Innsbruck – Wo bleibt die Unterstützung für höhere Mauten auf der Brennerachse? Was wird gegen die steigende Lärmbelastung entlang der Transitrouten oder das transitfördernde Dieselprivileg unternommen? Wie wird Bewusstsein für eine umweltgerechte Verkehrspolitik geschaffen? Mit diesen Fragen nimmt Transitforum-Chef Fritz Gurgiser das 2003 in Tirol angesiedelte Sekretariat der Alpenkonvention ins Visier. Eigentlich soll es die Länder bei der Umsetzung des Abkommens zum nachhaltigen Schutz der Alpen unterstützen. „Obwohl Österreich derzeit den Vorsitz führt, gibt es keine Impulse. Vor allem nicht in der Verkehrspolitik“, kritisiert das Urgestein der heimischen Bürgerinitiativen.

Das Fass zum Überlaufen brachte jetzt das Schweigen zu Tempo 140 auf Autobahnabschnitten. „Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) ist der Schutzpatron der Tempobolzer. Eigentlich müsste er jedoch wissen, dass wir in Österreich auf der Straße und der Schiene ganz andere Probleme haben, wie die massiven Belastungen durch Abgase und Lärm.“ Und was höre man dazu von der Alpenkonvention? „Nichts“, wirft Gurgiser dem seit 2013 amtierenden Generalsekretär Markus Reiterer vor. „In Innsbruck wird nur verwaltet, aber nichts umgesetzt.“ Sieben Länder und die EU haben die Alpenkonvention mit den verschiedenen Protokollen u. a. zu Verkehr, Naturschutz, Berglandwirtschaft oder Tourismus unterzeichnet.

Weil die Alpenkonvention das einzige völkerrechtlich verbindliche Abkommen sei, schmerzt Gurgiser die „Untätigkeit“ der in der Tiroler Landeshauptstadt tätigen Organisation am meisten. „Hauptaufgabe wäre, die Alpenkonvention auf allen Ebenen wahrnehmbar und bewusst zu machen.“ Aber nicht einmal das Transitforum werde offensiv unterstützt, „obwohl das Verkehrsprotokoll zentraler Bestandteil ist“. Müsste nicht auch die Politik Druck machen, schließlich hat sich ja Tirol massiv für den Sitz in Innsbruck eingesetzt? Gurgiser: „Nein, weil so hat sie es ja viel bequemer.“

Noch einmal zurück zu Tempo 140: „Wir, die wir täglich um unsere Gesundheit in Bezug auf fehlenden Lärmschutz geprellt werden, halten nichts von Tempo 140“, ist Gurgiser empört. (pn)