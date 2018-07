Von Floo Weißmann

Washington — 829 Tage sind es noch bis zur nächsten Präsidentenwahl in den USA. Vorher findet in diesem Herbst eine Kongresswahl statt. Trotzdem hat die öffentliche Debatte über 2020 längst begonnen. Amerikanische und internationale Medien veröffentlichen bereits Rankings, wer für die Demokraten gegen den Amtsinhaber antreten könnte. Oder schafft Donald Trump eine weitere Sensation und bleibt vier Jahre länger im Weißen Haus? Nach dem Debakel der Meinungsforscher 2016 will das niemand ausschließen.

1) Warum beginnt der Wahlkampf 2020 gerade jetzt? — Weil mögliche Herausforderer von Donald Trump in diesem Sommer erstmals aus der Deckung kommen. Verpackt als Wahlkampf-Hilfe für diesen Herbst, bereisen sie entscheidende Bundesstaaten, knüpfen politische Allianzen, testen ihre politischen Botschaften und versuchen, parteiintern ihren Bekanntheitsgrad zu steigern. Dazu veröffentlichen Medien die ersten Umfragen, Statistiken und Analysen. Offiziell halten sich die meisten der möglichen Bewerber aber noch bedeckt — zumindest bis die Kongresswahl geschlagen ist.

2) Wird Trump überhaupt noch einmal antreten? — Der 72-Jährige hat so früh mit seiner Wiederwahlkampagne begonnen wie kein Präsident vor ihm. Am Tag seiner Amtseinführung ließ er sich offiziell für 2020 registrieren. Seitdem absolviert er häufig Wahlkampfauftritte sowie Spendengalas. 88 Mio. Dollar haben er und seine Mitstreiter bisher gesammelt und zum Teil auch schon ausgegeben — etwa für zielgerichtete Facebook-Werbung oder für Events. Diese finden vorzugsweise in Trumps eigenen Hotels statt, wodurch er privat am Wahlkampf verdient. Der Slogan für 2020 lautet: „Keep America Great". Als Wahlkampfchef fungiert Brad Parscale, der 2016 den Digitalbereich leitete. Parscale arbeitet an einer Strategie, auch 2020 an den herkömmlichen Medien vorbei direkt mit den Wählern zu kommunizieren.

3) Welche Chance auf seine Wiederwahl hat Trump? — In landesweiten Umfragen schneidet Trump so schlecht ab wie kein Präsident vor ihm. Aber Befragungen über alle Amerikaner haben schon 2016 getäuscht. Trump kultiviert die Beziehung zu seinen Kernwählern und konzentriert sich auf entscheidende Bundesstaaten. Zudem profitiert der Präsident u.a. von der guten Wirtschaftslage und der niedrigen Arbeitslosigkeit. Die überwiegende Mehrheit der Republikaner würde derzeit wieder für ihn stimmen. Gibt es bis 2020 keinen ökonomischen Einbruch und keinen größeren Krieg, müsste Trump eigentlich als Favorit gelten — wären da nicht seine spalterische Politik, sein rüpelhafter Stil und seine Skandale.

4) Sind die Anhänger der Demokraten nicht zahlreicher? — Das indirekte Wahlsystem der USA hat es Trump schon 2016 ermöglicht, Präsident zu werden, obwohl er etwa drei Millionen Stimmen weniger erhalten hat. Das könnte sich wiederholen. Trotzdem spielt der demografische Wandel in den USA eine wichtige Rolle. Der Anteil der Weißen ohne College-Abschluss — Trumps Kernwähler — an den Wahlberechtigten sinkt leicht. Zugleich steigt der Anteil der Minderheiten, die überwiegend für die Demokraten stimmen. Doch Analysen zeigen, dass solche Zahlen alleine wenig aussagen. Entscheidend ist vielmehr, die eigene Klientel auch zu den Urnen zu bringen. Wäre etwa die Wahlbeteiligung der Schwarzen 2016 so hoch ausgefallen wie zuvor bei den Wahlsiegen von Barack Obama, dann wäre jetzt Hillary Clinton Präsidentin.

5) Wie mobilisieren die Demokraten ihre Anhänger? — Vor allem durch Widerstand gegen Trump und die Republikaner. Die Kontraste könnten kaum schärfer sein. Beispielsweise will Trump die Grenzen dichtmachen, während 85 Prozent der Demokraten Einwanderung für eine gute Sache halten. Abgesehen von der gemeinsamen Gegnerschaft zu Trump gibt es bei den Demokraten verschiedene Strömungen. Viele fordern eine Rückbesinnung auf die Alltagssorgen der Menschen — auch um weiße Arbeiter von Trump zurückzugewinnen. Andere verstärken die Identitätspolitik, die über Gruppenmerkmale funktioniert — etwa weiblich oder schwarz. Fast neun von zehn Demokraten befinden, dass es dem Land besser ginge, wären mehr Frauen in politischen Ämtern. Und 81 Prozent meinen, dass es Veränderungen braucht, damit Schwarze gleiche Rechte genießen wie Weiße. Bei den Republikanern sind diese Anliegen nicht mehrheitsfähig.

6) Welche Demokraten fordern Trump heraus? — Weil es der Partei seit der Niederlage 2016 an inhaltlicher und personeller Führung fehlt und Trump auch seine Gegner mobilisiert, dürfte das Bewerberfeld diesmal sehr groß sein. Ein Vorwahlkampf, der Ressourcen verschlingt und Bewerber beschädigt, nützt allerdings dem Amtsinhaber. Derzeit kursieren zwei Dutzend Namen (Auswahl siehe unten). Aus frühen Umfragen, Wettquoten und Analysen stechen derzeit Ex-Vizepräsident Joe Biden sowie fünf Senatoren hervor: Bernie Sanders und Eliza­beth Warren sind Veteranen aus dem Wahlkampf 2016; Kamala Harris, Cory Booker und Kirsten Gillibrand stehen für die nächste Generation. Allen ist gemeinsam, dass sie eine Bewerbung um die Präsidentschaftskandidatur mehr oder weniger offen vorbereiten. Der einzige, der sein Antreten 2020 bereits offiziell gemacht hat, ist der Kongressabgeordnete und Selfmade-Millionär John Delaney aus Maryland.

7) Welche Rolle spielen die Obamas? — Das frühere Präsidenten-Ehepaar ist in der Partei weiterhin populär. Barack zieht wichtige Fäden hinter den Kulissen — u.a. soll er sich bereits mit neun möglichen Bewerbern für 2020 getroffen haben. Von ihm wird auch erwartet, dass er wieder die Wahlkampfbühne erklimmt, um Demokraten zu helfen. Michelle engagiert sich derzeit dafür, die Wahlbeteiligung bei der Kongresswahl im Herbst zu steigern. Ihre Fans träumen davon, dass sie eines Tages selbst in den Ring steigt, doch das hat sie bisher ausgeschlossen.

8) Muss Trump durch eine parteiinterne Vorwahl? — Das steht noch nicht fest. Der Präsident hat auch in seiner eigenen Partei Gegner und Kritiker — vor allem bei moderateren und städtischen Republikanern sowie Frauen. In Umfragen sprachen sich zuletzt bis zu 38 Prozent der Republikaner für einen Vorwahl-Herausforderer aus. Als übliche Verdächtige gelten Senator Jeff Flake, Ohios Gouverneur John Kasich und Mitt Romney, der gescheiterte Präsidentschaftskandidat von 2012. Alle drei haben sich zumindest in der Vergangenheit mit Trump angelegt. Aber auch andere Republikaner wollen eines Tages Präsident werden und überlegen, ob sie es 2020 oder 2024 (wieder) probieren, darunter Trumps unterlegene Vorwahlgegner Ted Cruz und Marco Rubio, beide Senatoren. Als wichtig für die parteiinterne Dynamik gilt die Kongresswahl. Eine krachende Niederlage im heurigen Herbst kann die Marke Trump beschädigen und viele Republikaner nach Alternativen rufen lassen.

9) Könnte Trump schon die Vorwahl verlieren? — Das ist aus heutiger Sicht sehr unwahrscheinlich. Historisch gesehen gilt eine Vorwahl aber als politischer Seismograph. Die letzten beiden Präsidenten, die eine ernsthafte parteiinterne Herausforderung abwenden mussten — Jimmy Carter 1980 und George H.W. Bush 1992 — haben zwar die Vorwahl gewonnen, aber dann die Hauptwahl verloren. Der Mehrheit der Amerikaner wäre es jedenfalls sehr recht, müsste auch Trump schon nach vier Jahren wieder aus dem Weißen Haus ausziehen.