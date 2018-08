Von Peter Nindler

Innsbruck – Die Sportförderung wird in Tirol aus dem Sportförderungsfonds und dem Landesbudget bestritten. 22,6 Millionen Euro flossen im Vorjahr in den heimischen Sport; davon knapp 13 Mio. Euro in den Bau von Sportstätten (Großevents) und zwei Mio. Euro in die Durchführung von Veranstaltungen. Die Kritik des Landesrechnungshofs (LRH) an den Finanzierungskonzepten für die Nordische WM in Seefeld 2019 (28 Millionen Euro) und vor allem für die Rad-WM im September in Innsbruck (13 Mio. Euro) dürfte nachhaltig sein. Wobei der Chef des Organisationskomitees von Seefeld, Christian Scherer, darauf verweist, dass die Durchführung der Nordischen Weltmeisterschaften ausschließlich vom Österreichischen Skiverband finanziert werde. So weit, so gut.

Die Infrastrukturkosten in Seefeld schnellten von 16,5 auf 27,9 Mio. Euro in die Höhe. Das Budget für die Rad-WM weist derzeit noch Lücken zwischen zwei und drei Millionen Euro auf. Allein der „Organisationsbeitrag“ an den Internationalen Radsportverband macht mit 5,840 Mio. Euro knapp die Hälfte des Veranstaltungsbudgets aus. Die durchführende „Innsbruck-Tirol Sports GmbH“ (ITS), an der Land Tirol und Stadt Innsbruck mit je 45 Prozent und das Österreichische Olympische Komitee mit zehn Prozent beteiligt ist, dürfte nach der WM wohl ins Wanken geraten.

In Innsbruck wird der Sinn der Gesellschaft offen in Frage gestellt, im Land tendiert man zu einer Neupositionierung der ITS. Künftige Sport-Großveranstaltungen sollen durch das Zusammenziehen von fachlichen Kompetenzen vorbereitet und durchgeführt werden. Zentrales Bestreben: Dem Land muss bereits in der Entwicklungsphase ein realistisches sowie nachvollziehbares Kosten- und Finanzierungsziel mit erkennbaren Risken vorgelegt werden. Schließlich leben die WM-Budgets großteils von den Förderungen des Landes.

Wie sieht es sonst mit der Sportförderung aus? Im Großen und Ganzen regt der Landesrechnungshof an, dass das Land stärker als bisher die Effizienz der eingesetzten Förderungen („Outcome-Orientierung“) überprüfen müsste. Das soll eine effektive Mittelverwendung gewährleisten. Kritisch sieht der Landesrechnungshof einmal mehr die mangelnde Transparenz bei den drei großen Dachverbänden. Der ASVÖ erhielt 2017 Förderungen von 171.667 Euro, ­ASKÖ und Union jeweils 99.167 Euro. Bekanntlich gehören die Sportvereine einem Fach- und einem Dachverband an.

Weil die Jahresabschlüsse der Verbände nicht dem Land vorgelegt werden, gebe es keine Informationen über die Gesamtfinanzierung der Förderempfänger, bemängelt der LRH. Es sei deshalb auch unklar, in welchem Ausmaß der Betriebsaufwand gefördert worden sei. Bereits 2009 hatte der Bundesrechnungshof die geringe Transparenz der Mittelströme in der Dachverbandsförderung festgestellt. Der LRH hat keine Verbesserungen bei der Transparenz festgestellt und fordert ebenfalls die Vorlage von Verwendungsnachweisen und Jahresabschlüssen.

Wie sieht es mit den Tiroler Großklubs aus? Wacker Innsbruck wurde 2017 mit 430.000 Euro gefördert, Handball Tirol mit 140.000 Euro. Die Eishockey-Haie bekamen 210.000 Euro, die Wattener Fußballer 170.000 Euro.