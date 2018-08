Langkampfen – Vor der Übergabe hat BM Andreas Ehren­strasser den offenen Brief verlesen, und darin kam klar zum Ausdruck, dass die Plän­e zum großteils offenen viergleisigen Ausbau von den Langkampfene­r Bürgern nicht geduldet wird. „Die Bevölkerung erwartet sich einen massiven politischen Einfluss“, heißt es in dem Dokument. Dabei verweist man vor allem auf das Memorandum vom Mai 1994, in dem sowohl die Bundes- als auch die Landesregierung erklärten, dass der Gleisausbau hauptsächlich unterirdisch erfolgen soll.

Der Landeshauptmann betonte, dass das Bauwerk eine Lebensdauer von mindestens 200 Jahre habe und er deshalb der Bevölkerung seine volle Unterstützung zusagen könn­e, damit die Pläne der ÖBB entsprechend abgeändert werden. „Ich treffe mich diese Woche mit Bundeskanzler Sebastian Kurz, wir gehen gemeinsam auf einen Gipfel, und dabei werden wir darüber sprechen“, erklärte Platter.

Ziel ist es, dass die ÖBB den Druck von Seiten Tirols spüren und einer Änderung entsprechend den Bürgerwünschen zustimmen. Von der Gruppe „Kampf dem Lärm“ und den landwirtschaftlichen Vertretern wurde ebenfalls ein Schreiben übergeben.

Doch im eigentlichen Fokus stand am Wochenende das Fest. Unter dem Motto „Mia scho wieda“ sprang die BMK Langkampfen als Ausrichter für das Bezirksmusikfest mit Marschwertung ein, da kein­e Kapelle des Unterinntaler Musikbundes heuer ein Jubiläum feiert.

Der Auftakt erfolgte am Freitagabend. Am Samstag spielte beim Festabend des Unterinntaler Musikbundes die BMK Oberlangkampfen, danach gab es eine Feldmess­e mit dem Niederndorfer Pfarrer Thomas Schwarzenberger, und anschließend konzertiert­e die BMK Hinter­thiersee. Höhe­punkt des Festes war am Sonntag das Gesamtspiel der Blasmusikkapellen, welche unter der Leitung von BZ-Kapellmeister Oswald Mayr „Mein Land Tirol“, „Tiroler Adler“ und die Landeshymne spielten. Rund 1000 Musiker wirkten dabei mit.

Bei der Marschmusikwertung machten 15 von 21 Kapellen mit. Elf davon traten dabei in der Kategorie D – also der höchsten Stufe – an, vier in der Kategorie B. Vier Bewerter verfolgten den Aufmarsch der Kapellen mit Argusaugen und vergaben danach die Punkte. Wer mindestens 90 von 100 möglichen Punkten erreichte, wurde dafür „mit ausgezeichnetem Erfolg“ bewertet. (be)