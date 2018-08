Diversität und Resilienz – also Vielfalt und die Fähigkeit, Krisen zu bewältigen. Das Generalthema des Forums Alpbach erinnert wohl auch die EU an ihre zentralen Eigenschaften. Wie kann die EU wieder dahin zurückkehren? Sie selbst meinten, dass Europa am Rande einer existenziellen Krise steht.

Franz Fischler: Europa muss bei den Stärken ansetzen, um die Schwächen leichter zu bewältigen. Kultur, Wissenschaft, Wirtschaftsstruktur oder die Vielfalt an Ideen – das alles sind große europäische Werte. Wir müssen deshalb Horrormeldungen entgegentreten, dass die EU schon bei jeder kleinen Krise zerfallen könnte. Allerdings haben wir es verabsäumt, die inneren Abwehrkräfte Europas zu stärken. Das hängt stark mit dem Ausbruch der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008 zusammen. Die letzten zehn Jahre waren für den europäischen Wohlstand verlorene Jahre.

Aber die Rettungsschirme für Griechenland, Irland oder Portugal haben gewirkt. Fischler: Nur wie lange wurd­e da herumgestritten? Die längst­e Zeit war wenig Gemeinschaftssinn vorhanden.

So wie beim Innen­ministertreffen in Innsbruck, bei dem die bilateralen Treffen dominierten. Fischler: Die wirtschaftlichen Folgen von 2008 sind das ein­e. Dass sich in diesen zehn Jahren die EU enorm auseinandergelebt hat, ist aber noch negativer. Populismus und Nationalismus haben die Entwicklungen geprägt.

Die inneren Abwehrkräfte in der EU wurden hingegen nicht gestärkt. Fischler: Ja, denn jetzt sind wir so weit, dass wir uns fragen müssen, was wir überhaupt noch gemeinsam wollen.

Wird das Friedensprojekt Europa bewusst gefährdet? Fischler: Schauen wir uns Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán an. Für ihn haben die liberale Demokratie und das gemeinsame Europa keine Zukunft. Er möchte die illiberale christliche Demokratie als Zukunftsmodell durchsetzen und andere ebenfalls davon überzeugen. Er agiert völlig rücksichtslos gegenüber der Tatsache, dass längerfristig Politik so nicht funktionieren kann. Solidarität und Gerechtigkeit sind die Kernfragen der Politik. Wenn das nicht der Fall ist, bricht eine Gemeinschaft zusammen.

Fehlt der politische Ausgleich in Europa, weil die EU zu weit nach rechts rückt? Fischler: In einer kontinentalen Zusammenarbeit wie der EU ist die Gleichgewichtsfrage ganz wichtig. Das klassische Gleichgewicht, das heute noch im europäischen Parlament zwischen Sozialdemokraten und Volkspartei existiert, schwindet auf den nationalen Ebenen stark. Gleichzeitig wachsen die Ungleichheiten in der Gesellschaft. In den nächsten 20 Jahren wird sich etwa die Landbevölkerung in der EU auf 100 Millionen halbieren und auch die Digitalisierung stark zur gesellschaftlichen Spaltung beitragen. Diese Entwicklungen arbeiten derzeit leider gegen die Integration.

Statt sich darüber Gedanken zu machen, redet man lieber über eine Flüchtlingskrise, die es in dieser Form gar nicht gibt. Fischler: Es geht nicht darum, die Migrationsfrage gegen andere politische Themen auszuspielen, aber das jeweilige Problem sollte in seiner wirklichen Dimension erkannt werden. Das Fokussieren auf die Migrationsfrage ist in mehrfacher Hinsicht kontraproduktiv. Zentrale Zukunftsthemen werden dadurch zu wenig berücksichtigt.

Könnten weitere „Brexits“ die Folge daraus sein? Fischler: Das glaube ich nicht. Aber das einzige Interesse einiger EU-Staaten besteht darin, dass die EU so funktioniert wie ein Bankomat.

Der Brexit rückt näher. Kann die österreichische Ratspräsidentschaft politische Weichen für eine einvernehmliche Scheidung stellen? Fischler: Die Brexitverhandlungen müssen im Herbst zu Ende geführt werden. Aber die Briten haben bis heute keine gemeinsame Position zum Brexit. Bei den anderen Themen dürfte es wohl kaum Entscheidungen unter österreichischem Vorsitz geben. Die mehrjährige Finanzierung der EU wird sicher nicht beschlossen. Und viele andere Aufgaben ebenfalls nicht. Schließlich hängt die Präsidentschaft vom Willen und Unwillen der Mitgliedsstaaten ab. Und die Bereitschaft zur Einigung ist derzeit bekanntlich nicht groß. Allerdings kann Österreich viel dazu beitragen, die Themen in die richtige Richtung voranzutreiben.

Österreich kann also kaum etwas bewegen? Fischler: Solche Verhandlungsprozesse werden erst gegen Ende auf die politische Ebene gehoben. Der Erfolg unserer Präsidentschaft wird daran gemessen, wie gut unsere Diplomaten und Beamten in den verschiedenen Arbeitskreisen arbeiten. In den letzten beiden Präsidentschaften hat das sehr gut funktioniert.

Überschattet die Kritik von FPÖ-Generalsekretär und EU-Mandatar Harald Vilimsky an Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker nicht die Vorsitzführung? Fischler: Das überschattet nicht alles, da würde man Vilimsk­y bei Weitem überschätzen. Freilich ist es ein grundfalsches Signal und eigentlich eine Beleidigung. Nach wie vor ist die Freiheitliche Partei, insbesondere ihre Abgeordneten im EU-Parlament, vielen suspekt; mehr als auf nationaler Ebene. Denn wie kann man ernsthaft behaupten, proeuropäisch zu sein, aber gleichzeitig ist man nicht bereit, aus dem rechtspopulistischen Klub mit Marine Le Pen und Geert Wilders auszutreten?

Vilimsky bezeichnet auch den demokratisch gewählten Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen nicht als seinen Präsidenten. Fischler: Das spricht für den Charakter dieses Herrn. Das ist ein unhaltbarer Zustand, sogar eine Frechheit.

Steckt nicht eine bewusste Strategie hinter der Zusammenarbeit mit der Rechts­allianz? Fischler: Der FPÖ geht es wohl einzig und allein darum, politisch zu überleben. Bisher hat sie ihr Stammpublikum mit antieuropäischen und zum Teil rückwärtsgewandten Argumenten zufriedengestellt. Diese Klientel beginnt bereits zu rumoren, weil die Partei, seit sie in der Regierung sitzt, in deren Augen zu wenig anti­europäisch auftritt. So nach dem Motto, die haben alle Kreide gegessen. Dieses Risiko besteht. Die Parteispitze lässt deshalb ihre Leute in Brüssel gewähren, weil sie glaubt, das berührt die Regierungs­kreise in Österreich nicht. Ganz so ist es jedoch nicht, aber in Brüssel scheint es für Vilimsky und Co. keinerlei Einschränkungen zu geben.

Könnte das Europäische Forum in diesen Konflikt hineingezogen werden? Fischler: Ich hoffe nicht, aber allein wegen der Ratspräsidentschaft spielt die EU heuer in Alpbach eine noch größere Rolle. Und Alpbach ist immer gut für Gerüchte. Wenn es passiert, kann ich es nicht verhindern, aber meine Intention ist es nicht. Im Gegenteil: Wir wollen einen wichtigen Beitrag im Vorfeld der Europawahlen im nächsten Jahr leisten.

Wie?

Fischler: 250 der 700 Alpbach-Stipendiaten sollen zu EU-Botschaftern ausgebildet werden und in ihren Ländern für die EU-Wahl werben. Mit jungen Menschen diskutieren, Veranstaltungen organisieren oder medial in Erscheinung treten. Denn die nächste EU-Wahl könnte wegen einer sehr geringen Wahlbeteiligung und eines daraus resultierenden großen Rechtsrucks dramatisch werden. Da wollen wir einen positiven Beitrag zur Hebung der Wahlbeteiligung leisten.

Das Bergdorf Alpbach ist jede­s Jahr wie geschaffen für PR-Botschaften der Bundesregierung – heuer wohl ganz besonders, im Jahr eins der Kanzlerschaft von Sebastia­n Kurz (ÖVP)? Fischler: Das wird nicht so sein, vielleicht wird es der Bundeskanzler in gewisser Weise nützen. Jeder österreichische Minister kommt außerdem mit einem ausländischen Kollegen. Damit haben wir die Gewähr, dass nicht nur über Österreich geredet wird. Wir möchten gezielt diese österreichischen Ansagen zurückdrängen. Zuletzt ist uns das ganz gut gelungen. Heuer wird das auch so sein.

Mit den Tirol-Tagen wird Alpbach traditionell eröffnet. Wie beurteilen Sie abschließend die Diskussion über die geplante Doppelstaatsbürgerschaft für Südtiroler? Fischler: Wenn die österreichische Bundesregierung zu dem steht, was sie sagt, nämlich, das nur im Einvernehmen mit Italien zu machen, was unbedingt vernünftig und anzuraten ist, wird es keinen Doppelpass geben. Weil die italienische Regierung nicht zustimmen wird.

Das Gespräch führten Mario Zenhäusern und Peter Nindler