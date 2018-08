Es ist der erste große Bruch in der Innsbrucker Viererkoalition. ÖVP und Für Innsbruck werden am Donnerstag im Bauausschuss — zusammen mit der oppositionellen FPÖ — gegen ihre Koalitionspartner Grüne und SPÖ für die Herausnahme der umstrittenen Vorbehaltsflächen für sozialen Wohnbau in der Neuauflage des örtlichen Raumordnungskonzeptes (Öroko) stimmen. Diese hätten lange gewidmetes, aber unbebautes Bauland mobilisieren helfen sollen. Wehrhaften Eigentümern hätte die Enteignung der Hälfte ihrer Gründe gedroht. Konkret geht es um 28 Grundstücke. Doch der am Mittwoch zur Streitschlichtung einberufene Koalitionsausschuss endete im Dissens.

„Als Demokrat muss ich das so hinnehmen", sagte Bürgermeister Georg Willi (Grüne) im Anschluss an die Sitzung. Und doch will er im Herbst einen neuen Anlauf unternehmen, das kritisierte Raumordnungsinstrument doch noch zur Anwendung zu bringen. „ÖVP und FI werden ihre Ablehnung nicht durchhalten", will Willi den Gemeinderat im Herbst neuerlich vor die Wahl stellen. Dann sollte das Öroko für die zweite Auflage zur Abstimmung kommen. ÖVP (plus der gekoppelte Seniorenbund), FI und FPÖ haben aber auch im Gemeinderat eine Mehrheit — wenngleich mit 21 von 40 Mandaten nur eine hauchdünne. Und wie will Willi seine abtrünnigen Koalitionspartner doch noch überzeugen? „Ich habe immer etwas in der Hinterhand", gibt sich Willi kryptisch.

Damit könnte Willi das Land meinen. „Selbstverständlich ist es denkbar, dass die Landesregierung dem Innsbrucker Raumordnungskonzept keine Zustimmung erteilt", sagt Grünen-Klubobmann Gebi Mair. Bis Dezember muss selbiges im Land vorliegen. Die Regierung muss das Öroko aufsichtsbehördlich genehmigen. (mami)