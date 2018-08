Von Helmut Mittermayr

Höfen – Bei Vinzenz Knapp geben sich Vertreter der Bürgerinitiative und des Motorflugsportvereins gerade wieder die Klinke in die Hand. Beide Parteien dringen auf den Höfener Bürgermeister ein, doch endlich die „Fakten“ zur Kenntnis zu nehmen und entsprechend zu handeln. Für die einen bedeuten die „Fakten“ das Ende der Landungen und Starts einer Turboprop-Maschine mit zwölf Sitzplätzen, für die anderen stellt genau diese Cessna Caravan quasi die Zukunft und damit das leiseste und leistungsfähigste Luftgefährt in dieser Klasse dar.

Knapp, der Druck in seinem inzwischen 20-jährigen Bürgermeisterdasein gewohnt ist, erklärt: „Ich sitze wieder einmal zwischen den Stühlen, Recht machen kann ich es hier sicher niemandem.“ Richtig Recht machen konnte er es auch nicht seinen Gemeinderäten, die ihn in der vergangenen Sitzung aufforderten, sparsamer mit Ausnahmegenehmigungen für „Großflugzeuge“ umzugehen. Nachdem er aber gerade gestern wieder eine erteilte – „um großen wirtschaftlichen Schaden abzuwenden. Das Unternehmen hatte den Flug schon vor langer Zeit an Kunden verkauft“ – war der Wirbel perfekt.

Der Motorflug und Höfen – das ist eine von Hassliebe geprägte Beziehung. In einem seit 1986 gültigen Vertrag sind maximal 15 Motorflüge pro Tag erlaubt, das Höchstgewicht der Maschinen ist mit 2,8 Tonnen begrenzt. Außer Bürgermeister Knapp erteilt eine Ausnahmegenehmigung. Im Zuge der im vergangenen Jahr abgeschlossenen Asphaltierung der Piste hatten die Motorfluggegner gegen den Ausbau mobilgemacht, nach langen Behördenverfahren aber den Kürzeren gezogen, weil Starts damit sicherer und leiser vor sich gehen – erkannte die Behörde.

Im Zuge der Verhandlungen wurde der Vertrag vor zwei Jahren modifiziert und dem Bürgermeister unter anderem das Recht eingeräumt, in Abstimmung mit dem Gemeinderat auch schwerere Flugzeuge ausnahmsweise landen lassen zu können. Davon Gebrauch machen musste der Dorfchef in letzter Zeit öfter, weil ein Flugunternehmen aus Passau zwei-, dreimal pro Woche um Landeerlaubnis vorstellig wurde, um von dort das nahe Neuschwanstein zu besuchen. Der Turboprop-Flieger, eine Cessna Caravan, bei er eine Turbine und kein Kolbenmotor den Propeller antreibt, wiegt 5,8 Tonnen und befördert bis zu zwölf Gäste.

Die Problematik ahnend ließ BM Knapp extra Lärmmessungen vornehmen, die den Flieger sogar als äußerst leise auswiesen. „Aber es ist eben eine anderes Antriebsgeräusch, das hier zu stören scheint. Lärmbelästigung ist ja immer subjektiv“, zuckt der Dorfchef die Schultern. Viel diskutiert sei von den Gemeinderäten auch die Frage gewesen, ob die auswärtigen Fluggäste auch Bares im Ort hinterlassen würden.

Vinzenz Knapp will die Problematik jedenfalls nicht bagatellisieren, „auch wenn es sich um eine relativ kleine Gruppe Betroffener im Ortsteil Platte handelt“.