Innsbruck, Seefeld — Nach der Entscheidung des Landesverwaltungsgerichts, künstliche Zusatzstoffe bei der Produktion von Kunstschnee zuzulassen, gehen in Tirol die Wogen hoch. Die schwarz-grüne Landesregierung lehnt dies ab, der Seefelder Bürgermeister verteidigte hingegen den Antrag. Scharfe Kritik an Seefeld kam danach vor allem von Seilbahner-Chef Franz Hörl.

Platter: "Infrastrukturförderung wird angepasst"



Landeshauptmann Günther Platter erneuerte am Dienstag das politische Bekenntnis, auch in Zukunft auf jeglichen Zusatz bei der Schneeerzeugung verzichten zu wollen. „Als Tourismusland Nummer eins setzen wir auf hundertprozentige Authentizität. Künstliche Zusatzstoffe passen für mich nicht zu einem glaubwürdigen Tiroler Naturerlebnis", sagte Platter via Landesaussendung und kündigte eine entsprechenden Anpassung der Infrastrukturförderungen an.

„Wir werden in der künftigen Richtlinie keine Infrastrukturförderungen etwa für Seilbahnen mehr gewähren, wenn außer Wasser und Luft künstliche Zusatzstoffe zur Beschneiung verwendet werden", betont Platter. Für den Fall, dass dennoch Zusatzstoffe verwendet werden, sei keine Förderung auszubezahlen bzw. die Förderung zurückzuzahlen. „Ich lehne den Zusatz von Bakterien bei der Schneeerzeugung entschieden ab. Dies haben wir auch im Regierungsübereinkommen deutlich festgehalten", so der Landeshauptmann weiter. Er will nun rechtlich alle möglichen Maßnahmen für ein Verbot von Zusatzstoffen bei der Schneeerzeugung erheben lassen.

Seefelds Bürgermeister verteidigte Vorgehen

Seefelds Bürgermeister Werner Frießer verteidigte zuvor den Antrag auf die Verwendung des Zusatzstoffes "Snomax" für die Kunstschneeerzeugung. "Wir wollen das jetzt wissenschaftlich testen, ob und was es bringt. Wir leben ja in einem Rechtsstaat, es gibt bisher viele unterschiedliche Meinungen dazu", meinte Frieser in einer Stellungnahme gegenüber der Tiroler Tageszeitung.

Die Seefelder Bergbahnen würden keine roten Linien überschreiten, "weil wir Snomax bisher noch nicht eingesetzt haben". Die Touristiker in Seefeld seien sich aber einig, dass die künstliche Schneeerzeugung immer wichtiger werde. "Am schlimmsten wäre allerdings, wenn wir im Winter keinen Schnee haben."

Hörl: "Rote Linie überschritten"

Franz Hörl, der Obmann des Fachverbands der Österreichischen Seilbahnen, lehnt die Zusatzstoffe ab und übt scharfe Kritik an der Entscheidung und an Seefeld: „Die Botschaft eines solchen Urteils ist eine verheerende und der drohende Schaden für den heimischen Wintertourismus ist ein massiver. Ich kann verstehen, dass Veranstalter von Großereignissen alles tun, um nicht zu 100 Prozent von äußeren Einflüssen abhängig zu sein. Enttäuschend ist allerdings, dass eine Olympiaregion wie Seefeld hier eine rote Linie überschreitet, und der Österreichische Skiverband diese Position augenscheinlich unterstützt."

Hörl erwartete sich von der Landespolitik ein Machtwort: „Unser Schnee besteht zu 100 Prozent aus Wasser und kalter Luft. Das soll so bleiben. Wenn schon die Gerichte hier keine Sensibilität haben, dann ist die Politik am Zuge. Seilbahnunternehmen, die Zusatzstoffe anwenden, dürfen keine öffentlichen Mittel — auch nicht seitens der Tourismuswerbung — bekommen. Hier gilt es für mich als Branchensprecher einen Imageschaden für die gesamte Seilbahnwirtschaft abzuwenden. Es kann nicht sein, dass alle dafür büßen müssen, weil ein paar wenige meinen, ihre Mitbewerber austricksen zu können bzw. sich Hersteller von Zusätzen ein gutes Geschäft erwarten", so Hörl.

Eine überwältigende Mehrheit der heimischen Skidestinationen stehe laut Hörl zum Reinheitsgebot und müsse daher alles tun, um Schaden und negative Auswirkungen zu vermeiden. Hörl überlegt sich auch eine parlamentarische Initiative im Nationalrat. Denn die Zulassung von derartigen Stoffen sei kein Signal für Nachhaltigkeit.

Mair: „Auf Bakterienzusätze in Tirols Skigebieten verzichten"



Die Tiroler Grünen wollen eine Vereinbarung der Skigebietsbetreiber erreichen: „Wir wollen, dass in Tirol auch weiterhin ausschließlich mit Wasser in Trinkwasserqualität künstlich beschneit wird. Wenn sich nun einzelne Skigebiete durch bakterielle Zusätze Vorsprung bei der Beschneiung bei höheren Temperaturen erwarten, dann kommen auch weitere Gebiete unter Zugzwang", meint Grünen-Umweltsprecher Gebi Mair.

„Wenn es keine rechtliche Handhabe gegen Bakterienzusätze wie Snowmax gibt dann braucht es eine Vereinbarung unter den Skigebietsbetreibern", so Mair. „Alle Tiroler Skigebietsbetreiber sollen sich verpflichten, auf Zusätze bei der Beschneiung zu verzichten. So kann auch weiterhin die Trinkwasserqualität bei der künstlichen Beschneiung in Tirol gehalten werden."

FPÖ: "Zusatzstoffe ökologisch nicht vertretbar"



Auch die Tiroler FPÖ lehnt Zusatzstoffe im Kunstschnee kategorisch ab. "So kann es nicht weiter gehen, denn Zusatzstoffe wie Bakterien oder Proteine sind ökologisch nicht vertretbar. Das Trinkwasser könnte dadurch verunreinigt werden, bzw. es könnte auch Einfluss auf die Fauna haben", so FPÖ-Tourismussprecher und Umweltsprecher Alexander Gamper.

Verwaltungsgericht erlaubt Zusatz

Angesichts des Klimawandels wird die Kunstschneeerzeugung auch in den Alpenregionen immer wichtiger. Dabei geht es auch um Effizienz und Leistungssteigerung: Aus Wasser soll mehr Schnee werden und die Schneekanonen auch bei höheren Temperaturen einsatzfähig sein. Das wird durch Zusatzstoffe wie Bakterien oder Proteine erreicht. Politisch bekennt sich das Land Tirol zum Verbot solcher Zusatzstoffe. Doch jetzt hat das Landesverwaltungsgericht diesen politischen Willen gekippt.

Die Seefelder Bergbahnen hatten einen negativen Bescheid beim Landesverwaltungsgericht erfolgreich bekämpft. „Eine wasserrechtliche Bewilligung kann nicht aufgrund allfälliger Imageschäden oder aufgrund der öffentlichen Meinung versagt werden. Die zu berücksichtigenden öffentlichen Interessen müssen nämlich bei einer verfassungskonformen Auslegung aus dem positiven Recht ableitbar sein", heißt es in der Begründung. Unter Auflagen wird der Zusatz von „Snomax", das bestimmte Proteine enthält, genehmigt.

Verwaltungsgericht sieht keine Beeinträchtigungen

Die Wasserrechtsbehörde habe vorrangig aus politischer Sicht den Sachverhalt beurteilt, kritisiert das Verwaltungsgericht. Aber: Nachdem das von der Wasserrechtsbehörde durchgeführte Ermittlungsverfahren unbestritten ergeben hat, dass der Einsatz des Zusatzstoffes Snomax keine negativen Auswirkungen auf Menschen, Tiere, Pflanzen und die Umwelt erwarten lässt und auch sonst keine Beeinträchtigungen von rechtlich relevanten öffentlichen Interessen (...) zu Tage getreten sind, hat das Landesverwaltungsgericht der Beschwerde Folge zu geben. (TT.com, pn)