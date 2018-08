Innsbruck, Seefeld — Seefelds Bürgermeister Werner Frieser verteidigte am Dienstag in einer ersten Reaktion den Antrag auf die Verwendung des Zusatzstoffes "Snomax" für die Kunstschneeerzeugung. "Wir wollen das jetzt wissenschaftlich testen, ob und was es bringt. Wir leben ja in einem Rechtsstaat, es gibt bisher viele unterschiedliche Meinungen dazu", meinte Frieser in einer Stellungnahme gegenüber der Tiroler Tageszeitung.

Die Seefelder Bergbahnen würden keine roten Linien überschreiten, "weil wir Snomax bisher noch nicht eingesetzt haben". Die Touristiker in Seefeld seien sich aber einig, dass die künstliche Schneeerzeugung immer wichtiger werde. "Am schlimmsten wäre allerdings, wenn wir im Winter keinen Schnee haben."

Hörl: "Rote Linie überschritten"

Franz Hörl, der Obmann des Fachverbands der Österreichischen Seilbahnen, lehnt die Zusatzstoffe ab: „Die Botschaft eines solchen Urteils ist eine verheerende und der drohende Schaden für den heimischen Wintertourismus ist ein massiver. Ich kann verstehen, dass Veranstalter von Großereignissen alles tun, um nicht zu 100 Prozent von äußeren Einflüssen abhängig zu sein. Enttäuschend ist allerdings, dass eine Olympiaregion wie Seefeld hier eine rote Linie überschreitet, und der Österreichische Skiverband diese Position augenscheinlich unterstützt."

Hörl erwartet sich von der Landespolitik ein Machtwort: „Unser Schnee besteht zu 100 Prozent aus Wasser und kalter Luft. Das soll so bleiben. Wenn schon die Gerichte hier keine Sensibilität haben, dann ist die Politik am Zuge. Seilbahnunternehmen, die Zusatzstoffe anwenden, dürfen keine öffentlichen Mittel — auch nicht seitens der Tourismuswerbung — bekommen. Hier gilt es für mich als Branchensprecher einen Imageschaden für die gesamte Seilbahnwirtschaft abzuwenden. Es kann nicht sein, dass alle dafür büßen müssen, weil ein paar wenige meinen, ihre Mitbewerber austricksen zu können bzw. sich Hersteller von Zusätzen ein gutes Geschäft erwarten", so Hörl.

Eine überwältigende Mehrheit der heimischen Skidestinationen stehe laut Hörl zum Reinheitsgebot und müsse daher alles tun, um Schaden und negative Auswirkungen zu vermeiden. Hörl überlegt sich auch eine parlamentarische Initiative im Nationalrat. Denn die Zulassung von derartigen Stoffen sei kein Signal für Nachhaltigkeit.

Verwaltungsgericht erlaubt Zusatz



Ein Erkenntnis des Landesverwaltungsgerichts Tirol ließ wie berichtet jetzt die Wogen hochgehen: Das Land hat bisher die Verwendung von Zusatzstoffen, u. a. Proteinen, für die Erzeugung von Kunstschnee untersagt. Auch im schwarz-grünen Regierungsprogramm bekennt sich die Landesregierung dazu, den Zusatz von Bakterien bei der Schneeerzeugung abzulehnen. Auf Antrag der Seefelder Bergbahnen hatte das Gericht aber die Beimischung des in der Branche bekannten Hilfsmittels „Snomax" unter gewissen Auflagen gestattet. Rein aus politischen Gründen oder wegen eines allfälligen Imageschadens könnten Zusatzstoffe bei der künstlichen Beschneiung von Pisten nicht untersagt werden. Auch deshalb, weil die Behörde bei den Ermittlungsverfahren keine negativen Auswirkungen festgestellt habe, heißt es. Umweltreferentin LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) reagiert verwundert auf das Erkenntnis.

Zusatzstoffe sollen Effizienz erhöhen

Angesichts des Klimawandels wird die Kunstschneeerzeugung auch in den Alpenregionen immer wichtiger. Dabei geht es auch um Effizienz und Leistungssteigerung: Aus Wasser soll mehr Schnee werden und die Schneekanonen auch bei höheren Temperaturen einsatzfähig sein. Das wird durch Zusatzstoffe wie Bakterien oder Proteine erreicht. Politisch bekennt sich das Land Tirol zum Verbot solcher Zusatzstoffe. Doch jetzt hat das Landesverwaltungsgericht diesen politischen Willen gekippt.

Die Seefelder Bergbahnen hatten einen negativen Bescheid beim Landesverwaltungsgericht erfolgreich bekämpft. „Eine wasserrechtliche Bewilligung kann nicht aufgrund allfälliger Imageschäden oder aufgrund der öffentlichen Meinung versagt werden. Die zu berücksichtigenden öffentlichen Interessen müssen nämlich bei einer verfassungskonformen Auslegung aus dem positiven Recht ableitbar sein", heißt es in der Begründung. Unter Auflagen wird der Zusatz von „Snomax", das bestimmte Proteine enthält, genehmigt.

Verwaltungsgericht sieht keine Beeinträchtigungen

Die Wasserrechtsbehörde habe vorrangig aus politischer Sicht den Sachverhalt beurteilt, kritisiert das Verwaltungsgericht. Aber: Nachdem das von der Wasserrechtsbehörde durchgeführte Ermittlungsverfahren unbestritten ergeben hat, dass der Einsatz des Zusatzstoffes Snomax keine negativen Auswirkungen auf Menschen, Tiere, Pflanzen und die Umwelt erwarten lässt und auch sonst keine Beeinträchtigungen von rechtlich relevanten öffentlichen Interessen (...) zu Tage getreten sind, hat das Landesverwaltungsgericht der Beschwerde Folge zu geben.

Das Erkenntnis kommt für Umweltreferentin LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) überraschend. „Ich muss mir das noch im Detail anschauen, aber letztlich bleibt das Bekenntnis der Regierung aufrecht, dass keine Zusatzstoffe bei der Beschneiung verwendet werden sollen." (pn)