Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Das Jagen ist mitunter eine gefährliche Sache. Nicht nur für das Wild. Auch für die Waidmänner und -frauen. Denn mit jedem abgegebenen Schuss geht das Risiko eines Gehörschadens einher. Laut dem Tiroler Landesjägermeister Anton Larcher liegt der Mündungsknall zwischen 150 und 160 Dezibel: „Ab 130 Dezibel besteht eine Gesundheitsgefährdung.“

VP-Klubobmann Jakob Wolf, selbst leidenschaftlicher Jäger, will dieses Jägerrisiko nun dämpfen. Und zwar mit der Erlaubnis der Verwendung von Schalldämpfern für Jagdgewehre. Dieser ist Förstern und Berufsjägern seit einer Gesetzesnovelle im Bund erlaubt. „Damals waren vor allem gesundheitliche Gründe für diese Änderung ausschlaggebend“, sagt Wolf. Wieso dieselben Argumente nicht auch auf alle anderen (Freizeit-)Jäger zutreffen sollten, hat Wolf noch keiner erklären können.

Durch einen Schalldämpfer, so Wolf, erfolge eine Reduktion um gut 30 bis 40 Dezibel: „Damit wird der Mündungsknall auf 120 Dezibel und damit unter die Schmerzgrenze gesenkt.“ Der Schalldämpfer könne somit die Gefahr schwerer Hörschäden minimieren.

Derzeit steht Besitz und Verwendung von Schalldämpfern das Waffengesetz (§ 17 (1) Ziffer 5) entgegen. Sie sind schlicht verboten, aus Sicherheitsgründen. „Andere Länder sind in dieser Hinsicht bereits erheblich weiter“, verweist Wolf auf Deutschland und skandinavische Länder. Doch auch innerösterreichisch sieht Wolf Licht am Horizont. Immerhin hat das Landesverwaltungsgericht in Niederösterreich kürzlich einem Jäger, der die Jagd nicht beruflich ausführt, die Schalldämpfernutzung erlaubt. Der Klubobmann der ÖVP im Landtag sieht darin für sich die Bestätigung, dass auch die Justiz eine gewisse Ungleichbehandlung von Berufs- und Freizeitjägern nicht abstreiten kann. Zusammen mit dem Tiroler Jägerverband will Wolf deshalb das Thema bei der schwarz-blauen Regierung in Wien wieder ins Gespräch bringen: „Die Novellierung des entsprechenden Gesetzes durch den Nationalrat wäre die mit Abstand sauberste Lösung.“

Dem schließt sich Larcher an. Bereits vor gut einem Jahr hat der Verband einen ähnlichen Vorstoß beschlossen. Die Schalldämpferfrage habe nichts mit James-Bond-Filmen zu tun, will Larcher mit einem Mythos aufräumen. Auch wenn Jäger Schalldämpfer verwenden, sei der Schuss noch deutlich zu hören. Neben den gesundheitlichen Vorteilen für Mensch und Jagdhund („Hunde haben den gleichen Stellenwert wie Jäger“) gebe es aber zudem einen jagdtechnischen: „Das Wild kann den Hall nicht mehr orten.“ Schalldämpfer könnten so in Tirol auch zur Effizienzsteigerung in der Bejagung beitragen – insbesondere jener des Rotwildes. Das derzeit geltende Gesetz sei aber, so bringt es Larcher für den Jägerverband auf den Punkt, „eine Farce“.

Mit 125 Berufsjägern sei Tirol derzeit das stärkste Berufsjägerland, sagt Larcher. In Summe gibt es in Tirol an die 15.000 Jägerinnen und Jäger.