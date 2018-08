Bei Ihrem letzten TT-Sommerinterview haben Sie für die Landtagswahl 2018 vier Mandate als Ziel ausgegeben. Geworden sind es (wieder) zwei. Muss man jetzt sagen: Willkommen in der Realität?

Andrea Haselwanter-Schneider: Ja, das kann man so sagen. Wir haben uns die Ziele anders gesteckt, die Wähler haben das anders gesehen. Das muss man so zur Kenntnis nehmen. Sollen wir enttäuscht sein und den Kopf in den Sand stecken? Nein, das machen wir nicht. Es ist nämlich einzigartig, dass eine kleine Regionalpartei wie wir es geschafft hat, dreimal in Folge die Fünfprozent-Hürde zu schaffen und in den Landtag einzuziehen. Wir sind eine tatsächliche Bewegung, auch wenn sich fast jede Partei heute Bewegung nennt.

Bewegung? Ist die Liste Fritz in Wahrheit nicht nur eine Sechs-Mann/Frau-Partei? Eine Bewegung ist breit – das spürt man aber bei der Liste Fritz nicht.

Haselwanter-Schneider: Das mag so ausschauen. Wir haben viele tolle und gute Leute bei uns im Hintergrund. Wir haben am Beispiel Innsbruck gesehen, dass sich da was entwickelt. Ich mache mir über die Zukunft keine Sorgen.

Eine Regional- ist aber noch lange keine Partei, die auch auf Bezirksebene verankert ist. Dieses Rückgrat fehlt Ihnen nach wie vor.

Haselwanter-Schneider: Wir haben nicht in 279 Gemeinden einen Gemeinderat sitzen. Wir sind in den Bezirken aber sehr wohl vertreten, halt nicht überall mit einem Büro.

Sie sind seit zehn Jahren in der Politik. Fühlen Sie sich immer noch als Zugpferd?

Haselwanter-Schneider: Anders als andere Parteien beschäftigen wir uns nicht ausschließlich mit uns selbst, sondern mit den Menschen. Es bringt mich als Sozialpolitikerin auf die Palme, dass sich niemand mehr um die Leute kümmert. Man kann „Umweltfighter“ plakatieren – besser ist, man wäre „Sozialfighter“. So sehe ich mich. Das braucht es dringender denn je. Denn es ist eine Gemeinheit, wenn beispielsweise Pflegemitarbeiter jetzt wieder zwei Jahre auf die für heuer versprochene Gehaltsanpassung warten müssen. Diese soziale Kälte, die wir jetzt verspüren, die ist nicht mehr auszuhalten. Es gibt einen Umweltanwalt, wir reden über einen Standortanwalt – ich sehe mich als Anwältin für die Menschen.

Trotzdem ist die Beschäftigung mit sich selbst Grundvoraussetzung für ein stimmiges Gesamtbild nach außen: Mit Jahresende steht die Neuwahl des Parteichefs an. Das ist noch immer Parteigründer Fritz Dinkhauser.

Haselwanter-Schneider: Bis zu den Neuwahlen im Vorstand ist noch ein bisschen Zeit. Fritz wird zu gegebenem Zeitpunkt bekannt geben, wie er sich entscheidet. Ich will darüber nicht spekulieren. Der Fritz ist nach wie vor ein wertvoller Ideenbringer.

Aber irgendwann müssen auch alte Alphatiere erkennen, dass die Zeit um ist. So wie Fritz Gurgiser und Herwig van Staa. Würden Sie Dinkhauser beerben?

Haselwanter-Schneider: Ich werde das zum heutigen Zeitpunkt nicht beantworten. Das ist für mich momentan nicht das zentrale Thema. Ich würde es mir aber zutrauen.

Wieso tun Sie sich bei diesem Thema so schwer?

Haselwanter-Schneider: Es gibt Jüngere und vielleicht auch Aktivere als mich. Ich bin mit meiner Rolle als Klubobfrau sehr zufrieden.

In seiner Antrittsrede hat LH Günther Platter (VP) angekündigt, auch mit der Opposition regieren zu wollen. Merken Sie davon etwas?

Haselwanter-Schneider: Das hat er schon 2008 und 2013 so gesagt. Ich war in der neuen Periode bereits zweimal für ein Gespräch bei ihm. Wir haben über diverse Themen gesprochen – auf Augenhöhe. Ich habe ihm auch gesagt, wie es uns mit dem ÖVP-Klub geht. Wir bringen Idee um Idee ein, die dann niedergestimmt werden. Ich bin nicht beleidigt, aber wir könnten wesentlich schneller etwas im Sinne der Bevölkerung umsetzen. Wie bei der Leerstandserhebung. Das ist jetzt beschlossen, obwohl wir es schon vor zwei Jahren beantragt haben. Platter wusste nicht, dass sein Klub so mit uns umgeht. Das ist ihm auch nicht recht. Ich glaube, es ist beim Landeshauptmann inzwischen angekommen, dass wir sehr wohl in zentralen Themen zusammenarbeiten möchten. Bis in den letzten Winkel der ÖVP wird das aber noch nicht vorgedrungen sein. Wir werden die ÖVP aber auch weiter kontrollieren.

Ist es aber nicht ein strategischer Fehler, dass die Liste Fritz nie den Anspruch aufs Regieren gestellt hat, sondern sich stets als Oppositionspartei sieht? Vielleicht wäre Platter die Liste Fritz sogar lieber als die Grünen gewesen, wenn es sich rechnerisch ausgegangen wäre?

Haselwanter-Schneider: Das kann man durchaus hinterfragen, ob das immer so richtig ist. Aber wir sehen auch bei Schwarz-Grün II, dass der kleine Koalitionspartner zu kuschen hat. Wir erleben die Neuauflage von „Verwalten statt gestalten“. Ich vermisse bei dieser Regierung die Lust, auch nur irgendetwas zu verändern. Von der ständigen Ankündigungspolitik habe ich die Nase gestrichen voll. Man muss jetzt in die Vollen gehen. Es gibt mehr als nur das Thema Transit.

Wo sitzen dann die wahren Bremser in der ÖVP?

Haselwanter-Schneider: Wir wissen, dass die Raumordnung der Schlüssel für leistbares Wohnen ist. Der zuständige Landesrat Johannes Tratter ist ein wirklicher Bremser. Ich befürchte, dass die Raumordnungsnovelle nicht mehr als Kosmetik oder Homöopathie wird. Wir müssen da jetzt aber durchgreifen – mit aller Vehemenz. Da geht es auch ums Wollen.

Was wollen Sie? Haselwanter-Schneider: Wir fordern das uneingeschränkte Vorkaufsrecht der Gemeinden auf Freiland zum Selbstkostenpreis. Wir werden im Herbst ein Wohnpaket vorlegen. Da werden wir etwas Ordentliches präsentieren.

Ist das nicht auch Ankündigungspolitik? Was wird die Schlagzeile sein? Haselwanter-Schneider: Nein. Es wird darum gehen, wie man Flächen für leistbares Wohnen zur Verfügung stellen kann. Mein Kollege Markus Sint arbeitet daran.

Die Liste Fritz sitzt ja auch in dem großen Allparteienausschuss zum Wohnen. Geht da etwas weiter? Haselwanter-Schneider: Der Ausschuss ist zumindest nicht untätig. Wohn-Landesrätin Beate Palfrader lädt regelmäßig auch zu informellen Treffen ein. Es ist aber schwierig, weil die Raumordnung woanders angesiedelt ist – bei Tratter.

Wie sehr steht Schwarz-Grün im Land unter Druck von dem Tempo, das Schwarz-Blau im Bund vorgibt? Haselwanter-Schneider: Durch die Wahnsinnigkeiten dieser vertrottelten Politik im Bund, bei der niemand mehr etwas für die Leute übrig hat, werden wir in Zukunft extrem gefordert sein, das abzufedern. Platter und die Grünen werden sich da nicht durchschwindeln können.

Die Liste Fritz gibt es seit zehn Jahren im Landtag – werden weitere zehn folgen? Haselwanter-Schneider: Davon gehe ich aus.

Könnte es dann sein, dass sich auch die Gesinnung wandelt? Weg vom Oppositions- hin zum Regierungsanspruch? Vielleicht mit Ihnen als Soziallandesrätin? Haselwanter-Schneider: Das wird man sich anschauen und überlegen müssen. Zumindest hätte ich einen Gestaltungswillen. Das ist schon viel mehr, als andere haben. Geeignet wäre ich als Soziallandesrätin.

Das Interview führten Peter Nindler und Manfred Mitterwachauer