Mit Matthias Strolz ist NEOS der Motor abhandengekommen. Kann der pinke Wagen ohne Strolz-Antrieb weiter in der Spur bleiben?

Dominik Oberhofer: Das wird eine große Herausforderung. Aber das Fundament ist bei NEOS vorhanden, wir sind auch in den Ländern mit dem Einzug in die Landtage angekommen. Unsere neue Parteichefin Beate Meinl-Reisinger ist eine überzeugende und kantige Oppositionspolitikerin. Und sie bringt eine Länderperspektive mit, was uns wichtig ist.

Kantige Oppositionspolitik? Das ist doch das komplette Gegenteil zu Ihrem Politikstil. Oberhofer: Das stimmt. Ich glaube aber, dass die Voraussetzungen in Tirol mit der schwarz-grünen Landesregierung völlig andere sind als mit Türkis-Schwarz im Bund.

Wieso? Oberhofer: Schwarz-Grün ist uns NEOS sicher wesentlich näher und gibt uns mehr Mitgestaltungsmöglichkeiten.

Es hat selten neue Oppositionspolitiker im Land gegeben, die sich bei der Regierung bzw. der ÖVP so oft bedankt haben wie Sie? Ist das tatsächlich Ausdruck von Wertschätzung oder nur Strategie? Oberhofer: Wir betreiben Opposition nicht nur der Opposition wegen. Wir sind Teamspieler und denken gerne in Netzwerken. Wenn es politisch passt, dann sagen wir das auch. Für die Forderung nach Abschaffung des Dieselprivilegs genießen etwa die Grünen unsere volle Unterstützung. Gleichzeitig finde ich es toll, wie engagiert die Liste Fritz Oppositionspolitik betreibt. Wir wollen aber nicht nur immer verhindern, sondern mitgestalten. Insgesamt arbeiten wir mit der Opposition gut zusammen.

Welche Schwerpunkte will NEOS in die Landespolitik einbringen? Oberhofer: Wir forcieren in der Wirtschaftspolitik liberale Werte. Es hat im Landtag noch nie eine wirtschaftspolitische liberale Kraft gegeben. Dazu wollen wir Akzente in der Verkehrspolitik und Finanzkontrolle setzen. Das ist die Aufgabe von meinem Landtagskollegen Andreas Leitgeb. Meine politischen Steckenpferde sind die Bildungs- und Tourismuspolitik. Wir sind konstruktiv und wollen, dass etwas in Tirol weitergeht.

Befürchten Sie nicht, zwischen der Regierung und der harten Oppositionspolitik von FPÖ oder der Liste Fritz aufgerieben zu werden?

Oberhofer: Das sehe ich nicht so. In den ersten 100 Tagen konnten wir beispielsweise bei den Wirtschaftsförderungen ein Umdenken erreichen. Es geht nicht nur um den schnellen politischen Sager, es benötigt schon auch Expertise.

Was kann NEOS eigentlich bewegen?

Oberhofer: Personalwohnungen in Gerlos von der Neuen Heimat oder die Explorer-Geschichte in Umhausen – das kann es nicht sein. Und das passiert in Gemeinden, wo Landespolitiker zuhause sind. Da gilt es auch für mich als Tourismussprecher eine kritische Haltung einzunehmen und hier konnten wir bereits etwas bewegen.

Mit der Forderung nach einer dritten Spur auf der Autobahn ernteten Sie aber massive Kritik. Oberhofer: Der Verkehr auf der Autobahn muss fließen. Wenn es sich dort staut, weil die Belastungen die Kapazitätsgrenzen erreichen, verlagert sich der Verkehr auf die Landesstraßen. Damit sind wir auf vielen Hotspots im Land konfrontiert. Außerdem sinkt die Verkehrssicherheit. Die anderen Parteien verfolgen das Konzept, dass die Straße so unattraktiv wie möglich gemacht werden sollte. Doch der Verkehr ist wirtschaftsgetrieben und wird durch das Dieselprivileg angezogen. Wir fordern die Verlagerung, deshalb gehört auch das Dieselprivileg weg. Gleichzeitig müssen wir Realitäten anerkennen und die richtigen Schlüsse daraus ziehen.

Stört es Sie als überzeugten Europäer nicht, dass die EU in der Verkehrspolitik Tirol immer wieder vor den Kopf stoßt?

Oberhofer: Ich habe eher das Gefühl, dass uns die EU- Kommission teilweise wohlgesonnen ist. Bei den Lkw-Blockabfertigungen gibt es Rückhalt, das mussten auch die Bayern einsehen. Ich spüre allerdings, dass Tirol in Brüssel nicht so wahrgenommen wird, wie wir es uns wünschen würden. Das hängt auch mit der wenig koordinierten Politik mit dem Bund zusammen. Tempo 140 in Oberösterreich wird den Lufthunderter in Tirol nicht stärken.

Wohl auch nicht eine dritte Spur?

Oberhofer: Da sehe ich keinen Widerspruch. Natürlich sind Luft- und Lärmbelastung an den Grenzen angelangt und es benötigt nachhaltige Verkehrslösungen. Aber losgelöst davon ist die regionale Bevölkerung ebenfalls von den Staus betroffen. Deshalb machen wir uns dafür stark, dass der Verkehr flüssig bleiben muss.

Im Februar schafften Sie mit 5,2 Prozent erstmals den Einzug in den Landtag. Wird es NEOS auch nach 2023 in Tirol noch geben? Oberhofer: Hundertprozentig. Wir haben viele gute, motivierte und auch junge Leute, die uns unterstützen. Vor allem aus einigen Regionen spüren wir Zuspruch. Dort, wo wir bereits kleine Strukturen aufgebaut haben. In anderen Gebieten wie im Unterland versuchen wir ebenfalls Fuß zu fassen.

Und das Ziel bei der nächsten Wahl?

Oberhofer: Wir wollen an Mandaten zulegen, der dritte Sitz im Landtag muss das Ziel sein. Zugleich wollen wir politisch relevant werden und Themen im Land aktiv mitgestalten. Das ist uns bisher schon ganz gelungen, wie in der Debatte über die Freizeitwohnsitze, die Schülerparlamente oder die Zweckwidmung bei der Wohnbauförderung. Das waren unsere Themen im Wahlkampf.

Bei den Tiroler NEOS fällt auf, dass die Partei vor allem von Männern dominiert wird. Kommen die Frauen zu kurz? Oberhofer: Nein, das sieht man ja im Innsbrucker Gemeinderat. NEOS haben leider keine Quote, aber es ist bekannt, dass ich ein Verfechter dafür bin. Da stehe ich bei NEOS derzeit ziemlich alleine da, weil das nicht zwingend eine liberale Forderung ist. Doch wir bemühen uns, vor allem Frauen anzusprechen und für die Politik zu gewinnen.

Das Interview führten Manfred Mitterwachauer und Peter Nindler