Von Eva-Maria Fankhauser

Ginzling – Dass mitten im Schutzgebiet in Ginzling eine Deponie für den Stromriesen Verbund entstehen soll, bereitet dem Landesumweltanwalt Johannes Kostenzer Kopfzerbrechen. Bereits im Vorjahr erhob er Beschwerde gegen die Bewilligung der Deponie seitens der Bezirkshauptmannschaft Schwaz und kritisierte die Vorgehensweise. Er ortete einen „schweren Mangel“, da die Behörde eine nahe gelegene Deponie eines Fremdunternehmens als Alternative nicht berücksichtigt hatte – die TT berichtete.

Der Fall landete beim Landesverwaltungsgericht. Mitte Juni dieses Jahres kam dann der Entscheid: Der Beschwerde wird Folge geleistet und die Bewilligung versagt. Doch die Freude des Landesumweltanwaltes darüber wurde schnell gedämpft. Der Verbund hatte nämlich neben der Deponie in Rosshag zudem um ein Zwischenlager angesucht. Auch hier legte der Landesumweltanwalt eine Beschwerde ein, denn ein Zwischenlager mache nur in Zusammenhang mit der Enddeponie (und die wurde ja untersagt) einen Sinn. Allein die vielen Lkw-Fahrten hin und wieder weg von der Zwischendeponie seien eine große Lärm- und Staubbelastung für die Landschaft und die Ginzlinger. Das Zwischenlager liegt gut sechs Kilometer entfernt, während in unmittelbarer Nähe eine alternative Deponie bereits bestehe und mitgenutzt werden könne.

„Genau diese Deponie bei der Schliffsteinaste von der Firma Gubert nutzen wir nun auch, da sich das Verfahren für die Deponie in Rosshag in die Länge gezogen hat“, erklärt Marco Fiegl, Leiter des Projektes Unterer Tuxbach.

Für den Landesumweltanwalt ist es unverständlich, warum das Ausbruchmaterial „taleinwärts an der Ortschaft Ginzling vorbei bei der Uferböschung des Zemmbaches unmittelbar an der Grenze zum Ruhegebiet zwischengelagert werden soll, wenn es anschließend allem Anschein nach wiederum talauswärts“ zur Deponie geliefert werde.

Laut Fiegl wird die Zwischendeponie in Rosshag nur bei Bedarf genutzt. Das Ausbruchmaterial vom Stollenbau gehört nämlich nicht dem Verbund, sondern den Grundeigentümern. „Sie können uns das Material verkaufen oder es selbst nutzen. Wenn sie das tun, lagern wir es in Rosshag, wo sie es abholen können“, sagt er. Im Zwischenlager haben 30.000 m³ Material Platz.

Besonders ärgert den Landesumweltanwalt, dass die Behörde die Zwischendeponie im vereinfachten Verfahren bewilligt hat. Das sei rechtswidrig und mangelhaft, da so etwa die Parteienrechte – wie jene der Gemeinde – eingeschränkt seien.

Dennoch wurde die Beschwerde vom Landesverwaltungsgericht abgewiesen. Endstation für den Landesumweltanwalt. Doch nicht für den Verbund. Der Stromriese geht gegen den Gerichtsentscheid gegen die Enddeponie in Revision. Das heißt, dass auch die Deponie noch kommen könnte. „Das wird sich wohl zeitlich nicht mehr ausgehen“, meint Michael Reischer von der Landesumweltanwaltschaft. Denn bis Ende 2019 soll der Stollen fertig sein. Derzeit hinke man laut Fiegl dem Zeitplan für den Betriebsstart des geplanten Kleinkraftwerks am Unteren Tuxbach etwa drei Monate hinterher.