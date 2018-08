Innsbruck – Als Angestellter des Landesenergieversorgers Tiwag war Energieexperte Stephan Oblasser von 2007 bis April 2015 dem Land Tirol als Energiebeauftragter dienstzugeteilt. Die Tiwag zahlte sein Gehalt, das Land refundierte die Hälfte davon – rund 5000 Euro brutto. Vor drei Jahren hatte sich Oblasser um den frei werdenden dritten Vorstandsposten in der Tiwag beworben, wurde aber nicht einmal zum Hearing eingeladen. Daraufhin ließ er seinem Unmut freien Lauf und informierte auch die Mitglieder der Landesregierung darüber.

Weil es nicht einmal ein Gespräch gegeben habe, forderte er in einer Mail an die Personalauswahlagentur eine nähere Begründung dafür, warum er das gesuchte Profil nicht in allen wesentlichen Punkten erfülle. Dieses ­Schreiben schickte er auch an Regierungsmitglieder, Klubchefs und den Tiwag-Aufsichtsrat. Er setzte eine Frist für die Beantwortung und argumentierte damit, dass er zur Bewerbung ermuntert worden sei und lediglich auf die Schieflage im Bewerbungsvorgang aufmerksam machen wollte.

Die Antwort folgte, allerdings von der Tiwag: Der ehemalige Vorstandschef Bruno Wallnöfer hat Oblasser wegen „irreversiblen Vertrauensverlusts“, „Drohungen“ und „Weitergabe von Sachverhalten an teils betriebsfremde Personen“ fristlos entlassen. Energiebeauftragter des Landes blieb Oblasser, aber angestellt beim Verein Energie Tirol. Die Entlassung bekämpfte der Energieberater – und das jetzt mit Erfolg.

Wie Oblasser und der heutige Tiwag-Vorstandsvorsitzende Erich Entstrasser gegenüber der TT bestätigten, hat das Landesgericht die fristlose Entlassung aufgehoben und Oblasser in allen Punkten Recht bekommen. Die Entlassung wäre nicht gerechtfertigt gewesen. „Wir akzeptieren das Urteil und werden es auch nicht bekämpfen“, sagt Entstrasser. Auf die Frage, warum man eigentlich keinen Vergleich angestrebt habe, meinte Entstrasser. „Es ist aus meiner Sicht richtig, dass es eine Entscheidung des Gerichts gegeben hat.“ Die Tiwag muss jetzt Oblasser das Entgelt und alle Ansprüche für die vergangenen Jahre seit der ungerechtfertigten Entlassung nachzahlen.

Weil eine Wiedereinstellung keinen Sinn mehr machen würde, haben sich Oblasser und die Tiwag darauf geeinigt, dass der Landesenergiebeauftragte vorerst seinen Urlaub konsumiert und dann aus dem Unternehmen ausscheidet. „Wir haben eine Pensionsregelung vereinbart, wonach Oblasser 2019 Anspruch auf eine ASVG-Pension hat.“

Für Oblasser ist das Urteil des Landesgerichts natürlich eine Genugtuung. Er möchte aber keine „großen Wellen schlagen“. Energiebeauftragter des Landes wird er im nächsten Jahr jedenfalls noch bleiben. (pn)