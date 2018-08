Das Gesetz zur Flexibilisierung der Arbeitszeit tritt mit 1. September in Kraft. Die Industriellenvereinigung ging davon aus, dass die Aufregung über den Sommer verebbt. Ist der Widerstand vorbei? Josef Muchitsch: Ganz sicher nicht. Wir haben im Sommer quer durch Österreich auf Baustellen darüber informiert, welche Auswirkungen das Gesetz für die Menschen hat, die schwere körperliche Arbeit im Freien unter schwierigsten Bedingungen wie Hitze und Termindruck leisten müssen. Am 1. September werden ÖGB und alle Fachgewerkschaften über eine Telefon-Hotline informieren, dort können und sollen sich alle Betroffenen melden, die Verschlechterungen erleben müssen. Wir werden diese Beispiele sammeln und veröffentlichen. Wenn dieses Gesetz nicht abgeändert wird, wird es ein heißer Herbst werden.

Die Regierung verspricht, dass kein genereller 12-Stunden-Tag kommt, es gibt die Freiwilligkeitsgarantie und man „legalisiere Graubereiche“. Könnte man dem Gesetz nicht einen Vertrauensvorschuss geben? Muchitsch: Aus Erfahrung weiß ich, dass die Praxis eine andere sein wird. Also bitte schreiben wir in das Gesetz rein: Acht Stunden am Bau bei Temperaturen über 30 Grad sind genug.

Ist Streik eine Option? Muchitsch: Wir werden das Thema faire Arbeitszeitregelungen auf die Kollektivvertragsebene verlagern müssen. Wenn es zu keinen vernünftigen Lösungen kommt, kann es durchaus sein, dass es zu Arbeitsniederlegungen kommt. Wir fordern die branchenbezogene Festlegung durch die Sozialpartner, was zumutbar ist, die Gestaltung von Freizeitoptionen bei Mehrarbeit, welche Zuschläge es gibt und wie man es leichter schafft, eine sechste Urlaubswoche zu erreichen.

Hat die Art der Gesetzwerdung per Initiativantrag ohne Begutachtung die Beziehungen im Parlament beschädigt? Muchitsch: Ganz sicher, weil von (ÖVP-Kanzler Sebastian) Kurz und (FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian, Anm.) Strache in keiner Weise ein Konsens beabsichtigt war. Wir haben mehrmals Gespräche angeboten und wollten den Weg für ein modernes und flexibles Arbeitszeitgesetz im Herbst frei machen. Das wurde einfach abgelehnt. Sowohl ÖVP- wie FPÖ-Parlamentsklub sind reine Erfüllungsgehilfen der Regierung von Kurz und Strache, die Aufträge der Industriellenvereinigung aufgrund der Wahlspenden für den Wahlkampf abarbeiten.

Die NEOS stimmten für das Gesetz. Hat die SPÖ damit einen wichtigen Oppositionspartner verloren? Muchitsch: Es ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar, das man ein Gesetz während der Entstehung derart kritisiert und diesem dann die Zustimmung erteilt. Das hat NEOS-klubintern zu Grabenkämpfen geführt. Die NEOS haben sich damit von einer klaren Oppositionsrolle verabschiedet.

Aber hat die SPÖ schon in die Oppositionsrolle gefunden? Muchitsch: Nein. Nach jahrzehntelangem Mitgestalten in der Zweiten Republik aus der Oppositionsrolle betrachten zu müssen, wie eine Bundesregierung die Schwachen schwächt und die Starken stärkt, tut sehr weh. Als wir das letzte Mal in der Opposition waren, im Jahr 2000, haben wir auch drei Jahre gebraucht, bis wir richtig in die Oppositionsrolle gefunden haben. In der Politik lebt man von Fehlern der anderen, damals hat ÖVP-Kanzler Wolfgang Schüssel den Bogen mit der Pensionsreform überspannt. Das war die Chance, sich zu positionieren.

In der SPÖ ist anlässlich des neuen Grundsatzprogramms ein Richtungsstreit zwischen SPÖ-Chef Christian Kern und Burgenlands designiertem Landeshauptmann Hans Peter Doskozil ausgebrochen. Wo stehen Sie? Muchitsch: Ich bin für den neuen Weg, den auch Hans Peter Doskozil letztendlich immer mitgetragen hat. Ich verstehe die Aufregung überhaupt nicht. Wir leben im Zeitalter der Handys, man kann telefonieren und sich vieles direkt ausmachen.

Ist Kern mit dieser Debatte als SPÖ-Chef in Frage gestellt? Muchitsch: Vor Parteitagen hat es immer Diskussionen über das Programm und Personalentscheidungen gegeben. Es wird kein Parteiprogramm geben, das allen passen wird. Christian Kern ist unser Parteivorsitzender und wird sich dieser Wiederwahl stellen. All jene, die glauben, dass sie es besser machen können, können dort kandidieren.

Aber ist Christian Kern auch ein guter Oppositionsführer? Muchitsch: Fakt ist, dass 50 Prozent unserer Abgeordneten neu im Parlament sind, wir alle sind in einer Anlaufphase. Wichtig ist, dass wir klare Linien und Programme brauchen, wofür wir stehen und was uns von den Regierungsparteien unterscheidet.

Sie sprechen von einem heißen Herbst angesichts des Arbeitszeitszeitgesetzes. Könnte es aufgrund der Flügelkämpfe auch ein heißer Herbst für die SPÖ werden? Muchitsch: Ich appelliere an alle in meiner Partei, jetzt nicht die Nerven wegzuwerfen. Die nächsten Wahlen finden in vier Jahren statt, es gibt genug Möglichkeiten, sich zu profilieren. Rote Rülpser über Programm oder über Personen in der Öffentlichkeit sind unangebracht. Wir brauchen jetzt Geschlossenheit für die Oppositionsarbeit.

Das Interview führte Cornelia Ritzer