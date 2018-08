Vor einem Jahr gaben Sie noch als Bundessprecherin der Grünen Sommerinterviews. Dieses Kapitel ist abgehakt. Sie wirken heute deutlich relaxter als damals. Ingrid Felipe: (lacht) Ja, das war schon eine sehr große Herausforderung. Die schwierige Zeit der Grünen hatte damals ja bereits angefangen – der traurige Höhepunkt war dann das Ausscheiden aus dem Nationalrat, das bis heute schmerzt. Aber klar bin ich jetzt gelöster, weil ich mich voll und ganz auf Tirol konzentrieren kann und es uns gelungen ist, die Regierungsbeteiligung zu halten. Auch der neue grüne Bürgermeister von Innsbruck (Anm: Georg Willi) schafft sehr viel Motivation, weil das viele Türen aufmacht, um die großen Fragen wie leistbares Wohnen und Verkehr nochmals anders zu gestalten. Dementsprechend besser geht es mir.

Hätten Sie im Nachhinein besser auf das Abenteuer Bund verzichten sollen? Felipe: Ja, natürlich. Ich habe sehr viel darüber nachgedacht, ob das klug war. Tatsächlich war es aber irgendwo notwendig, Verantwortung zu übernehmen. Dass dies so nicht gelungen ist, konnten wir nicht vorhersehen. Wenn man eine Niederlage einsteckt, muss man aber wieder aufstehen und weitermachen. Ich glaube, die Tiroler haben das honoriert, weil wir bei der Landtagswahl vergleichsweise gut abgeschnitten haben. Ich habe sehr viel lernen dürfen, aber auch müssen.

Wäre es jetzt ein Fehler, würden die Bundes-Grünen Werner Kogler von der Parteispitze ziehen lassen? Felipe: Die Entscheidung liegt bei ihm. Diese Herausforderung ist momentan wohl auch nicht nur reizvoll. Die Grünen müssen zusammengehalten und wieder aufgerichtet werden. Ich hoffe aber schon, dass er weitermachen wird. Dann wird er auch sehr viel Zustimmung bekommen.

Das Forum Alpbach, bei dem Sie am Sonntag zu Gast waren, widmet sich der Resilienz, also der Widerstandsfähigkeit. Den Tiroler Grünen hat man nach den Regierungsverhandlungen mit der ÖVP vorgeworfen, zu wenig Widerstand gezeigt zu haben.

Felipe: Wenn man sich die politische Lage nicht nur in Tirol, sondern auch Salzburg und Vorarlberg anschaut, wo Grüne mit der ÖVP in einer Regierung sitzen, dann sieht man, dass der kleine Koalitionspartner durchaus einen großen Einfluss auf die Grundhaltung der Landespolitik hat. Nicht umsonst ist die „Westachse“ in vielerlei Hinsicht kritisch gegenüber der Bundesregierung, wenn es um Sozialabbau, Umweltpolitik und Umverteilung von unten nach oben geht. Die Widerstandsfähigkeit ist nicht immer an Schlagzeilen und großen Projekten zu messen, sondern an der generellen Haltung, die wir mitbringen.

AUVA, Standortgesetz etc. – es scheint, die Landesregierung hat mehr damit zu tun, das, was aus Wien kommt, abzuwehren, als selbst Akzente zu setzen. Felipe: Ja, das ist der traurige Befund. Diese Bundesregierung arbeitet nach dem Motto „Speed kills“ und haut uns eine „Reform“ nach der anderen um die Ohren. Deren Qualität ist ganz schlecht und unausgereift. Das fordert uns. Natürlich werden wir darauf Antworten finden müssen. Das ist sehr viel Arbeit – und schlecht für das politische Klima. Wir wollen nicht, dass das Land durch Polarisierung und gegenseitiges Ausspielen gespalten wird.

Wie viel Türkis steckt in Ihrem Koalitionspartner? Felipe: Zu meiner Freude ist die Tiroler ÖVP sehr schwarz. Ich schätze es, dass sie eine gute ökosoziale Haltung hat, auch die Christlichsozialen haben noch ein starkes Gewicht. Natürlich gibt es aber auch ein paar türkise Sprenkler. Aber die wirklich einflussreichen Leute sind vernünftig.

Transitforumchef Fritz Gurgiser schätzt, dass heuer bereits 2,8 Mio. Lkw über den Brenner brausen werden – die Landesregierung fordert eine Obergrenze von einer Million. Ist das nicht ein wenig grünäugig? Felipe: Ich bedauere, dass der eine oder andere Anti-Transitkämpfer nicht mehr ganz so wie früher kämpft. Ich muss doch weiterarbeiten, grad wenn es schwierig ist. Da kann ich nicht sagen: So ist es halt. Der Transitverkehr muss reduziert werden – mit einer Alpentransitbörse und einer Lkw-Obergrenze. Der Lkw-Verkehr ist nicht von heute auf morgen angestiegen, sondern über die vergangenen Jahrzehnte. Wenn wir eine Trendwende erreichen wollen, werden wir einen richtig langen Atem brauchen. Immer mehr Menschen fordern eine Eindämmung – das war nicht immer so. Das Credo „Verkehr ist Leben“ ist vorbei. Die Verteidiger der Gesundheit werden immer mehr – bis hinauf zum Landeshauptmann. Mit Südtirol funktioniert das gut. Es gibt bayerische Bürgermeister, die sich von Tirol mehr als von ihrer Landesregierung vertreten fühlen. Da müssen wir dranbleiben und rechtskonforme Lösungen finden. Da bin ich gerne Fackelträgerin.

In Ihrer Aufzählung fehlt FPÖ-Verkehrsminister Norbert Hofer ... Felipe: Der Verkehrsminister ist spätestens nach seinem Abschied vom Zusatzprotokoll, das er aber in Bozen mitunterzeichnet hat, kein verlässlicher Partner mehr. Seine unterstützenden Aussagen, die er für Tirol macht, haben eine Halbwertszeit von nicht einmal zwei Monaten. Es ist blanker Populismus, immer nur das zu sagen, was die Bevölkerung gerade hören will. Wenn Hofer in Tirol ist, kämpft er gegen den Transit. Wenn er in Oberösterreich ist, verordnet er Tempo 140. Wir müssen mit anderen Partnern zusammenarbeiten. Mit der Euregio und Bayern können wir einen stärkeren Einfluss erwirken. Auf Wien hoffe ich nicht.

Was halten Sie vom Vorschlag der Landesumweltanwaltschaft, die Skigebietsgrenzen strenger zu ziehen, jedoch innerhalb dieser Grenzen Erschließungsverfahren zu vereinfachen? Felipe: Das ist ein zweischneidiges Schwert. Innerhalb der Skigebietsgrenzen alles zuzulassen, ist auch nicht klug. Auch da gibt es schützenswerte Natur. Wenn etwas nicht rechtskonform ist, dann stellen wir das ein. Wie am Pitztaler Gletscher. Auch Konsenswerber müssen dazu erzogen werden, sich wie alle anderen an Gesetze zu halten. Wir haben Bodenaushubdeponien zu sanieren, die nicht bescheidmäßig ausgeführt sind, doch derselbe Betreiber will bereits die nächste Deponie genehmigt haben. Deshalb prüfen wir ja, ob eine Wartefrist gesetzlich verankert werden kann.

Wären höhere Strafen nicht zielführender? Felipe: Natürlich, eine Erhöhung ist Thema. Das Warten schmerzt die Unternehmer aber wohl mehr.

Welches Zeugnis würden Sie derzeit denn der Opposition im Landtag ausstellen? Felipe: (überlegt) Ich bin sehr froh, dass wir in den Verkehrsfragen sehr einig sind. Ich hoffe, die FPÖ sagt das auch ihrem Minister.

Wie lange wollen Sie noch an der Spitze der Tiroler Grünen stehen? Felipe: Nach dem turbulenten vergangenen Jahr bin ich sehr froh, dass ich jetzt wieder mit voller Kraft und Elan für Tirol arbeiten darf. Ich habe noch sehr viel vor: Den zweiten Teil der VVT-Tarifreform, auch würde ich gerne eine Naturschutzstrategie machen. Solange es mir Freude macht und ich die Unterstützung erhalte, mache ich weiter.

Das Interview führte Manfred Mitterwachauer