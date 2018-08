Von Manfred Mitterwachauer und Peter Nindler

Innsbruck – Die Preisspirale am Wohnungsmarkt dreht sich immer schneller. Auswege daraus sind im Land bis dato zwar viel diskutiert, jedoch noch ohne konkrete Umsetzung. Die schwarz-grüne Landesregierung will im Herbst eine Novelle zum Raumordnungsgesetz vorlegen. Insbesondere VP-intern klafft noch eine große Lücke zwischen jenen, die eine Evolution präferieren (Raumordnungs-Landesrat Johannes Tratter) und jenen, die nur in einer raumordnerischen Revolution ein taugliches Mittel erkennen wollen (Wohn-Landesrätin Beate Palfrader).

Die Kirche zählt in Tirol zu einem der größten Grundbesitzer. Umso mehr gerät auch sie in der Diskussion um leistbares Wohnen zunehmend in den Fokus der Öffentlichkeit. Die Diözese Innsbruck scheut diese Debatte nicht. Im Gegenteil: Vielmehr will sie ihr offensiv begegnen.

„Wo immer die Möglichkeit besteht, haben Pfarren von Dölsach bis Tösens sozialen Wohnbau verwirklicht“, sagt nun der Direktor der Bischöflichen Finanzkammer, Markus Köck, im TT-Gespräch. Allein in den vergangenen acht Jahren, so Köck, seien in enger Kooperation mit diversen gemeinnützigen Wohnbauträgern in Summe rund 700 geförderte Mietwohnungen auf diözesanen bzw. pfarrlichen Grundstücken errichtet worden. Aktuell gebaut würde derzeit unter anderem in Münster, Schlitters, Schwaz, Zams, Fendels, Spiss, Flirsch, St. Jakob am Arlberg und Breitenwang. Zuletzt verwirklichte unter anderem die Neue Heimat Tirol auf einem Grundstück der Pfarre St. Paulus in Innsbruck ein neues Stadtteilzentrum mit 70 Mietwohnungen, einer Einheit für betreutes Wohnen, Kindergarten und -krippe sowie ein Sozialpastorales Zentrum. „Wir wollen einen aktiven Beitrag leisten“, sagt Köck. Dieses Engagement der katholischen Kirche reiche in Tirol bereits über 60 Jahre zurück. Bereits Bischof Paulus Rusch propagierte „Wohnbau ist Dombau“. Bischof Manfred Scheuer verstärkte diese Initiative, sein Nachfolger Hermann Glettler setze sie nahtlos fort, sagt Köck.

Stellt die Kirche Bauland zur Verfügung, geschieht dies aber nicht durch Verkauf. In der Regel vergebe die Kirche ein Baurecht. Auf die Dauer von fünfzig bis sechzig Jahren – also für gut zwei Generationen. Da die einzelnen Pfarren eigene Rechtsträger seien, gehen die Baurechtszinse direkt und ohne diözesane Abschläge an sie.

Dass die Pfarren einiges an bereits gewidmetem Bauland horten würden, sei ein Irrglaube, sagt Köck. Ebenso, dass man über großflächige Grundstücke verfüge. Oft seien es nur kleinere Grundstücke, die in Kooperation mit Gemeinden oder Bauträgern bebaut würden. Selbige seien auch bewusst bevorzugte Kooperationspartner. „Bei gewerblichen Bauträgern könnten wir deutlich höhere Preise erzielen“, ergänzt Köck. In der Landeshauptstadt seien die Grundstücksreserven der Diözese jedoch bald aufgebraucht. Nach der Fertigstellung des Integrationshauses in der Gumppstraße bzw. eines Projekts in St. Nikolaus „haben wir in Innsbruck nichts mehr“.

Auch die Orden in Tirol wie Stift Wilten, Fiecht, Ursulinen etc. würden sich beim Sozialwohnbau stark engagieren, merkt Köck an: „Die brauchen sich nicht zu verstecken.“ So weisen z. B. die Ursulinen in Innsbruck darauf hin, dass erst durch Vergabe „eines sozial günstigen Baurechts“ die Errichtung des neuen Sozialprojekts „Haus im Leben“ ermöglicht worden sei.