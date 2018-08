Herr Abwerzger, wären Sie gerne bei der Hochzeit von Außenministerin Karin Kneissl dabei gewesen? Waren Sie eingeladen?

Markus Abwerzger: Ich war nicht eingeladen und auch nicht traurig darüber. Es soll aber eine sehr schöne Hochzeit gewesen sein.

Können Sie die Aufregung um den Besuch von Wladimir Putin nachvollziehen? Abwerzger: Ich sehe darin keinen Skandal, sondern es ist ein gutes Zeichen, wenn einer der mächtigsten Männer der Welt auch zu solchen Veranstaltungen nach Österreich kommt. Damit wurde der Brückenbauerfunktion der Außenministerin Rechnung getragen.

Ist Putin ein Demokrat? Abwerzger: Er ist demokratisch gewählt und hat die Wahlen klar gewonnen. Politische Systeme kann man nicht 1:1 miteinander vergleichen. Schauen Sie nur, was derzeit im EU-Land Rumänien passiert. Da werden von sozialdemokratischen Politikern Aussagen getätigt, die mit Menschenrechten nichts mehr zu tun haben. Putin ist ein Global Player, dementsprechend wichtig ist Österreichs Vermittlerrolle. Auch im Ukraine-Konflikt.

Man hat den Eindruck, Sie müssen in Tirol ebenfalls immer öfter die Entscheidungen der türkis-blauen Bundesregierung vermitteln? Oder negativ formuliert, Sie müssen sie verteidigen. Abwerzger: Das Verhältnis zwischen uns und der Bundesregierung ist sehr gut. Vom Land zum Bund scheint es eine gespaltene Beziehung zu sein. Ich muss die Bundesregierung nicht in Schutz nehmen, sie arbeitet ausgezeichnet. LH Günther Platter als Obmann der ÖVP und ich haben das Regierungsprogramm ebenfalls abgesegnet. Deshalb verstehe ich die Aufregung von vielen in der Tiroler VP nicht.

Wie erklären Sie sich das? Abwerzger: Wahrscheinlich sind sie darüber erschrocken, dass eine Regierung im Amt ist, die ihr Programm tatsächlich umsetzt.

Gleichzeitig murren aber auch Ihre Parteigänger über das Tempo oder die „Drüberfahrermentalität“.

Abwerzger: Das Tempo passt. Die Kritik ist mit der Arbeitszeitflexibilisierung losgegangen. Es kann aber nicht sein, dass in Österreich ohne Sozialpartnereinigung nichts weitergeht. Deshalb wird jetzt die Arbeitszeit von der Regierung flexibel gestaltet.

Doch die Kritik an Ihrer Sozialministerin Beate Hartinger-Klein ist flächendeckend. Läuft da etwas schief wie zuletzt bei der Reform der Unfallversicherungsanstalt? Abwerzger: Sie hat das schwierigste Ressort, das jahrelang von der SPÖ dominiert wurde. Anfangs gab es sicher Kommunikationsschwierigkeiten wegen der undichten Stellen im Ministerium. Da sickern oft noch unausgereifte Konzepte durch. Hartinger-Klein setzt die Themen allerdings Schritt für Schritt um. Die Reformen sind notwendig wie in der AUVA.

In der Arbeiter- oder Wirtschaftskammer spielt die FP kaum eine Rolle. Will man deshalb den Einfluss der Sozialpartner zurückdrängen wie bei den Kassen? Abwerzger: Nein. Die AK ist wichtig, das bestreitet niemand. Nur hat sich in den vergangenen Jahrzehnten in den Kammern eine Gruppe gebildet, die für den Selbstzweck arbeitet. Das sind Funktionäre, die von Pfründen und Privilegien leben. Diese Funktionärswirtschaft ist fehl am Platz.

Würden Sie Tirols AK-Präsident Erwin Zangerl in diesem Zusammenhang als Bonzen bezeichnen? Abwerzger: Ja, und er lebt sehr gut davon. Gegenüber der Bundesregierung tritt er mit Halbwahrheiten und sogar mit Lügen auf, gerade was die Arbeitszeitflexibilisierung betrifft. Aber wir brauchen eine Arbeiterkammer, die für die Arbeitnehmer da ist und nicht für den Selbstzweck.

Wie würden Sie dann Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer mit seinen sieben Funktionen titulieren? Jetzt ist er auch Präsident der Nationalbank. Abwerzger: Das müssen Sie die Volkspartei fragen, das hat sie zu verantworten.

Ein Mann, sieben Ämter? Abwerzger: Die Optik ist sicher nicht gut.

Wer gibt das Tempo in der Bundesregierung vor? Die ÖVP oder die FPÖ?

Abwerzger: Die FPÖ ist derzeit sicher die Konstante in der Koalition. Vom Neusiedler bis zum Bodensee zieht jeder freiheitliche Funktionär und Abgeordnete an einem Strang. Der türkise Teil der ÖVP ist ebenfalls ein sehr verlässlicher Regierungspartner. Nur ab Salzburg vermisse ich das.

Auch bei Tirols LH Platter? Abwerzger: Wenn Platter zulässt, dass die von ihm mitbeschlossenen Maßnahmen von LR Beate Palfrader oder Zangerl kritisiert werden, dann vermisse ich Leadership. Da ist die Tiroler ÖVP noch nicht in der Bundesregierung angekommen. Die Westachsen-Landeshauptleute sind immer die Ersten, die FPÖ-Minister kritisieren. Ihre Minister lassen sie hingegen stets in Ruhe.

Platter wurde bei der Landtagswahl gestärkt. Sind Sie nach wie vor darüber enttäuscht, dass nicht Sie, sondern die Grünen wieder in der Regierung sitzen?

Abwerzger: Bis zur Landtagswahl hieß es, dass sich Platter in der Koalitionsfrage alles offenhält. Da sind wir eines Besseren belehrt worden. Wenn Platter vor der Wahl gesagt hätte, er will weiter mit den Grünen regieren, dann wären es keine 44 Prozent geworden.

Schwingt da noch Verbitterung mit? Abwerzger: Nein. Am Anfang hat es sicher eine Zeit lang benötigt, um sich neu zu orientieren. Ich dachte, es wird schwierig werden, im Land Opposition zu sein und im Bund Verantwortung zu tragen. Ich bin derzeit aber froh, Oppositionspolitiker in Tirol zu sein. Schließlich sehen wir ja, dass man gegenüber der ÖVP-Übermacht nicht viel bewirken kann. Auch unsere 16 Prozent wären zu wenig. Es würde mehr Gegengewicht benötigen. Wir sind eine kantige Opposition und werden noch kantiger werden. Und Missstände aufzeigen.

Die da wären? Abwerzger: Freunderlwirtschaft. In Tirol gibt es immer noch Gleiche und Gleichere. Und Bürgermeister, die ihre Befugnisse überschreiten, was mitunter auch strafrechtlich relevant sein könnte.

Wird die schwarz-grüne Koalition fünf Jahre halten? Abwerzger: Sicher. Der Landeshauptmann hat sich für fünf Jahre die Grünen ausgesucht. Die werden unter keinen Umständen die Regierung verlassen. Die fünf Jahre sind in Stein gemeißelt.

Und auf Bundesebene? Abwerzger: Auch auf Bundesebene mit einer Option für weitere fünf Jahre.

Abschließend: Würden Sie auch gerne 140 km/h in Tirol fahren? Abwerzger: Das ist in Tirol wegen der geographischen Lage der Autobahn kein Thema. Ich hätte gerne wieder Tempo 130. Aber da ist der Landtag mehrheitlich dagegen.

Halten Sie sich an den Lufthunderter? Abwerzger (lacht): Natürlich.

Sind Sie zufrieden mit Verkehrsminister Hofer (FPÖ)? Abwerzger: So wie auch LH Platter. Nobert Hofer steht zu 100 Prozent hinter den Interessen der Tiroler im Kampf gegen den Transit. Obwohl das Verkehrsreferentin LHStv. Felipe (Grüne) anders sieht.

Wird die FPÖ im Herbst das Transitpaket unterstützen? Abwerzger: Wenn es nicht die Pendler und die heimische Wirtschaft trifft, dann besteht die große Chance, dass wir zustimmen. Wir werden selbst ebenfalls ein Maßnahmenpaket ausarbeiten. Trotzdem müssen wir ehrlich sein: Transitobergrenzen von einer Million Fahrten bis 2022 sind nicht realistisch, sondern ein Marketing-Gag. Mehr nicht.

Das Interview führten Peter Nindler und Manfred Mitterwachauer