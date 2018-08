Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Das Horten von Wohnungen und den gezielten Wohnungsleerstand findet auch Hans G. Zeger nicht gut. Hier gebe es Handlungsbedarf. Und doch hat der Obmann der ARGE Daten an das Land eine klare Botschaft: „Grundsätzlich ist das nicht zulässig.“ Zeger bezieht sich damit auf die Absicht des Landes (basierend auf einem Landtagsbeschluss), zusammen mit der Stadt Innsbruck mittels Auswertung personenbezogener Daten adressgenau festzustellen, wer wo welche Wohnung in der Landeshauptstadt derzeit leer stehen hat. Denn in einem zweiten Schritt wollen die Gebietskörperschaften die Gründe hierfür in Erfahrung bringen – um letztlich Mittel und Methoden zu entwickeln, um die freien Einheiten wieder für den Wohnungsmarkt zu mobilisieren. Als Datenquelle haben Land und Stadt die Stromverbrauchsdaten der Endkunden der Innsbrucker Kommunalbetriebe (IKB) im Visier. Doch die IKB haben bereits Bedenken erhoben. Wohn-Landesrätin Beate Palf­rader (VP) und Bürgermeister Georg Willi (Grüne) lassen derzeit die rechtlichen Möglichkeiten prüfen.

Aus datenschutzrechtlicher Sicht ist aber für Zeger weder die angedachte Methode geeignet noch das gelindeste Mittel. Letztlich würde die neue Datenschutzgrundverordnung den Behörden auch die Verarbeitung solcher Daten verbieten.

Sogar für Raumordnungslandesrat Johannes Tratter (VP) lässt die Leerstandserhebung noch zu viele Fragen offen. Nicht zuletzt unklar ist, was mit den Ergebnissen anzufangen sei. Für Tratter müsste das Land einen anderen Hebel nützen. Und zwar beim Mietrecht: „Egal, wie viele zur Vermietung geeignete Wohnungen es tatsächlich gibt, dieses Wissen löst nicht die Ursache des Problems.“ Für Tratter halte das geltende Mietrechtsgesetz des Bundes zu viele Eigentümer von einer Vermietung ihres Guts ab. Weil es überbordend und belastend sei. Die Formulierung „zu mieterfreundlich“ vermeidet Tratter. Sein Vorschlag: „Das Mietrecht gehört entschlackt und sollte zu diesem Zweck in Landeskompetenz übergehen.“ Erst das würde zur gewünschten Belebung des Wohnungsmarktes führen, sagt der Landesrat.

SP-Gemeinderätin Irene Heisz forderte gestern endlich eine gesetzeskonforme Möglichkeit zur Leerstandserhebung ein: „Ich habe es satt, ständig nur zu hören, was alles nicht geht.“ Vehement gegen Willis Ankündigung, allenfalls Magistratsbeamte von Tür zu Tür zu schicken, stellen sich Für Innsbruck und die FPÖ. „Das grenzt an Schnüffelei. Die Gründe für Leerstand sind oft sehr privat“, kritisiert FP-LA Evelyn Achhorner. Die Leerstandserhebung lehnen FI und FP ab.