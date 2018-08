Die SPÖ finalisiert gerade unter Ihrer Federführung ein Grundsatzpapier zu „Flucht-Asyl-Migration und Integration“. Welche Position – im Unterschied zur Bundesregierung – will dabei die SPÖ einnehmen?

Peter Kaiser: Wir werden – basierend auf unseren Grundsätzen – eine Position präsentieren, die es jedem Betrachter nachvollziehbar macht, wofür die Partei steht. Uns ist es wichtig, in diesem zentralen gesellschaftspolitschen Themenkomplex keine Angst zu verbreiten oder mit Angst zu operieren. Das heißt, es wird klare Unterscheidungen geben zwischen Asyl- und anderen Migrationsgründen.

Auch im Grundsatzpapier wird auf den Schutz der EU-Außengrenzen Wert gelegt. Kaiser: Für uns ist die Kontrolle der Außengrenze ein ganz wichtiger Indikator für eine europäische Asyl- und Integrationspolitik. Nur wenn uns das gelingt, können wir auch die Freizügigkeit innerhalb der Union beibehalten.

Soll man sich vom Dublin-Abkommen verabschieden?

Kaiser: Das Dublin-Abkommen hat uns in der Vergangenheit gezeigt, dass es kein probates Mittel mehr ist. Es braucht eine gemeinsame europäische Flüchtlingspolitik.

Wo soll künftig Asyl beantragt werden können?

Kaiser: Dies sind Punkte, die wir noch im Parteivorstand diskutieren müssen. Ich bitte Sie, mich hier nicht allzu sehr in die Pflicht zu nehmen.

Ein wenig will ich Sie in die Pflicht nehmen. Welche Position vertreten Sie?

Kaiser: Ich bin für Asylzentren außerhalb der EU-Grenzen.

Und dort sollen Asylanträge gestellt werden?

Kaiser: Dies könnte der erste Schritt sein hin zu einer neuen europäischen Asylpolitik. Zukünftig muss es aber so sein, dass alle Länder ihren Beitrag leisten.

Ein „Asyl à la carte“ soll es dann nicht mehr geben. Ich meine damit, dass ein Asylwerber an der Außengrenze dann nicht sagen kann, in welchem Land er Asyl beantragen will.

Kaiser: Das ist richtig: Ausgenommen sind jene gesetzlichen Bereiche wie etwa der Familiennachzug.

Welche Position soll es dann künftig bei Zuwanderung geben?

Kaiser: Es braucht eine neue Zuwanderungspolitik, die auf die unterschiedlichen, auch ökonomischen Bedürfnisse Österreichs Rücksicht nimmt. Uns ist es wichtig, dass wir endlich damit aufhören, mit bewusst falsch gesetzten Begrifflichkeiten Verwirrung zu schaffen und Ängste zu schüren.

Neben dem Grundsatzpapier zum Themenkomplex Asyl-Migration benötigt die SPÖ wohl auch eine Strategie, um wieder eine realistische Chance auf das Kanzleramt zu haben.

Kaiser: Für uns als historische und staatstragende Partei braucht es drei wesentliche Eckpfeiler unserer Politik: Bewusst an die Spitze stelle ich das Zukunftsdenken. Eine Partei wie die SPÖ muss sich mit Fragen der Zukunft auseinandersetzen und Antworten erarbeiten. Darauf wird auch unser neues Parteiprogramm abzielen. Als Oppositionspartei haben wir natürlich die Aufgabe, uns mit der Arbeit der Regierung kritisch und schonungslos auseinanderzusetzen. Aber die Sozialdemokratie hat auch die Aufgabe, in entscheidenden Fragen positive Akzente und Vorstellungen zu unterstützen, selbst wenn diese von der Regierung kommen sollten.

Entschuldigung! Bei dem dritten Vorhaben hat man bislang nicht erkennen können, dass dies bereits mit Leben erfüllt ist.

Kaiser: Liegt das an der SPÖ oder liegt dies am Verhalten der Regierung? Ich unterstelle der Regierung, dass sie oftmals bewusst nicht das Gespräch sucht. Sie sucht es nicht einmal mit den Ländern, selbst wenn es deren Kompetenzbereich betrifft. Wir wollen unseren konstruktiven Beitrag leisten, aber wenn man das Gespräch nicht will, ist das nicht möglich. Das ist kein neuer Stil.

Was erwarten Sie sich vom Parteitag im Herbst?

Kaiser: Ich hoffe und bin mir sicher, dass wir stärker als attraktive politische Alternative wahrgenommen werden. Nur so können wir dafür sorgen, dass es bei der nächsten Nationalratswahl zu einer echten Entscheidung kommt zwischen der Fortführung dieses Regierungskurses und unserem Programm einer positiven Weiterentwicklung des Landes.

Und an der Spitze dieser Auseinandersetzung steht Christian Kern?

Kaiser: Da gibt es überhaupt keinen Zweifel.

Als Sie zum Kärntner Landesparteiobmann gewählt worden sind, haben Sie sofort eine politische Akademie initiiert, um so den politischen Nachwuchs auszubilden. Ihr Erfolg bei den Landtagswahlen lässt sich auch darauf zurückführen. Gerade im Nationalratswahlkampf musste Kern zur Kenntnis nehmen, dass es in der zweiten und dritten Ebene der Partei viele Schwächen gab. Doch bislang wurde es verabsäumt, den Weg der SPÖ Kärnten einzuschlagen.

Kaiser: Es stimmt, unsere politische Akademie ist eine Erfolgsgeschichte. Ich würde mich freuen, wenn hier auch in anderen Ländern ähnliche Modelle erarbeitet werden. Denn dies ist weniger die Aufgabe der Bundespartei, wohl aber der Länder.

Zuletzt sorgte Hans Peter Doskozil indirekt wieder für eine Obmanndebatte.

Kaiser: Kurzum, es gibt keine zwei Lager in der SPÖ. Sie werden sehen, dass wir bei den AK- und den EU-Wahlen sehr erfolgreich sein werden.

Dann blickt alles auf Wien.

Kaiser: Michael Ludwig sorgt bereits für einen Aufwind. Es gilt für alle Landesorganisationen: Zusammenstehen, Geschlossenheit und kämpfen, dann werden wir erfolgreich sein. Wenn die Regierung weiter die Errungenschaften der Zweiten Republik zerstören will, um eine Dritte Republik ausrufen zu können, dann findet die Bevölkerung in der SPÖ ihre Partnerin. Auch wir stehen für Veränderung, aber nicht für jene, in der Reiche reicher werden, Arme ärmer und der Mittelstand Angst bekommt, bald selbst zu den Verlierern zu gehören.

Das Gespräch führte Michael Sprenger