Die SPÖ wird weitere fünf Jahre auf der Oppositionsbank verweilen – war das Ihr Traum, als Sie vor gut einem halben Jahr als Spitzenkandidatin in die Landtagswahl gingen? Elisabeth Blanik: Der Traum im Februar 2018 war logischerweise, stärker zu werden. Das haben wir geschafft. Die wichtige Frage für mich war, wie sich mein junges Team in die Landtagsarbeit einfügen wird. Das funktioniert sehr gut. Was die Themen Raumordnung und die Gemeinden betrifft: Da tut es mir schon leid, dass ich nicht die Ressortverantwortung bekommen habe. Es zeigt sich jetzt aber im Nachhinein, mehr noch als in den Koalitionsverhandlungen, dass das Projekt Schwarz-Grün II eines war, das LH Günther Platter einfach weiterführen wollte.

Wie versteht sich denn jetzt eigentlich die SPÖ? Als „Leider nein“-Regierungspartei oder doch als „Wir wollen auch“-Oppositionspartei? Blanik: Wir verstehen uns als Partei mit ganz bestimmten Grundsätzen und Vorstellungen, wie die Probleme im Land gelöst werden sollen. Die Rolle ist hier zweitrangig. Mit Landesrätin Beate Palfra­der gibt es eine sehr angenehme Zusammenarbeit. Wir haben das Gefühl, dass sie unsere Idee wahr- und mitaufnimmt. Auch habe ich ein ganz unkompliziertes Verhältnis und einen leichten Zugang zu Soziallandesrätin Gabriele Fischer. Sie hat Verständnis für unsere Ideen und setzt sie auch um. Von daher fühle ich mich schon als Oppositionsführerin, die ganz klar Problemlösungen im Fokus hat und nicht in Frontalopposition geht.

Das heißt, die SPÖ beansprucht die Oppositionsführerschaft im Landtag? Blanik: So ist es.

FPÖ, Liste Fritz und NEOS werden das anders sehen. Blanik: Das ergibt sich schon alleine aufgrund unserer Mandatsstärke. Die Zusammenarbeit mit der Liste Fritz war schon in der vergangenen Periode sehr gut. Mit der FPÖ ist das Verhältnis immer ein bisschen angespannt. Aber auch mit ihnen findet man jetzt bestimmte sachliche Themen, wo man miteinander arbeiten kann. Mit den NEOS ist es noch ein bisschen schwierig. Die haben ihre Rolle noch nicht wirklich gefunden. Aber der Lernprozess findet statt. Wir werden aber eine gute Gruppe für oppositionsübergreifende Themen zusammenbringen.

Ihr Lob für das schwarz-grüne Damenduo verwundert. Vor Kurzem haben Sie der Koalition „alten Stil“, „Freunderlwirtschaft“ und „Klientelpolitik“ vorgeworfen. Blanik: Ja, ich habe das auch explizit auf diese zwei Frauen bezogen. Bei diesen zwei Regierungsverantwortlichen hat sich meiner Wahrnehmung nach schon etwas in der Zusammenarbeit mit uns getan. Palfrader hat eine klare Botschaft, dass sie beim Wohnen etwas bewegen will. Sie hat all­e oppositionellen Anträge dazu, die noch in der vergangenen Periode in der Schublade verschwunden sind, der Beamtenschaft zur Überprüfung gegeben. Fischer ist neu in der Regierung. Aber auch bei ihr habe ich das Gefühl, dass sie mehr weiterbringen will, als das früher der Fall war.

Also neuer Stil bei Palfrader und Fischer, alter Stil beim Rest der Regierungstruppe? Blanik: Ja.

Für Herbst ist eine Raumordnungsnovelle angekündigt. Was muss denn da aus Sicht der SPÖ zwingend enthalten sein, damit Sie dieser auch zustimmen?

Blanik: In der Raumordnung haben wir extremen Handlungsbedarf. Wir diskutieren jetzt über Chaletdörfer und Vorbehaltsflächen, dabei brächten wir einen grundsätzlich neuen Ansatz. Wir können nicht einfach so ein neues, restriktiveres Raumordnungsschema über das gesamte Bundesland drüberlegen. Es gibt große Unterschiede zwischen den pulsierenden Ballungszentren und den von einer extremen Abwanderung bedrohten Bereichen wie beispielsweise den Bezirk Lienz. Da muss man differenzierter herangehen. Ich habe versucht, bisher auf informeller Ebene, das in den Landtag zu bringen. Viel Gehör habe ich aber noch nicht.

Ein neuer Weg wäre, den Bürgermeistern die Widmungshoheit wegzunehmen ...

Blanik: Es ist wichtig, dass die Kompetenzen vor Ort in den Gemeindestuben bleiben, weil wir Bürgermeister sehr nahe an den Bedürfnissen der Bürger sind. Wir haben ja mit der Aufsichtsbehörde im Land ein Kontrollorgan. Wenn die ordentlich tätig wäre, dann wäre es schon sehr hilfreich. Der übergeordnete Blick der Aufsichtsbehörde wird nicht ernst genommen. Auch von Seiten der an sich guten Planungsverbände gehörte mehr in die Raumordnungs­konzepte eingegriffen.

Negativ formuliert könnte man sagen: Die Bürgermeister sind in Widmungsfragen auch leichter anfällig für Günstlingswirtschaft.

Blanik: Die Günstlingswirtschaft gibt es auch auf Landes­ebene. Da geht es dann halt eher um den Großtourismus und die Großindustrie. Ein Bürgermeister, der in seiner Gemeinde nicht klarmachen kann, dass er auch unbequem­e Entscheidungen treffen muss, wird nicht lange Bürgermeister bleiben.

LH Platter fordert die Steuer­autonomie für die Bundesländer. Die SPÖ gibt sich skeptisch. Wieso? Blanik: Die Steuerautonomie finde ich einen kompletten Schwachsinn. Wir haben schon genug Probleme mit unterschiedlichen Gesetzen wie Jugendschutz, Bauordnung oder Wohnbauförderung. Wir sollten besser schauen, dass über alle neun Bundesländer dieselben Regeln gelten.

Wie sehr ist denn die Bundespartei in der Oppositionsrolle angekommen?

Blanik: Es ist schwierig. Den Verlust der Regierungsverantwortung muss man erst einmal verarbeiten können. Gerade der Prozess zur Findung des neuen Parteiprogramms bietet nun aber die Chance, die Aufarbeitung der Niederlage hinter uns zu lassen und mit neuem Schwung in den Herbst zu gehen.

Für Sie ist Parteichef Christia­n Kern nach wie vor alternativlos?

Blanik: Ich bin sicher, dass Kern beim Parteitag nicht geschwächt, sondern ganz klar als Parteivorsitzender bestätigt wird. Gerade die Diskussion durch den Sager von Landesrat Hans Peter Doskozil hat gezeigt, dass es eine unheimlich geschlossene Meinung in der SPÖ gibt. Wenn ich mir so die Meinungen der ÖVP-Landeshauptleute anschaue, dann sind wir derzeit geschlossener als die ÖVP.

10,3 Prozent: Das Ergebnis der SPÖ Innsbruck bei der Gemeinderatswahl im April war ein Negativrekord. Konsequenzen hat es keine gegeben. Wieso nicht?

Blanik: Die Analyse der Innsbrucker Wahl ist eine einfache. Die Bevölkerung war mit der vorherigen Stadtregierung extrem unzufrieden. Das war ein absoluter Vertrauensverlust. Alle Regierungsparteien sind abgestraft worden – außer die Grünen. Bürgermeister Georg Willi muss sich heute noch bei Sonja Pitscheider bedanken, dass sie sich als grüne Verantwortungsträgerin damals gegen ihn gestellt hat. So konnte er als neuer Hoffnungsträger auftreten. Ich verstehe deshalb die Niederlage der SPÖ. Und es hat eine Konsequenz gegeben: Statt Spitzenkandidaten Irene Heisz ist Elisabeth Mayr in den Stadtsenat eingezogen.

War es ein Fehler, Heisz aufzustellen?

Blanik: (denkt lange nach) Ich kann jetzt wohl kaum etwas off the record sagen? Nein, es war kein Fehler. Es war einfach der Versuch einer komplett neuen Liste.

Die Wahl wurde angefochten. Hoffen Sie insgeheim, dass sie wiederholt wird?

Blanik: Ehrlich gesagt wünsche ich mir das nicht.

Aktuell unterstützt die SPÖ eine „Freshness“-Tour. Wie passt das mit einer Parteichefin zusammen, die mittlerweile zu den längstdienenden Abgeordneten im Landtag gehört?

Blanik: (lacht) Danke, das war nicht sehr charmant. Meine Art von Politik hat schon einen gewissen Frischefaktor. Zumindest sagt man mir das nach. Ich habe bei mir im Bezirk bei der letzten Wahl bewiesen, dass man mir genug Energie und Frische zutraut.

Was werden Sie länger bleiben: Bürgermeisterin oder Parteichefin?

Blanik: Das ist eine schwierige Frage. Ich führe beide Funktionen mit großer Leidenschaft aus. Ich hätte beide Ämter noch gerne möglichst lange.

Das Interview führte Manfred Mitterwachauer