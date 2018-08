Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – „Wir brauchen Südtirols Unterstützung, wenn Österreich an der Block­abfertigung festhält.“ So zitierte am Mittwoch Rai Südtirol die bayerische Verkehrsministerin Ilse Aigner (CSU) in einem Beitrag auf Twitter. Eine Aussage, die gestern von Aigners Kommunikationschef Eric Markuse weder bestätigt noch dementiert werden konnte. Fakt ist, dass Aigner am Mittwoch anlässlich einer Pressereise zum Thema „Urbane Seilbahn“ nicht nur in Innsbruck (Patscherkofelbahn), sondern auch in Sterzing Halt machte. Dort kam es auch zu einem kurzen Treffen mit Südtirols LH Arno Kompatscher (SVP). Der Transitverkehr sei dort offiziell kein Thema gewesen, heißt es. An der bayerischen Position zu den Lkw-Blockabfertigungen habe sich nichts geändert. Diese lehnt Deutschland nach wie vor ab. Die Lösung müsse auf der Bahn liegen. Dass man bei den nördlichen Zulaufstrecken zum BBT arg im Verzug ist, wissen die Nachbarn. Und auch, dass es insbesondere gegen den teilweise oberirdischen Verlauf arge Bedenken gibt. Doch Neues kündigt sich an, wie Markuse bestätigt: „In Kürze werden wir besser aufgestellt sein.“

In Tirol wird Aigners Zitat auch als Suche nach neuen Verbündeten gewertet. Vor wenigen Wochen hat die Euregio Inntal eine Anti-Transit-Resolution verfasst, die TT berichtete. Darin begehren auch bayerische Bürgermeister gegen ihre frächterfreundliche Regierung auf. „Wir wissen um die volle Unterstützung Südtirols. Es gibt eine klare Linie“, heißt es zu der Aussage Aigners aus dem Büro von LH Günther Platter (VP). Dass man die Blockabfertigungen verteidige, auch wenn man sie nicht als ideale Lösung ansehe, betonte man gestern von Seiten Kompatschers Kabinett. Mit einem Augenzwinkern in Richtung der Wahlen in Bayern im Oktober meint die für Verkehr zuständige LHStv. Ingrid Felipe (Grüne): „Es ist gut, wenn Aigner mit uns arbeiten will.“ Nachsatz: „Südtirol wird in der Allianz der Europaregion bleiben.“

Diese Bande sollen heute noch fester werde. An die 35 Bürgermeister des nördlichen wie südlichen Wipptals sowie des Eisacktals treffen sich in Franzensfeste mit Platter und Kompatscher. Alfons Rastner, Bürgermeister von Mühlbachl und Obmann des Planungsverbandes Wipptal, erwartet sich, dass „alle Bürgermeister zwischen Innsbruck und Bozen auf einer Linie sind“. Man wolle Maßnahmen zur Senkung nicht nur des Transit- sondern auch des Umwegverkehrs besprechen. Das Ziel ist klar: „Eine spürbare Entlastung ab 2019.“ Platter soll im Transitkampf Rückendeckung erhalten, sagt Rastner: „Wir werden uns formieren und ernsthaften Druck ausüben.“

Auf die Resolution der Euregio Inntal habe man noch nicht reagieren können, hieß es indes gestern aus Aigners Ministerium. Immerhin müsse man sich diesbezüglich auch erst mit dem deutschen Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) abstimmen.