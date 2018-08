Innsbruck – Seit 24. Mai 2018 ist Georg Willi erster grüner Bürgermeister der Landeshauptstadt. Nach der Euphorie der Wahlnacht kam schnell die Ernüchterung des Patscherkofel-Desasters. Mittlerweile ist Georg Willi 100 Tage im Amt. Zeit für eine erste Zwischenbilanz.

100 Tage Bürgermeister Georg Willi. Sie wollten nie eine Schonfrist. Hätten Sie sich im Nachhinein nicht doch eine wünschen sollen? Georg Willi: Der Start war gut so. Mein Vorteil ist, dass ich aus 30 Jahren Oppositionszeit sehr viel politische Erfahrung mitbringe. Politische Prozesse laufen nach einem Muster ab und da ist es egal, in welcher Funktion man ist. Neu ist für mich, dass ich auf der Regierungsseite stehen darf. Es ist schön, Entscheidungskompetenz zu haben. Ich habe aber fast unterschätzt, dass ein Bürgermeister weitgehende Entscheidungskompetenzen hat.

Sie waren aber sehr schnell mit großen Schwierigkeiten konfrontiert, Stichwort Patscherkofel. Ich nehme an, das haben Sie sich anders vorgestellt. Willi: Ich hätte mir gewünscht, dass ich mehr Zeit habe, mich vertiefend mit ein paar Fragen auseinanderzusetzen. Beim Patscherkofel ging es konkret darum, binnen weniger Tage ein 11-Millionen-Euro-Rettungspaket aufzustellen und eine politische Mehrheit zu bekommen. Sonst wäre die Bahn nicht mehr zahlungsfähig gewesen. Das war schon sehr knapp. Jetzt gilt es zu schauen, dass wir keinen Cent mehr zahlen, als wir müssen.

Wie ist der Status quo bei der Bahn? Willi: Wir haben einen Traumsommer und der Berg wird nachgefragt. Darüber bin ich froh. Dass das so viel kostet, darüber bin ich nicht glücklich. Nicht nachvollziehen kann ich, dass das nicht früher gesehen wurde. Ich glaube aber, dass wir von den Kosten noch etwas runterbringen und es doch etwas billiger wird als das Szenario mit den 70 Millionen Euro.

Was kann man aus dem Desaster lernen? Willi: Das Wichtigste ist wohl, dass man genau kommuniziert. Mir ist viel lieber, man setzt die Kosten höher an und es wird dann billiger, als man drückt die Kosten künstlich und muss dann rechtfertigen, warum etwas mehr kostet. Ich bin dafür, dass man gleich die Vollkosten mit einem Risikoaufschlag nennt.

Wird am Ende ein Verantwortlicher für das Desaster namhaft gemacht werden können? Das wollen viele Innsbrucker. Willi: Ich verstehe diesen Wunsch. Wenn mit dem Bericht der Kontrollabteilung alles am Tisch liegt, dann wünsche ich mir, dass alle Beteiligten, wenn die einzelnen Handlungen dokumentiert sind, sich fragen: Habe ich die Entscheidungen richtig getroffen? Ja oder Nein. Wenn es nicht nachvollziehbar ist, dann hoffe ich, dass jeder so viel Eigenverantwortung übernimmt, die persönlichen Konsequenzen zu ziehen.

Daraus hat sich die Spar­politik der Stadt ergeben. Wo wird das der Bürger spüren? Willi: Es geht uns wie einer durchschnittlichen Familie, wenn das Haushaltseinkommen nicht ausreicht, um alle Wünsche zu erfüllen. Da muss auch jeder sparen. Dass manche Wünsche nicht erfüllt werden können, ist klar.

Wo will Georg Willi konkret sparen?

Willi: Konkret bei Straßenbaumaßnahmen, die nicht so dringend erforderlich sind. Die kosten sehr schnell sehr viel Geld. Wir können aber auch bei unserem eigenen Betrieb sparen, etwa den Verfügungsmitteln. Wie großzügig sind wir bei Einladungen. Sparen beginnt bei vielen kleinen Maßnahmen.

Sie haben viele Dinge und Themen geerbt. Ein Thema, das von Ihnen ganz offensichtlich bewusst gesetzt wurde, waren die Vorbehaltsflächen. Wird am Ende der Diskussion überhaupt eine Wohnung auf so einer Fläche stehen? Willi: Stand heute: schwer vorstellbar. Aber ich will anhand dieses Themas eine Diskussion führen. Wie stark darf man politisch in den Wohnungs- und Grundstücksmarkt eingreifen, um das leistbare Wohnen tatsächlich umzusetzen? Jetzt bezog sich die Diskussion auf die Vorbehaltsfläche, aber es geht weit darüber hinaus.

Zum Beispiel? Willi: Ich bin dran, alle Menschen, die in einer städtischen Wohnung leben, anzuschreiben. Die haben zu Beginn einmal gesagt, ich brauche eine leistbare städtische Wohnung. Ich werde allen Mieterinnen und Mietern sagen, was sie mit der Wohnung machen dürfen. Nämlich nur eines: ihr persönliches Wohnbedürfnis befriedigen. Und sonst nichts. Wer glaubt, das anders handhaben zu können, etwa durch eine Airbnb-Vermietung, dem werde ich sagen: Das geht so nicht. Wenn wir an vielen Punkten klarmachen, dass leistbares Wohnen nur geht, wenn alle mitmachen, kann das gelingen.

Wie wollen Sie das den Bauträgern klarmachen?

Willi: Die müssen ihre überzogenen Erwartungen herunterschrauben. Einige zahlen völlig überhöhte Preise. Ich habe jetzt von einem Fall gehört, wo 2000 Euro pro Quadratmeter gezahlt werden sollen für ein so genanntes besonderes Entwicklungsgebiet, wo noch nicht einmal klar ist, was da hinkommt. Wo aber klar ist, dass geförderter Wohnbau hinkommen muss. 2000 Euro pro Quadratmeter sind völlig überhöht. Ich will klarmachen, wer überhöht kauft, den sanieren wir nicht, in dem wir ihm hohe Dichten genehmigen. Wir sagen jedem, der von uns als Stadt etwas will, eine Widmung oder höhere Dichten, dass er auch einen Anteil für die Allgemeinheit abgeben muss. Ich will hier ganz scharf eine Bremse einziehen.

Wie hoch muss der Anteil sein, den die Bauträger für die Allgemeinheit leisten müssen? Reden wir da von 50 Prozent? Willi: Dort, wo größere Flächen sind, reden wir sicher von 50 Prozent. Südtirol ist mir hier ein Vorbild.

Wollten Sie mit dem Thema also eigentlich nur eine Duftmarke setzen?

Willi: Mehr. Ich habe so viele Wahlkämpfe erlebt, wo alle vom leistbaren Wohnen gesprochen haben. Ich möchte mich in sechs Jahren hinstellen und sagen können, dass ich da wirklich etwas weitergebracht habe.

Vorbehaltsflächen haben aber zum ersten Knatsch in der Koalition geführt. Wie ist die Stimmung unter den Briefeschreibern der Stadtregierung? Willi: Gut. Ich finde, Politiker müssen in der Lage sein, in einer Frage unterschiedliche Meinungen zu haben. Und gleichzeitig bei einer anderen Frage wieder Seite an Seite zu kämpfen. Man muss es aushalten, in einem Punkt den Dissens zu haben und in anderen Punkten den Konsens zu suchen.

Aber es ist durchaus schwer, in dieser Konstellation Mehrheiten zu finden.

Willi: Ja. Stimmt. Aber ich möchte gerade die Vertreter der Freiheitlichen, die sich immer für die kleinen Leute einsetzen wollen, davon überzeugen, dass die Vorbehaltsflächen ein Thema sind, wo sie wirklich etwas tun können. Ich sehe auch die Wirtschaftskammer und den Wirtschaftsbund als Partner. Weil die hohen Mieten ja zu Lasten der Kaufkraft der Menschen gehen. Und da merke ich schon, dass dies so langsam sickert.

Sie haben beim Thema der Verdichtung, etwa beim Campagne-Areal, jetzt doch eine neue Position eingenommen.

Willi: Meine kritischere Position beim Thema Verdichtung hängt auch mit vielen Gesprächen zusammen. Ich stehe voll hinter diesen notwendigen Dingen. Aber alles muss mit Maß passieren. Bei einigen Projekten, etwa in der Bienerstraße, war es jetzt zu spät. Hier kann man nur noch flankierende Maßnahmen treffen. Wir müssen bei der Verdichtung auf Lebensqualität für alle hinarbeiten.

Welche Themen wollen Sie in den kommenden Wochen setzen?

Willi: Eine positivere Stimmung in die Stadt bringen. Ich freue mich riesig auf das Haus der Musik, weil ich weiß, was da an Kreativität entstehen wird. Ohne Christine Oppitz-Plörer gäbe es dieses Haus wohl nicht und deshalb freue ich mich, dass sie es für die Stadt miteröffnen wird. Ich freue mich, wenn bald die Straßenbahn bis ins O-Dorf rollen wird – auch weil da viele Anrainer eine harte Zeit wegen der Baustellen hatten.

Schon bereut, dass Sie so viele und so viele wichtige Ressorts vereinen? Willi: Der Terminkalender ist tatsächlich dichter, als ich erwartet habe. Aber es gibt mir jene Gestaltungsmöglichkeit, die ich brauche, um etwas weiterzubringen. Insofern bin ich froh, dass ich das habe. Um manches habe ich mich nicht gerissen, das hab’ ich dann halt nehmen müssen, weil es niemand anderer haben wollte. Ich denke, ab Herbst wird sich die koalitionäre Arbeit weiter intensivieren. Ich musste auch erst vieles lernen und weiß auch ganz vieles noch nicht.

Es gibt durchaus Murren, dass sie mehrere Mitarbeiter aus seinem Wahlkampfteam ins Rathaus auf verschiedene Posten in ihrem Team geholt haben. Da ist durchaus auch von Umfärbung die Rede. Willi: Richtig ist, dass ich vier Leute, die engsten Mitarbeiter aus meinem Wahlkampf, mitgenommen habe. Ich sehe das als Recht eines Bürgermeisters, Leute seines Vertrauens ins Boot zu holen. Ansonsten bitte ich in die Geschichte der Bürgermeister zu blicken, das haben bisher noch alle getan.

Aber das ist schon etwas, das die Grünen bei anderen Parteien immer sehr gerne scharf kritisiert haben. Willi: Die Grünen haben auch nicht immer zu 100 Prozent Recht.

Wie hat sich das Leben als Bürgermeister geändert?

Willi: Ich habe den frühen Morgen als Zeit zum produktiven Arbeiten für mich entdeckt. Ich bin dafür nicht mehr Herr meiner Tage. Weil viele Termine einfach auch zu absolvieren sind. Das ist aber auch eine tolle Chance, mit ganz verschiedenen Menschen konfrontiert zu werden und das breite Spektrum der Bevölkerung zu erleben.

Was vermisst der Bürgermeister seit dem Amtsantritt im Vergleich zu früher?

Willi: Was mir am meisten abgeht, ist, dass ich nicht mehr spontan mit jemandem auf einen Kaffee gehen kann. Dafür ist das Singen sogar mehr geworden.

Das Gespräch führte Marco Witting