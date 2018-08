Von Alois Vahrner

Alpbach – Die türkis-blaue Koalition plane eine große Steuer- und Tarifentlastung für kleine und mittlere Einkommen sowie für die Unternehmen, sagte Löger am Rande des Forums Alpbach gegenüber der TT. Alles in allem gehe es nach dem 2019 kommenden Familienbonus plus in Höhe von 1,5 Mrd. Euro dabei in etwa um ein Volumen der letzten großen Steuerreform mit damals 5 Mrd. Euro. Für die Lohnsteuerzahler kann sich der Finanzminister in der Folge eine automatische Abgeltung der kalten Progression vorstellen.

Entlastet werden sollen aber auch die Unternehmen. Löger kann sich eine generelle Senkung der Körperschaftssteuer (derzeit 25 Prozent) vorstellen, nicht nur jene auf nicht entnommene Gewinne. Betreffend Letztere denkt er an eine besondere Entlastung. Es könnte also beides kommen.

Löger kündigt auch Steuerpauschalierungen für bis zu 200.000 Unternehmer und Selbstständige mit einem Umsatz unter 30.000 Euro an – diese Grenze könnte aber auch erhöht werden. Für diese Firmen könnte künftig die Steuererklärung wegfallen.

Genau anschauen will sich der Minister auch verschiedene Bagatellsteuern, wo der Aufwand der Einhebung fast höher sei als der Ertrag. Der unter Rot-Schwarz eingeführten und von der Branche heftig kritisierten Sektsteuer, die zu Lasten von Importen zu satten Verkaufseinbußen führte, könnte es an den Kragen gehen. „Da wollen wir nicht weiter sekkieren.“

Ziel sei es, die Steuer- und Abgabenquote in Richtung 40 Prozent zu senken, betont Löger. Bei der geplanten „Steuerentlastungsreform“ werde man etwa bei der Registrierkassenpflicht schauen, ob nicht teils im Aufwand etwas übertrieben wurde. „Die Misstrauensunterstellung gegenüber Unternehmern in Österreich“ sei so nicht berechtigt gewesen, wie die deutlich unter den damals budgetierten 900 Mio. Euro an Mehreinnahmen zeigten.

Heuer rechnet Löger noch mit einem Budgetdefizit von 1,8 Mrd. Euro. Im nächsten Jahr plane man erstmals nach 65 Jahren einen Überschuss von 540 Mio. Euro.

Härte bei EU-Zahlungen

Nach dem jüngsten Vorstoß von Tirols LH Günther Platter wird neuerlich intensiv über eine Steuerautonomie der Länder diskutiert. Die Agenda Austria sieht in einer Studie beträchtliche Vorteile, der steirische LH Hermann Schützenhöfer hat hingegen vor einer Verkomplizierung gewarnt. Eine Steuerautonomie werde es wohl nie geben.

Er unterstütze die Idee grundsätzlich, dass die Länder hier mehr Steuer-Spielraum bekommen, sagte Löger am Rand des Forums Alpbach gegenüber der TT. Das Schweizer Modell sei nur schwer auf Österreich umlegbar. Es brauche eine noch intensivere Abstimmung und möglichst einhellige Linie der Bundesländer bis Jahresende, worüber man dann konkret verhandeln solle. Eine Arbeitsgruppe tage bereits. Steuerwettbewerb sei positiv, das System dürfe aber nicht komplizierter werden bzw. mehr Bürokratie bringen. Bei der Wohnbauförderung habe man schon einen ersten Schritt umgesetzt, so Löger.

Mit dem bevorstehenden EU-Austritt des Nettozahlers Großbritannien wird die künftige EU-Finanzierung noch schwieriger. Auch Österreich ist als derzeitiger Ratsvorsitzender mit der Causa befasst. Für Löger kann es nicht sein, dass die künftig kleinere EU weiterhin denselben Kostenaufwand hat. In einer umfassenden Erhebung leuchte man hier mögliche Einspar- und Effizienz-Möglichkeiten aus. Österreich wolle wie bisher nicht mehr als 1 Prozent des BIP als Beitrag an die EU-Kasse überweisen, sagt Löger. Das EU-Parlament hatte 1,3 Prozent an Beiträgen der Mitglieder angeregt, die EU-Kommission schlug 1,1 Prozent vor. Zum Vorstoß von Kommissions-Präsident Jean-Claude Juncker im TT-Interview, man solle den EU-Budgetrahmen noch vor der Europawahl 2019 fixieren, zeigt sich Löger vorsichtig: Österreich werde aufs Gas drücken, realistisch sei eine Einigung aber nicht so rasch.

Weiter vorantreiben wolle man während der Präsidentschaft das Thema gerechte Besteuerung auch der großen Digitalkonzerne, auch wenn manche Mitglieder hier auf der Bremse stehen, betont Löger. Während die herkömmliche Wirtschaft im Schnitt mit 23 Prozent besteuert werde, zahlten Digitalkonzerne 8 Prozent und teils noch viel weniger.

In Sachen Finanztransaktionssteuer gebe es weiterhin Differenzen unter den verbliebenen zehn hier verhandelnden Ländern. Eine solche Steuer müsse „eine entsprechende Breite der Bemessungsgrundlage haben, sonst bringt sie nichts“. Skeptisch ist der Finanzminister hinsichtlich der diskutierten Einführung von eigenen EU-Steuern etwa auf Plastik oder Kerosin – auch wenn die Umweltfrage natürlich eine europäische und weit darüber hinaus reichende sei.

Löger deutete gestern in Alp­bach eine Neuorganisation der Staatsholding ÖBIB an. „Wir haben das Konzept so weit entwickelt, dass es umsetzbar ist.“ Es werde wieder in Richtung einer AG statt einer derzeitigen GmbH gehen. Es gehe bei der ÖBIB neu darum, in der Informationsweitergabe, den Aufsichtsratsbesetzungen, wieder „eine direkte Steuerungs- und Managementbasis für den Bund“ herzustellen. Privatisierungen seien nicht angedacht. Ein wichtiges Thema sei auch ein geplanter Staatsfonds zur Unternehmenskapitalisierung. „Es könnte Platz in einer Konstruktion geben, aber das ist kein Muss.“