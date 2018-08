Herr Landeshauptmann Platter, die Causa „Schrott“ erschütterte in den vergangene­n Tagen die ÖVP. War das ein Problem der Bundes- oder der Landespartei?

Günther Platter: Das war ein persönliches Problem von Ex-Nationalrat Dominik Schrott. Deshalb war es wichtig, dass er selbst die Entscheidung getroffen hat, von allen Funktionen zurückzutreten.

Ist für Sie damit die Sache erledigt und die Aufarbeitung abgeschlossen? Platter: Das mit seinem Mandat ist erledigt. Die Abwicklung der Landesförderung für das von ihm eingereichte Projekt für den Verein „Kinderwelt Tirol“ wird derzeit allerdings noch ganz genau geprüft.

Stimmt Sie die Affäre um die Vorkommnisse im National­ratswahlkampf nachdenklic­h? Platter: Ich war nicht nur nachdenklich, sondern es hat auch intern Gespräche gegeben. Die Seriosität in der Politik ist die Grundvoraussetzung für Vertrauen in der Bevölkerung. Da haben wir all­e eine große Verantwortung. Unser Ziel muss schließlich sein, dass so viele Bürger wie möglich zu den Wahlen gehen. Ich erwarte mir deshalb von allen Politikern, egal von welcher Partei, dass seriös gearbeitet wird.

Zieht die ÖVP aus dem Fall Schrott Konsequenzen, vor allem was die internen Vorzugsstimmenwahlkämpfe betrifft?

Platter: Wenn so ein Vorfall passiert, muss man immer entsprechende Schlüsse daraus ziehen, was wir künftig besser machen könnten. Wir befassen uns allgemein damit, wie wir die Aggressivität in den Wahlauseinandersetzungen, auch gegenüber den Mitbewerbern, vermeiden können.

Ist nach einer Abkühlungsphase eine Rückkehr von Dominik Schrott in Parteifunktionen wieder möglich? Platter: Die Konsequenzen wurden gezogen, damit ist derzeit alles erledigt.

Erhält Schrott einen Versorgungsjob von der ÖVP?

Platter: Ich kenne keinen.

Schwarz-Blau ist seit Dezember im Amt. Hat Bundeskanzler Kurz Ihre Erwartungen bisher erfüllt? Platter: Ja, und ich bin froh, dass wir im Mai 2017 diesen Schritt gesetzt haben. Ich war ja nicht ganz unbeteiligt daran, dass sich Kurz als ÖVP-Obmann beworben hat. Wo wäre sonst die ÖVP bei der Nationalratswahl ohne Sebastian Kurz gelandet? Auch die Kommunikation untereinander hat sich seither stark verbessert. Und die Regierung legt ein ordentliches Tempo hin. Sie wurde schlussendlich dafür gewählt, Veränderungen umzusetzen. Das findet jetzt statt. Natürlich liegen auch Themen auf dem Tisch, bei denen es unterschiedliche Herangehensweisen gibt; beispielsweise in finanziellen Fragen.

Doch gerade aus dem Tiroler ÖVP-Arbeitnehmerbund, dessen Obmann Sie einmal waren, kommt massive Kritik an Kurz. AK-Chef Erwin Zangerl wirft ihm soziale Kälte vor. Empfinden Sie das auch so? Platter: Zangerl ist Interessenvertreter und erledigt seinen Job. Bei den Sozialversicherungen benötigt es selbstverständlich Reformen, gleichzeitig müssen die Schritte genau überlegt werden. Da geht es um die Selbstverwaltung, regionale Gestaltungsmöglichkeiten und dass das Tiroler Geld im Land bleibt. Das muss weiterhin gegeben sein. Bei diesem Thema sind wir eng mit der Bundesregierung abgestimmt und werden sicher einen guten Kompromiss erzielen. Trotzdem muss es erlaubt sein, darüber zu diskutieren. Wenn die eine oder andere Wortmeldung fällt, wird das die Republik schon aushalten.

Und der Vorwurf, in Wien gebe es nur noch unsoziale Türkise? Platter: Das sehe ich nicht so. Den Ausdruck „soziale Kälte“ will ich überhaupt nicht haben. Sebastian Kurz soziale Kälte zu unterstellen, lehne ich kategorisch ab.

Sie haben die enge Abstimmung mit dem Bund erwähnt. Bei den jüngsten Gesetzesvorhaben wie zuletzt beim Standortentwicklungsgesetz gewinnt man diesen Eindruck aber nicht. Besteht hier nicht Verbesserungs­bedarf ? Platter: Dafür gibt es ja ein Begutachtungsverfahren. Wenn ein Gesetzesentwurf einmal Passagen enthält, die man korrigieren muss, dann liegt das ebenfalls in der Natur der Sache.

Handelt es sich hier nicht schlichtweg um handwerkliche Fehler der Regierung? Platter: Auch ich habe schon Fehler gemacht. Natürlich müssen die Umsetzbarkeit und die praktische Vollziehung gegeben sein. Der Standort muss allerdings gestärkt werden, das habe ich schon im Vorjahr verlangt.

Bei Ihrem Lieblingsthem­a Steuerautonomie lässt Finanzminister Hartwig Löge­r (VP) große Skepsis anklingen. Fehlt dem Bund der Mut dazu?

Platter: Bei der Steuerautonomie hinken wir gewaltig hinterher. Wir reden immer nur von Föderalismus, die Steuer­autonomie wäre die größte Ausprägung davon. Die Länder würden nicht nur Verantwortung bei den Ausgaben übernehmen, sondern auch über die Einnahmen. Natürlich gibt es unterschiedliche Positionen dazu, auch in den Ländern. Die meisten sind allerdings diskussionsbereit, manche glühende Befürworter. Der Wettbewerb unter den Bundesländern wäre jedenfalls wünschenswert. So wie in der Schweiz.

Wird die Diskussion über die Steuerautonomie nicht wie viele Förderalismusvorstöße trotzdem sanft entschlafen? Platter: Nein, denn bis zur Landeshauptleutekonferenz im November werde ich verschiedene Modelle vorlegen, wie es funktionieren könnte. Und ich traue es der aktuelle­n Regierung zu, solche tiefgreifenden Reformschritte zu setze­n.

In Tirol wird derzeit intensiv über leistbares Wohnen und die Raumordnung diskutiert. In der ÖVP sind AAB, Bauern und Wirtschaft in dieser Frage aber nicht auf einer Linie. Platter: Wir werden schon auf eine Linie kommen. Der Großteil der Reformvorhaben steht außer Streit. Die Tiroler Volkspartei ist freilich eine breite Gesinnungsgemeinschaft, die alle Gesellschaftsgruppen abdeckt. Da gibt es verständlicherweise Debatten darüber, wie weit man beim Eingriff ins Eigentum gehen soll. Das ist eine sehr sensible Frage, vor allem für die ÖVP. Das Ergebnis wird aber ein gutes sein. Mit einer einzelnen Maßnahme ist es jedoch nicht getan. Beim geförderten Wohnbau brauchen wir uns trotzdem nicht verstecken.

Wird Wohnen in der ÖVP nicht falsch diskutiert? Nämlich zu sehr ideologisch und nicht regional. Schließlich sind die Herausforderungen in den Zentralräumen völlig andere als in den ländlichen Regionen. Platter: Ja, es ist regional völlig unterschiedlich. In Innsbruck muss man mehr Wohnungen bauen und Leerstände verringern. Deshalb sollten wir uns vor allem auf regionale Herausforderungen in der Wohnungspolitik konzentrieren.

Also mehr regional statt ideologisch denken?

Platter: Das ist richtig. Ideologische Debatten haben hier nichts verloren. Letztlich müssen wir alles daran setzen, dass sich junge Menschen Wohnunge­n in Tirol leisten können. Aber es läuft sicher nicht alles schlecht, wie das 5-Euro-Wohnen zeigt. Das Problem ist der private Wohnungs­markt. Außerdem benötigt es Eigentums- wie Mietwohnungen.

Nächstes Jahr steht die EU-Wahl an. Wird es einen Tiroler VP-Kandidaten an wählbarer Stelle geben? Platter: Ein gutes Ergebnis erzielt die Volkspartei natürlich mit guten Kandidaten. Wir werden uns mit Vorarlberg und Salzburg abstimmen und eine gute personelle Ansage machen, weil wir im Westen nicht zu kurz kommen wollen.

Werden Sie sich für einen Tiroler ÖVP-Kandidaten einsetzen? Ist Ex-Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter ein Thema? Platter: Wichtig ist, dass wir eine geeignete Persönlichkeit vorschlagen, die mit den Bundesländern eng verbunden ist, um die Interessen von Tirol, Salzburg und Vorarlberg in Brüssel gut zu vertreten. Schließlich haben wir sehr viele Themen mit Brüssel zu bewältigen. Deshalb braucht es ein Netzwerk. Rupprechter ist eine hervorragend vernetzte Persönlichkeit, doch die Personalentscheidungen wurden noch nicht getroffen.

Das Interview führten Manfred Mitterwachauer und Peter Nindler