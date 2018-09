Ist die Welt in den vergangenen Jahren ein gefährlicherer Ort geworden?

Ban Ki-moon: Es gibt dafür einige Anzeichen. Die Staaten reden nicht so reibungslos miteinander wie zuvor. Extremismus, Terrorismus und Nationalismus haben zugenommen. Die syrische Krise hält seit siebeneinhalb Jahren an und hat mehr als sechs Millionen Menschen in die Flucht gezwungen. Das hat für starke politische Spannungen gesorgt, was die Solidarität betrifft. Die USA, welche die globale Rolle gespielt haben, ziehen sich nun im Namen der „America first“-Politik zurück. Der Multilateralismus ist angegriffen worden.

Heinz Fischer: Die gefährlichsten Situationen seit dem Zweiten Weltkrieg waren möglicherweise die Berlin-Blockade, der Korea-Krieg, die Kuba-Krise und der Einmarsch der Warschauer-Pakt-Truppen in der Tschechoslowakei. Niemand wusste damals, ob die Lage unter Kontrolle gehalten werden kann. Die Situation heute ist auch kompliziert. Aber ich bin optimistisch, dass die Gefahr eines weltweiten Kriegs weniger akut ist als in der Vergangenheit. Auf der anderen Seite ist der Frieden niemals garantiert. Man muss stets daran arbeiten.

Herr Fischer, die USA wurden bereits angesprochen. Können wir uns noch auf Amerika verlassen?

Fischer: Präsident Donald Trump hat das Vertrauen in die amerikanische Politik, ihre Logik und Verlässlichkeit gemindert. Das muss gesagt werden, auch wenn ich darüber nicht glücklich bin.

Herr Ban, Sie haben Nordkorea nicht erwähnt, das Ihnen doch nahe liegt. Seit dem Gipfel von Trump und Kim Jong-un scheint bei der Denuklearisierung wenig weitergegangen zu sein …

Ban: Natürlich gab es erhöhte Erwartungen. In den sieben Jahrzehnten zuvor hatten wie nie einen so aufregenden Moment erlebt wie das Treffen des US-Präsidenten mit dem nordkoreanischen Führer. Der positive Effekt ist, dass die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel deutlich zurückgegangen sind. Niemand redet mehr über die Möglichkeit eines militärischen Konflikts. Aber haben wir erreicht, was wir wollten? Darauf müssen wir weiterhin warten. Ich hoffe, dass es in den Gesprächen einen rascheren Fortschritt gibt. Wir müssen unsere Strategien auf unsere Erfahrungen aufbauen und darauf, was für eine Art Regime das nordkoreanische ist.

Zurück zu den globalen Umbrüchen. Verfallen die liberale Weltordnung und ihre Institutionen?

Ban: Ich bin besorgt über einen Trend zur „illiberalen Demokratie“ und das Auftauchen von „starken Männern“ in manchen Teilen der Welt. Die Ideale und Werte, die in der UNO-Charta festgeschrieben sind, werden mancherorts in Frage gestellt. Das ist sehr besorgniserregend. Wir müssen sicherstellen, dass die Führungen der großen Mächte auf grundlegenden Menschenrechten aufbauen, denen man sich nach dem Zweiten Weltkrieg verpflichtet hat. Das ist ein sehr kritischer Zeitpunkt für die Menschheit und den Weltfrieden.

Fischer: Es gibt keine Garantie, dass eine Demokratie für immer erhalten bleibt. Für eine Diktatur gibt es aber auch keine Bestandsgarantie. Und die Geschichte lehrt uns, dass die Demokratie eine bessere Chance auf Weiterführung hat als eine Diktatur. Ich bin also Optimist. Der Begriff „illiberale Demokratie“ ist übrigens Nonsens. Denn eine Demokratie braucht Pluralismus, Freiheit und ein bestimmtes Maß an Liberalismus. Autoritäre Tendenzen – auch in Europa – sind heute stärker als vor 20, 30 Jahren. Im Moment erlebt die Demokratie schwierige Zeiten.

Wir sind hier beim Europäischen Forum Alpbach. Was soll Europa in diesem kritischen Moment tun?

Ban: Europa sollte mehr Solidarität zeigen. Die Europäische Union wurde in der Welt bewundert als Gruppe von entwickelten Ländern, die die demokratischen Prinzipien hochhalten. Darin unterscheidet sich Europa von anderen regionalen Organisationen. Aber wegen des Auftauchens von „illiberalen Demokratien“ und dem Konflikt in Syrien gibt es nun Anzeichen von Spaltung zwischen europäischen Ländern, besonders in der Flüchtlingsfrage.

Spitzenpolitiker sollten vor Populismus schützen. Es ist wichtig, gewählt zu werden. Aber es ist noch viel wichtiger, die Identität des Landes als blühende Demokratie zu bewahren. Die meisten Spitzenpolitiker haben eher ihren Status als nationale Anführer gezeigt. Aber es gibt viele europäische Länder, die zu diesem Zeitpunk globale Führung übernehmen müssen.

Fischer: Eine fantastische Vision wäre es sicherzustellen, dass wir statt „Amerika zuerst“ oder „Europa zuerst“ sagen: Menschenrechte zuerst, Demokratie zuerst, Rechtsstaatlichkeit zuerst, Solidarität zuerst. Dass wir Werte an die Stelle von nationalistischen Prioritäten setzen. Wenn Alpbach dabei helfen kann, wäre das wunderbar.

Herr Ban, Sie haben in Ihrer Eröffnungsrede bei den Politischen Gesprächen einen Mangel an globaler Führung beklagt. Wie haben Sie das gemeint?

Ban: In den vergangenen zehn Jahren habe ich alle Spitzenpolitiker weltweit viele Male getroffen. Bei internationalen Foren wie den Vereinten Nationen reden sie als globale Anführer. Aber sie werden leicht zu Geiseln der Innenpolitik. Manche Spitzenpolitiker haben sich Ruhm als nationale Anführer erworben. Man muss aber bedenken, dass wir in einer kleinen Welt leben, die eng vernetzt ist. Es gibt kein Land, das alles alleine tun kann, wie mächtig es auch immer sein mag. Das hat mich überzeugt, dass ich viel mehr tun sollte, um globale Bürgerschaft zu fördern. Deshalb haben wir in Wien das Ban Ki-moon Centre for Global Citizens gegründet.

Herr Fischer, stimmen Sie zu, dass es einen Mangel an globaler Führung gibt?

Fischer: Ich stimme zu und möchte eine Beobachtung hinzufügen. Es ist ein menschliches Phänomen, dass wir mit positiveren Gefühlen in die Vergangenheit schauen als in die Zukunft. Wir kennen das Wort von den guten alten Zeiten, das schon unsere Großmütter benutzt haben. Man sieht das auch in der Politik. Wir betrachten Personen wie Adenauer, Churchill, De Gaulle, Kreisky und andere als große Führungspersönlichkeiten. Und die gegenwärtigen Politiker scheinen kleiner zu sein, ohne Vision. Es mag zum Teil stimmen, dass sie kleiner sind, weil sie andere Probleme haben. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es die Chance, eine neue Welt zu bauen.

Was kann denn jeder Einzelne beitragen? Geht es allein darum, bessere Politiker zu wählen?

Fischer: Diese Frage spricht die Stärken und die Grenzen von Demokratie an. Ich glaube daran, dass das beste politische System eines ist, in dem alle Menschen das gleiche Recht haben mitzuwirken. Auf der anderen Seite hat der Einzelne das Gefühl: Wenn ich wähle, dann ist das nur eine Stimme von Millionen – also habe ich keinen Einfluss auf die Entwicklung. Aber das stimmt nicht! Selbst eine Mehrheit ist die Folge einzelner Wählerstimmen. Und jedes Individuum hat in einer Demokratie die Möglichkeit, das politische Klima zu beeinflussen – in meiner Familie, meinem Fußballklub usw. Wenn wir verstehen, dass es nicht die Schwäche der Demokratie ist, dass sie das Ergebnis von Millionen einzelnen Stimmen ist, sondern ihre Stärke, dann werden wir viel zufriedener sein.

Ban: Politische Anführer haben manchmal Werte und demokratische Prozesse manipuliert. Deshalb genießen Politiker nicht viel Respekt, auch wenn ihre Entscheidungen einen großen Unterschied für das Leben der Menschen machen. Ich hoffe, dass es (in Zukunft) lautere Stimmen aus der Zivilgesellschaft gibt. Wir müssen die jungen Leute gut ausbilden, damit sie sich morgen, wenn sie mal Führungskräfte werden, stärker auf wahrhaftige demokratische Systeme konzentrieren.

Das Gespräch führte Floo Weißmann Zur Person:

Ban Ki-moon war von 2006 bis 2016 Generalsekretär der Vereinten Nationen. Zuvor stand er als Außenminister und Berufsdiplomat – u. a. als Botschafter in Wien – in Diensten von Südkorea. Er hat in Seoul Internationale Beziehungen und in Harvard (USA) Verwaltungswissenschaften studiert. Der 74-Jährige ist bekennender Österreich-Fan („Ich habe mein halbes Herz in Wien gelassen“) und spricht Deutsch. Er war heuer bereits zum dritten Mal bei den Politischen Gesprächen in Alpbach.

Heinz Fischer war von 2004 bis 2016 Bundespräsident von Österreich. Zuvor zählte er jahrzehntelang zu den prominentesten Sozialdemokraten. Er war u. a. Nationalratspräsident, Wissenschaftsminister, Klubobmann und Vizeparteichef. Daneben war der studierte Jurist auch Politik-Professor an der Universität Innsbruck. Nach dem Ende seiner Amtszeit als Bundespräsident hat der heute 79-Jährige die Lehrtätigkeit in Innsbruck wieder aufgenommen.

Ban Ki-moon Centre for Global Citizens: Die Nonprofit-Organisation mit Filialen in Wien und Seoul wurde von Ban und Fischer gegründet. Zu den Zielen gehört, die Rolle von Frauen und jungen Menschen zu stärken. Das Zentrum tritt auch als Anwalt und Mittler für Frieden und für die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen auf. Finanziert wird es durch öffentliche und private Zuwendungen aus Kuwait, Südkorea und Österreich. Im Internet: https://bankimooncentre.org/