Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Claudia Riegler lebt seit vielen Jahren eigenständig und selbstbestimmt. Sie ist auf einen Rollstuhl angewiesen. Damit sie ihren Alltag gestalten und bewältigen kann, benötigt Riegler eine Persönliche Assistenz. Der Bedarf ist hoch, inzwischen ist es bereits ein kleines Team. Mitunter dauerte es lange, bis ein passender Assistent gefunden war. Weil stets ein­e Organisation zwischengeschaltet war, wie Riegler sagt: „Da fühlt man sich bevormundet und abhängig.“ Auch, was die Finanzierung der Assistenz betrifft.

Seit 1. Juli ist das neue Teilhabegesetz in Tirol und mit ihm die Möglichkeit des „Persönlichen Budgets“ in Kraft. Selbiges soll es Menschen mit Behinderung ermöglichen, selbst mithilfe der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel über die Art und Weise der notwendigen Unterstützung zu entscheiden.

Vorab wurde hierfür im April 2016 über die Dauer von rund eineinhalb Jahren ein Pilotprojekt mit zwölf TeilnehmerInnen initiiert. Riegle­r war eine davon. Evaluiert wurde es im Dezember 2017. „Betroffene werden selten als Experten in eigener Sache gesehen“, schildert Riegler ein Grundproblem. Das Persönliche Budget sieht Riegler als Qualitätsverbesserung, weil es ihr Wahlfreiheit liefert. Sie selbst hat sich für das Arbeitgebermodell entschieden (siehe Factbox). Das geht so weit, dass Riegler sogar selbst die Annoncen für ihre freien Assistenzstellen schaltet.

Soziallandesrätin Gabriele Fischer (Grüne) ist von der Direktzahlung überzeugt: „Es ist ein wichtiger Schritt zur Autonomie von Menschen mit Behinderung und stellt einen grundlegenden Wechsel in der Behindertenpolitik dar.“ Betroffene könnten damit individuell, gezielt und flexibel jene Art der Unterstützung wählen, die sie selbst im Alltag für notwendig erachten. Wenngleich das nur ein erster Schritt sein kann, wie auch Fischer anmerkt. Das sieht auch Riegler so: „Das Gesetz war wichtig und ein überfälliger Schritt in Sachen Umsetzung der UN-Behindertenkonvention. Es ist aber noch nicht die Umsetzung der Konvention.“ Nachbesserungen seien noch vonnöten. Riegler wüsste da bereits, welche. So bräuchte es noch dringend eine unabhängige, also von Leistungsträgern abgekoppelte Beratungsstelle zum Teilhabegesetz.