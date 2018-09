Von Peter Nindler

Innsbruck – Die Experten einer von der türkis-blauen Koalition eingesetzten Arbeitsgruppe werden heute der Bundesregierung ihren Gesetzesentwurf für die heiß diskutierte Doppelstaatsbürgerschaft für Südtiroler vorlegen. Vier Gesetze müssten dafür geändert werden: das Staatsbürgerschafts-, das Wählerevidenz-, das Europa-Wählerevidenz- sowie das Gebührengesetz. Letzteres soll die Erlangung der Staatsbürgerschaft für Südtiroler günstiger machen, rund 600 Euro würde dann ein Doppelpass kosten.

In enger Abstimmung haben sich Südtirols LH Arno Kompatscher und sein Tiroler Amtskollege Günther Platter dafür ausgesprochen, dass eine Regierungsvorlage nur im Einvernehmen mit der Regierung in Rom dem österreichischen Parlament übermittelt wird. Der vorliegende Gesetzesentwurf ist die Grundlage für die Verhandlungen mit Rom. Ob diese noch vor den Landtagswahlen in Südtirol beginnen, dürfte eher unwahrscheinlich sein.

Anspruchsberechtigt sollen Südtiroler sein, die der deutschen oder ladinischen Sprachgruppe angehören oder sich bei der Sprachgruppenerklärung dazu zugehörig erklärt haben. Bei Nationalrats- und Europawahlen wären die Südtiroler Doppelstaatsbürger in Österreich wahlberechtigt. Können keine Anknüpfungspunkte zu einem Wohnort in Österreich hergestellt werden u.a. Hauptwohnsitz oder Dienstgeber, dann kann der Eintrag in die Wählerevidenz in jeder Gemeinde erfolgen.

Welche Auswirkungen hätte eine Doppelstaatsbürgerschaft auf den Wehrdienst oder auf einen möglichen Anspruch auf Sozialleistungen in Österreich? Hier benötigt es keine gesetzlichen Änderungen. Südtiroler, die um einen rotweißroten Pass ansuchen und den Hauptwohnsitz in Österreich haben, müssen zum Bundesheer. Dasselbe gilt für die Sozialleistungen. Diese erhalten nur Doppelstaatsbürger mit Wohnadresse in einem österreichischen Bundesland.

Italien zeigte sich zuletzt allerdings ablehnend gegenüber den Plänen der Bundesregierung.

Einvernehmen mit Rom als Voraussetzung

Wenn Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am 14. September Südtirol besucht, dürfte er wohl einiges mit Landeshauptmann Arno Kompatscher zu besprechen haben. Schließlich ist der Gesetzesentwurf für die von der FPÖ in das türkis-blaue Regierungsabkommen hineinreklamierte Doppelstaatsbürgerschaft für Südtiroler fertig. Nach ihrer heutigen Sitzung wird ihn die eigens dafür installierte Expertengruppe vorlegen. Inhaltlich birgt er keine Überraschungen, vielmehr geht es jetzt um das von Österreich immer wieder hervorgehobene und von den Euregio-Landeshauptleuten Arno Kompatscher (Südtirol) und Günther Platter (Bundesland Tirol) verlangte Einvernehmen mit der Regierung in Rom. Erst dann soll die Doppelstaatsbürgerschaft im österreichischen Parlament beschlossen werden.

Im Gegensatz zur italienischen Minderheit rund um Istrien in Kroatien bzw. Slowenien, der die Möglichkeit eingeräumt wurde, auch die italienische Staatsbürgerschaft zu erwerben, verhält es sich mit Südtirol völlig anders. Die Schutzfunktion Österreichs für die deutsch- und ladinischsprachige Minderheit ist völkerrechtlich verankert. Sie beinhaltet einen engen Austausch in Südtirol-Angelegenheiten zwischen Wien und Rom. Vor allem, was die Autonomie betrifft.

Die guten nachbarschaftlichen Beziehungen sind in dieser Frage entscheidend, schließlich soll kein Schatten auf die gut funktionierende Südtirol-Autonomie fallen, heißt es aus politischen Kreisen in Wien. In den nächsten Wochen will die Regierung deshalb einen Fahrplan über die diplomatischen und politischen Gespräche über die Doppelstaatsbürgerschaft erstellen. Als die ersten Details Ende Juli bekannt wurden, gab es einen Sturm der Entrüstung von der neuen italienischen Regierung, in der die rechtspopulistische Lega den Ton angibt.

Landeshauptmann Kompatscher hofft, dass die Verhandlungen erst nach der Wahl am 21. Oktober in Südtirol beginnen. Die deutschsprachigen Oppositionsparteien Freiheitliche und Süd-Tiroler Freiheit sind bekanntlich massive Verfechter der Doppelstaatsbürgerschaft.