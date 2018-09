Von Christian Gonsa

Skopje, Athen – Drei Wochen sind es noch bis zum mazedonischen Referendum über das Abkommen von Prespa, das den 27-jährigen Namensstreit zwischen Griechenland und Mazedonien beenden soll. Aber schon jetzt werden die mazedonischen Bürger mit eindeutigen Botschaften von EU, NATO und den USA zugunsten der Absegnung des Abkommens bombardiert. Am Freitag war Kanzler Sebastian Kurz in Mazedoniens Hauptstadt Skopje, am Tag zuvor machte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, ebenfalls in Skopje, nochmals klar, dass es ohne Absegnung des Abkommens von Prespa keine NATO-Mitgliedschaft für das Land geben wird; für Samstag hatte sich die deutsche Kanzlerin Angela Merkel angekündigt, und auch US-Präsident Donald Trump sprach sich in einer Grußbotschaft an Mazedoniens Präsidenten Gjorge Ivanov für das Abkommen aus.

Kanzler Kurz wünschte sich bei seiner gemeinsamen Pressekonferenz mit Mazedoniens Premier, dem Sozialisten Zoran Zaev, Freitagvormittag nicht nur eine starke Wahlbeteiligung, er hoffte auch, dass sich die Mazedonier für die „europäische Perspektive“ entscheiden werden – eine klare Botschaft des EU-Vorsitzlandes Österreich. Kurz traf sich auch mit Hristijan Mickoski, dem Chef der oppositionellen VMRO-DPMNE, und mit Ali Ahmeti, Chef der albanischen DUI, Koalitionspartner der Sozialisten, beide Schlüsselfiguren für die kommende Abstimmung. Die nationalistisch-konservative VMRO lehnt das Abkommen ab, hält sich aber zur Volksabstimmung noch bedeckt. Offen ist jedoch, ob Mickoski zum Wahlboykott aufrufen wird: Gültig ist das Referendum nur bei einer Wahlbeteiligung von fünfzig Prozent. VMRO war bei den letzten Parlamentswahlen 2016 mit 39 Prozent stärkste Partei, die Wahlbeteiligung lag damals bei 68 Prozent. Im Fall eines Boykotts könnte es also knapp werden.

Noch 2016 hatte Kurz die konservative Schwesterpartei im Wahlkampf für die damaligen Parlamentswahlen tatkräftig unterstützt, nicht zuletzt wegen der guten Kooperation in der Flüchtlingsfrage, nun ist man eindeutig verschiedener Meinung.

Die VMRO-Politiker stoßen sich vor allem daran, dass der vereinbarte neue Name Nord-Mazedonien auch im Inland verwendet werden soll, also „erga omnes“ ist. Sie beteuern, dass sie für eine NATO- und EU-Mitgliedschaft des Landes eintreten, aber nicht mit einem „schlechten“ Abkommen.

Die mazedonischen Albaner hingegen, die etwa ein Viertel der Bürger des kleinen Vielvölkerstaates stellen, werden zur Abstimmung gehen, die Querelen über den Namen „Mazedonien“ sind ihnen gleichgültig, sie hoffen auf eine möglichst rasche NATO- und EU-Mitgliedschaft. DUI-Chef Ahmeti war jahrelang Koalitionspartner der VMRO, erst sein Seitenwechsel machte im Mai 2017 eine Regierungsbildung unter Premier Zaev möglich. Ein Jahr später war das Abkommen von Prespa ausverhandelt.

Selbst wenn am 30. September alles gutgeht, bedeutet das noch keine endgültige Ratifizierung des Abkommens. Denn dann muss erst die mit Griechenland ausverhandelte Verfassungsänderung im mazedonischen Parlament mit einer Zweidrittelmehrheit abgesegnet werden – und in der Folge das gesamte Lösungspaket vom griechischen Parlament gutgeheißen werden, dort allerdings nur mit einfacher Mehrheit. Auch in Griechenland gibt es starke Opposition gegen das Abkommen, erst für gestern war in Thessaloniki eine Großdemonstration gegen die Namenslösung, mit der man an die gewaltigen Protestzüge im Jänner und Februar anschließen wollte.

Das griechische Parlament freilich wird die Vorlage mit aller Wahrscheinlichkeit passieren, gleichzeitig kurioserweise jedoch das Ende der Regierung Tsipras einleiten. Die linke Regierungspartei Syriza von Premier Alexis Tsipras wird für das Abkommen stimmen, der kleine Koalitionspartner, die rechtspopulistischen Unabhängigen Griechen, hat aber angekündigt, dass er bei Vorlage des Abkommens im Parlament die Koalition aufkündigen wird. Die Folge wären Neuwahlen.

Die Lösung im Namensstreit provozierte auch einen schweren Konflikt mit Russland. Offensichtlich versuchten russische Diplomaten, in Nordgriechenland gegen das Abkommen Stimmung zu machen und Demonstrationen anzuheizen. Griechenland reagierte mit der Ausweisung von russischen Diplomaten, Russland konterte. Moskau ist gegen das Abkommen, nicht zuletzt, weil es gegen eine Aufnahme der Staaten des Westbalkans in das Atlantische Verteidigungsbündnis ist.