Von Mario Zenhäusern und Peter Nindler

Alpbach – Als Präsident des Europäischen Forums in Alp- bach hat Franz Fischler ein klares Konzept, das er seit seinem Amtsantritt vor vier Jahren verfolgt: Internationalisierung. Die Wahl des Themas, ab heute steht die „Neue Aufklärung“ im Mittelpunkt, bezeichnet der ehemalige EU-Agrarkommissar als entscheidenden Multiplikator dafür. „Ich glaube, es ist uns gelungen, eine gewisse Schwelle zur Internationalität zu überschreiten. Man muss einfach im Ausland bekannter sein, um entsprechend wahrgenommen zu werden.“

Wegen den aktuellen Fragen wie Flüchtlingskrise, Brexit, Schieflage der Europäischen Union oder dem Verhältnis zur Türkei hat natürlich die medial­e Aufmerksamkeit zugenommen. Und der inhaltliche Spagat ist dadurch größer geworden, wie Fischler im Gespräch mit der TT betont. In Teilen der Welt würde man der Aufklärung zusehends negativ gegenüberstehen und sogar weit davor zurückgehen. „Das ist aber nicht nur in der muslimischen Welt der Fall. Putin oder Erdogan gehen in dieselbe Richtung.“

Die Aufklärung soll in Alpbach aus allen Blickwinkeln beleuchtet werden, weil sie, wie Fischler sagt, nicht nur positiv gesehen werden könne. „Sie hat auch ihre Schwächen. So ist der Nationalismus eine Folge der Aufklärung.“ Fischler zitiert den Philosophen Konrad Paul Liessmann, der in einer Veranstaltung im Vorfeld des Forums gemeint habe, dass der deutsche Aufklärer Immanuel Kant als Grundprinzip der Aufklärung die Befähigung zum selbstständigen Denken verstanden habe. Nachsatz: Und viele negative Entwicklungen unserer Zeit seien zum Teil darin begründet, dass das selbstständige Denken weniger werde.

Aber warum gerade „Neue Aufklärung“? Fischler spannt einen Bogen in die Gegenwart und zu wesentlichen Fragestellungen unserer Zeit. „Welche Modelle des gesellschaftlichen Zusammenlebens benötigt es in einer globalisierten Welt? Wie gehen wir mit der globalisierten Welt um? Wie können Nationalstaaten zusammenarbeiten, da diskutieren wir automatisch über die.“ Die Aufklärung habe außerdem die Konsequenzen der Digitalisierung noch nicht gekannt, wie Fischler ergänzt.

Einen großen Stellenwert nimmt bei ihm die Subsidiarität ein; also das Prinzip, dass eine übergeordnete Einheit wie die EU nur dann in nationalen – also etwa in österreichischen – Angelegenheiten tätig wird, wenn Österreich selbst diese nicht ausreichend lösen kann. „Beim Brexit war das der entscheidende Punkt.“ Subsidiarität ist aus Fischlers Sicht der einzige Weg, um dem aufkeimenden Nationalismus in der EU entgegenzuwirken. „Davon bin ich zu 100 Prozent überzeugt. In der Weiterentwicklung der Union ist Subsidiarität das zentrale Thema, nicht die Frage, welche zusätzlichen Rechte einzelne EU-Institutionen bekommen sollen.“

Neben den traditionellen „Gesprächen“ hat Alpbach sein Programm erweitert. „Es gibt mehr Veranstaltungen und spezielle Angebote wie ein Seminar für wirtschaftliche Nachwuchsführungskräfte oder eines mit dem Unternehmer Hermann Hauser. Da geht es darum, ob es möglich ist, aus gewissen Ideen ein Start-up-Unternehmen zu machen“, erzählt Fischler. Solche Veranstaltungen seien begehrt. Die „Art of Hosting“ soll schließlich vermitteln, wie Tagungen oder Konferenzen organisiert werden.

Insgesamt gelingt für den Alpbach-Präsidenten die Balance zwischen prominenten Gästen und hochkarätigen Referenten sowie der inhaltlichen Arbeit. „Es wird uns bescheinigt, dass uns das besser gelingt als dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Bei uns spielt das Netzwerken zwar nicht die ganz große Rolle wie in Davos, dafür wird verstärkt inhaltlich gearbeitet.“ Außerdem würden es die Teilnehmer als angenehm empfinden, während der Hochschulwochen viele junge Leute zu sehen.

Denken und handeln – beides versucht Alpbach zu verbinden. Fischler: „In einem Seminar wird beispielsweise ein von der Pariser Elitehochschule ENA ausgearbeitetes Planspiel veranstaltet, in dem mit 100 Rollen die Gesetzgebung der EU simuliert wird.“ Die Praxis sei zum Denken dazugekommen. „Wenn vom Dorf der Denker gesprochen wird, dann darf das dort nicht l’art pour l’art sein.“

Alpbach 2016 bereitet gleichsam das Forum für das kommende Jahr vor. Das Thema für 2017 wurde mit „Konflikt und Kooperation“ bereits gewählt: Da werde es um die Freiheit gehen, „das Thema in den nächsten Jahren“, wie Fischler erklärt.

Eine ganz besondere Aufgabe hat heuer die Medienakademie. Sie wird ein Magazin mit 60 bis 80 Seiten produzieren. Das erscheint eine Woche nach Alpbach. „Es ist eine Zusammenfassung aller wesentlichen Veranstaltungen. Da kann sich sozusagen jeder Alp­bach mit nach Hause nehmen“, meint Fischler, der von einem großen medialen Interesse für das heurige Forum spricht.