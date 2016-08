Von Christian Jentsch

Alpbach – Die Werte der Aufklärung stehen angesichts einer Welt, die aus den Fugen geraten zu sein scheint, unter schwerem Beschuss. Terrorattacken, aber auch die Reaktionen darauf, bringen den Rechtsstaat in Bedrängnis, Bürgerrechte werden zunehmend beschnitten. Frieden, Freiheit und Menschenrechte werden zwar in den Sonntagsreden der Politiker beschworen, im politischen Alltag droht der Ruf nach diesen Werten aber zunehmend unterzugehen. Und ein von der Flüchtlingskrise völlig überfordertes Europa, das die immer wieder beschworene Solidarität unter den Mitgliedsstaaten längst über Bord geworfen hat, kämpft um sein politisches Überleben. Das Projekt der Europäischen Union, das dem alten Kontinent jahrzehntelang Frieden, politische Stabilität und wirtschaftlichen Aufschwung gebracht hat, ist angezählt. Neue Populisten sehen ihre Stunde gekommen, sie läuten bereits die Sterbeglocken für Europa.

In diesem Spannungsfeld wurden gestern Nachmittag die Politischen Gespräche in Alpbach eröffnet. Wobei der Präsident des Europäischen Forums Alpbach, Franz Fischler, die neuen Herausforderungen für Europa umriss. Der angekündigte Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) war bei der Eröffnung nicht mit dabei.

„Wir leben in turbulenten Zeiten“, erklärte Franz Fischler zur Eröffnung. In Zeiten von Bürgerkriegen, Terrorattacken, neuen Grenzen und Zäunen, neuen autoritären Tendenzen und einem erstarkenden Populismus – politische und soziale Turbulenzen, die nach neuen Antworten und Visionen verlangen. „Wir müssen den ursprünglichen Werten der Aufklärung wieder näherkommen“, so der Präsident des Europäischen Forums Alpbach.

Für Europa und im speziellen für die EU gilt es, den Kopf nicht in den Sand zu stecken. Fischler zitierte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, der in Alpbach zu einer neuen europäischen Kultur der Kontroverse aufrief, zu einem neuen Austausch zwischen den Generationen, zwischen den Geschlechtern, zwischen Bürgern der EU. „Die EU braucht neue Inspiration, neuen Mut und neue Lösungen. Und alle sind aufgerufen, sich daran zu beteiligen“, rief Fischler in Alpbach zu neuem Tatendrang auf.

Und bezüglich der globalen Strategie für Außen- und Sicherheitspolitik muss sich die EU großen Herausforderungen stellen. „Es geht um die Beziehungen Europas zur Türkei und Russland, es geht um Lösungen für die Beendigung des Krieges in Syrien“, erklärte Fischler.

Bei den Politischen Gesprächen in Alpbach wird die Rolle der EU in einer sich neu ordnenden Welt genauso unter die Lupe genommen wie die wachsende Politik- und Demokratieverdrossenheit in vielen europäischen Ländern und der damit einhergehende Aufstieg des Autoritarismus. Thematisiert werden die dramatischen Entwicklungen in der Türkei – sowohl im Inneren als auch in den Außenbeziehungen – ebenso wie der Brexit und die Folgen für die Zukunft Europas.

Das vereinte Europa kämpft um sein politisches Überleben. In Alpbach sollen Denkanstöße geliefert werden, wie Europa und die Welt im Sinne einer „Neuen Aufklärung“ Antworten auf die drängenden Probleme finden kann.