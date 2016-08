Madrid – Am Mittwoch stellt sich Spaniens geschäftsführender Regierungschef Mariano Rajoy im Madrider Parlament zur Wiederwahl. Er kann auf 170 Stimmen zählen, nachdem seine konservative Volkspartei (PP) am Sonntag einen Regierungspakt mit den liberalen Ciudadanos unterzeichnete und auch die Stimme der Kanarischen Koalition (CC) sicher hat. Damit verfehlt Rajoy nur um sechs Stimmen die absolute Mehrheit.

Doch sollte es keine Überraschungen geben, dürfte sein Versuch, eine Regierung zu bilden, bereits gescheitert sein, bevor am Mittwoch überhaupt abgestimmt wird. Rajoys 170-Stimmen dürften nicht einmal ausreichen, um selbst im zweiten Wahlgang am Freitag mehr „Ja“- als „Nein“-Stimmen, sprich eine einfache Mehrheit zu erhalten. Der Grund: Spaniens sozialistischer Oppositionsführer Pedro Sanchez bleibt bei seinem „No“.

Rajoy: Sozialisten sollen Minderheitsregierung dulden

Da Rajoy weder auf die Stimmen der linkspopulistischen Unidos Podemos („Gemeinsam schaffen wir es“) noch der katalanischen und baskischen Nationalisten hoffen kann, halten die Sozialisten damit den „Regierungsschlüssel“ in der Hand. Schon seit Wochen appelliert Rajoy an die politische Verantwortung der Sozialisten, nach acht Monaten ohne stabile Regierung zumindest eine regierungsfähige konservative Minderheitsregierung zuzulassen. Doch Sanchez denkt nicht einmal daran, Rajoy auch nur durch Enthaltung an die Macht zu lassen. „Unsere Wähler haben uns ihre Stimme gegeben, um Rajoy loszuwerden. Nicht, um ihn wieder an die Macht zu bringen“, erklärte Sanchez am Montag nach einem Treffen mit dem konservativen Regierungsanwärter.

Bleiben die Sozialisten bei ihrem „No“ – und so sieht es aus – läuft alles auf zweite Neuwahlen zu Weihnachten am 25. Dezember hin. Zwar gewannen die Konservativen die Parlamentswahlen vom 20. Dezember und die Neuwahlen am 26. Juni. Dennoch verloren sie ihre absolute Mehrheit und keine Formation wollte bisher eine Koalition mit den von Korruptionsskandalen gebeutelten Konservativen eingehen. Doch auch die Sozialisten scheiterten daran, eine Mehrheit in einem Parlament hinter sich zu bringen.

Sanchez will keine Wähler an Podemos verlieren

„Wir machen uns ja lächerlich, wenn wir die Bürger innerhalb eines Jahres drei Mal zu den Urnen rufen, weil wir uns nicht auf notwendig gewordene Koalitionen einigen können“, erklärte Rajoy. Aber Sanchez bleibt stur. Und das, obwohl sich das Wahldebakel der Sozialisten bei den vergangenen beiden Urnengängen bei einem dritten Wahlgang im Dezember noch verschlimmern konnte. „Die Sozialisten befürchten allerdings, dass sie noch mehr Wähler verlieren, wenn sie nun die Konservativen regieren lassen. Damit würden sie zudem Podemos stärken, welche durchaus in der Lage ist, die Sozialisten als politische Alternative zu den Konservativen abzulösen“, versichert Berta Barbet, Politologin an der Universität Barcelona im APA-Gespräch.

Wie andere politische Beobachter sieht auch Barbet nur eine Möglichkeit, wie es in Spanien doch noch zu einer Regierungsbildung kommen kann. „Bisher versagen die baskischen Nationalisten der PNV den Konservativen ihre Unterstützung. Doch nach den baskischen Regionalwahlen vom 25. September könnten sie selber die Unterstützung der Konservativen im Baskenland gebrauchen, da Podemos ihnen viele Stimmen rauben dürfte. Im Austausch könnten sie auf nationaler Ebene die Konservativen unterstützen“.

Kippen baskische Nationalisten, fehlt nur noch eine Stimme

Mit den Stimmen der PNV (Baskische Nationalistische Partei) würde Rajoy also Ende September nur noch eine Stimme zur absoluten Mehrheit fehlen, um eine Minderheitsregierung bilden zu können. Die Sozialisten sind tief zerstritten. Einige Schwergewichte der Partei sprechen sich für eine Enthaltung aus, um Spanien nach acht Monaten endlich eine Regierung zu ermöglichen. Doch Sanchez kämpft um sein politisches Überleben und niemand will die Partei nach außen hin schwächen. „Mit den Stimmen der PNV dürfte der parteiinterne Druck auf Sanchez allerdings wachsen“, erklärt Politologin Barbet, die dem bekannten Thinktank-Netzwerk „Politikon“ angehört.

Sie scheint mit ihrer Vermutung Recht zu haben. Selbst sozialistische Länderfürsten wie Ximo Puig und Jose Maria Barreda aus Valencia und Kastilien-La Mancha forderten bereits am Montag einen Sonderparteitag nach den baskischen und galicischen Regionalwahlen vom 25. September, um die Position der Parteien erneut zu überdenken. Auch die Konservativen schauen bereits auf das Wahlergebnis bei den baskischen Regionalwahlen.

Unterdessen will Rajoy am Dienstag in seiner Parlamentsrede die Sozialisten zur politischen Verantwortung ermahnen und gleichzeitig die Hand ausstrecken. Er hat noch bis Ende Oktober Zeit, eine Regierungsmehrheit zu finden. Sollte dies missglücken, kommt es am 25. Dezember zu Neuwahlen. (APA)