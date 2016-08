Madrid – Spaniens amtierende Regierung hat weiter keine Mehrheit im Parlament. Die Sozialisten kündigten an, Ministerpräsident Mariano Rajoy die Unterstützung für eine am Abend bevorstehende Abstimmung erneut zu verweigern. Die Sozialistische Partei werde zum Wohle Spaniens gegen Rajoy als Regierungschef stimmen, sagte Parteichef Pedro Sanchez am Mittwoch im Parlament.

Da Rajoys konservative „Partido Popular“ trotz der Unterstützung der liberalen „Ciudadanos“ auf sozialistische Stimmen für eine absolute Mehrheit angewiesen ist, droht ihm damit eine Niederlage. Das Land könnte angesichts der unklaren Machtverhältnisse vor einer erneuten Wahl stehen.

Rajoy braucht elf sozialistische Abgeordnete

Allerdings wird es wohl am Freitag eine zweite Wahlrunde geben, in der eine einfache Mehrheit Rajoy für eine Minderheitsregierung reichen würde. Dafür müssten sich dann mindestens elf sozialistische Abgeordnete der Stimme enthalten. Bekommt Rajoy keine einfache Mehrheit im Parlament, könnte es im Dezember zum dritten Mal binnen eineinhalb Jahren eine Parlamentswahl geben.

„Es ist schwer, sich etwas vorzustellen, das mehr Schaden für die Demokratie in Spanien anrichtet, als den Menschen zu sagen, dass sie zweimal nutzlos abgestimmt haben und jetzt zum dritten Mal an die Urne sollen“, hatte Rajoy am Dienstag im Parlament gesagt.

Schlagabtausch vor Abstimmung

Vor der Abstimmung hat sich Rajoy eine hitzige Debatte mit den Führern der Oppositionsparteien geliefert. Rajoy warf Sozialisten-Chef Pedro Sánchez am Mittwoch im Madrider „Congreso de los Diputados“ vor, mit seiner Ablehnung der Wiederwahl den Wunsch der Mehrheit der Spanier zu missachten und das Land zu den dritten Wahlen innerhalb eines Jahres zu führen.

Der Chef der Sozialisten entgegnete, die Regierung Rajoy habe seit 2011 im EU-Land die Armut und die Ungleichheit gefördert. „Sie sind nicht fähig, das Land zu führen“, sagte Sánchez. Der Chef der linken Protestpartei Podemos (Wir können), Pablo Iglesias (37), warf Rajoy vor: „Sie verkörpern die Korruption“.

Spanien hat seit mehr als acht Monaten keine voll funktionstüchtige Regierung. Nach der Parlamentswahl vom 20. Dezember und einer Neuwahl am 26. Juni, die beide zu einer Pattsituation geführt hatten, wollte sich Rajoy mit seiner Kandidatur am Abend erstmals dem Votum der Abgeordneten stellen. Bei der Neuwahl hatte sich Rajoys Volkspartei (PP) zwar als stärkste Kraft behauptet, die im Dezember verlorene absolute Mehrheit allerdings erneut deutlich verpasst.

Mögliche zweite Rund noch am Freitag

Nach der Unterzeichnung eines Regierungsbildungspakts mit den liberalen Ciudadanos (Bürger) und der zugesagten Unterstützung der Regionalpartei Coalición Canaria (Kanarische Koalition) kommt Rajoy auf 170 Ja-Stimmen. Im ersten Wahlgang benötigt er aber eine absolute Mehrheit von 176 Stimmen.

In der zweiten Runde, die falls nötig am Freitagabend stattfinden würde, reicht eine einfache Mehrheit. Scheitert Rajoy, bleibt den Parteien für die Wahl eines Regierungschefs eine Frist von genau zwei Monaten. Wenn diese ergebnislos verstreicht, müsste König Felipe VI. gemäß Verfassung das Parlament auflösen und Neuwahlen ansetzen. (APA, Reuters)