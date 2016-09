Berlin – Die deutsche Regierung distanziert sich entgegen vorheriger anderslautender Medienberichte nicht von der Resolution des deutschen Bundestages zum Armenier-Genozid. Das Parlament hatte darin das Massaker an den Armeniern als Genozid eingestuft.

Das Auswärtige Amt und das Kanzleramt hätten sich geeinigt, dass Regierungssprecher Steffen Seibert sich im Namen der Regierung von der Armenien-Resolution des Bundestages distanzieren solle, hatte es zuvor am Freitag noch auf Spiegel Online geheißen.

„Davon kann überhaupt keine Rede sein“, sagte Regierungssprecher Seibert indes am Freitag in Berlin. Er wies allerdings darauf hin, dass die Entschließung des Parlaments vom Juni keine rechtlich bindende Wirkung habe.

Merkel dementiert Bericht

Bundeskanzlerin Angela Merkel widersprach nach Angaben von CDU/CSU-Fraktionschef Volker Kauder der Darstellung, sie distanziere sich von der Armenien-Resolution des Bundestages. In der Klausursitzung des Fraktionsvorstands berichtete Kauder am Freitag nach Angaben von Teilnehmern, Merkel habe in einem Telefonat mit ihm auch darauf hingewiesen, dass sie selbst in der entsprechenden Unions-Fraktionssitzung für den Antrag gestimmt habe.

Kauder berichtet nach Teilnehmerangaben weiter, dass Außen-Staatssekretär Markus Ederer Gespräche in der Türkei geführt und am Freitag morgen auch die Verteidigungs-Obleute der Fraktionen darüber unterrichtet habe. Bei den Gesprächen in der Türkei soll er auch auf die Bundestags-Homepage im Internet hingewiesen habe, auf der deutlich erklärt wird, dass die Resolution keine bindende Wirkung habe.

Türkei verweigert Abgeordneten Besuch von Soldaten

Die Türkei verweigert deutschen Abgeordneten seit Verabschiedung der Armenier-Resolution Anfang Juni den Besuch bei den auf der türkischen Nato-Basis Incirlik stationierten Bundeswehrsoldaten. Die Bundeswehr hat in Incirlik im Süden der Türkei mehr als 200 Soldaten sowie sechs Tornado-Aufklärungsjets und ein Tankflugzeug stationiert. Sie sollen den Kampf gegen die Terrormiliz IS (Daesh) unterstützen.

In der Resolution wird die Vertreibung der Armenier im Osmanischen Reich ab 1915 als Völkermord bezeichnet. Die türkische Regierung hat den Beschluss scharf verurteilt. Sie lehnt den Begriff entgegen der Meinung der meisten Historiker ab. Sie hat von der deutschen Regierung eine Distanzierung gefordert und dies mit dem Besuchsrecht deutscher Parlamentarier bei den Bundeswehr-Soldaten auf dem NATO-Stützpunkt Incirlik verknüpft, das sie derzeit verweigert.