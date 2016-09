Berlin – In Deutschland eskaliert nach einem Zeitungsbericht die Auseinandersetzung um die Armienier-Resolution des deutschen BundestagesDie deutsche Regierung hat am Freitat einen Bericht des Nachrichtenmagazins Spiegel zurückgewiesen, wonach sie sich von der Einstufung der Massaker an den Armeniern als Völkermord durch den Deutschen Bundestag distanziere. „Davon kann überhaupt keine Rede sein“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin.

Er wies allerdings darauf hin, dass die Entschließung des Parlaments keine rechtlich bindende Wirkung habe, was auch die Auffassung des Bundestags selbst sei. Im offiziellen Lexikon des Bundestags zu wichtigen parlamentarischen Begriffen („Parlamentsdeutsch“) heißt es dazu: „In Entschließungen wird die Auffassung des Bundestages zu politischen Fragen zum Ausdruck gebracht und/oder die Bundesregierung zu einem bestimmten Verhalten aufgefordert. Entschließungen sind rechtlich nicht verbindlich, sondern von politischer Bedeutung.“

CDU-Sprecher: Merkel steht zur Resolution

Seibert wies auf Nachfragen darauf hin, auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) persönlich stehe hinter der Armenier-Resolution des Bundestags. Der Sprecher erinnerte daran, dass Merkel zwar ebenso wie andere Regierungsmitglieder an der Abstimmung im Bundestag nicht teilgenommen hatte, zuvor aber in der CDU/CSU-Fraktion für die Resolution gestimmt habe. Es gehe jetzt lediglich um eine rechtliche Einschätzung, die der Bundestag selbst getroffen habe.

Außenamtssprecher Martin Schäfer sagte, auch bei Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) könne von Distanzierung keine Rede sein. „Herr Steinmeier stand, er steht und er wird zu der Armenien-Resolution des Deutschen Bundestags stehen“, hob Schäfer hervor. Auch habe Steinmeier selbst bei früherer Gelegenheit gesagt, dass das Schicksal der Armenier beispielhaft für die Geschichte auch „der Völkermorde“ stehe.

Der Deutsche Bundestag hatte Anfang Juni die ab 1915 im damaligen Osmanischen Reich an den Armeniern begangenen Massaker als Völkermord eingestuft und damit die Türkei erbost. Schäfer und Seibert wiesen darauf hin, dass seither von türkischer Seite immer wieder die Frage nach der rechtlichen Bindungswirkung der Resolution gestellt worden sei.

„Knackpunkt“ Incirlik

Zuvor hatte Spiegel Online berichtet, die deutsche Regierung wolle sich von der Resolution öffentlich distanzieren und damit eine Forderung der Regierung in Ankara erfüllen. Dies solle es ermöglichen, dass deutsche Abgeordnete wieder zum Luftwaffenstützpunkt Incirlik im Osten der Türkei reisen dürfen, um die dort stationierten Bundeswehrsoldaten zu besuchen. Dies hatte die Türkei nach dem Bundestags-Beschluss zum Völkermord untersagt.

Familienministerin Manuela Schwesig (SPD) machte sich ausdrücklich den Bundestagsbeschluss zu eigen. Auch wenn sie selbst nicht dem Bundestag angehöre, „stehe ich aber als Mitglied der Bundesregierung hinter diesem Beschluss“, sagte Schwesig dem Sender N24. „Da sollte niemand aus der Bundesregierung wackeln“, fügte die Ministerin und stellvertretende SPD-Vorsitzende hinzu.

Unions-Fraktionschef Volker Kauder telefonierte nach Bekanntwerden des „Spiegel Online“-Berichts in der Angelegenheit mit Merkel. Nach einer Klausurtagung der Unions-Abgeordneten in Berlin erinnerte auch er an das Abstimmungsverhalten Merkels in der Fraktion: „Wenn sie für etwas gestimmt hat, distanziert sie sich nicht davon.“

Steinmeier sagte in Berlin am Rande eines Treffens mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, es gebe „zur Zeit viele Reibungsflächen“ im Verhältnis zur Türkei. „Selbstverständlich ist es auch Aufgabe der Außenpolitik, solche Reibungsflächen, wo sie bestehen, zu vermindern.“

Opposition sieht „Kniefall“ Merkels vor Erdogan

Scharfe Töne kamen von der oppositionellen Linken. Die Abgeordnete Ulla Jelpke sprach auf Grundlage des Berichts von einem peinlichen Kniefall Merkels vor dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. „Merkel verscherbelt Demokratie und Rechtsstaatlichkeit an einen Despoten“, warf die Abgeordnete Sevim Dagdelen der Kanzlerin vor.

Die Grünen fordern die Regierung auf, gegenüber Erdogan den Massenmord an den Armeniern vor rund 100 Jahren als Völkermord zu werten. In der Resolution des Bundestages sei eindeutig von Völkermord die Rede, sagte die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt am Freitag in Berlin. Der Beschluss sei verbindlich. „Und deswegen erwarte ich von dieser Bundesregierung auch gegenüber Herrn Erdogan deutlich zu machen, dass wir das in Deutschland so sehen.“ „Was wir heute erlebt haben, ist ein Chaos sondergleichen“, sagte die Oppositionspolitikerin mit Blick auf den „Spiegel Online“-Bericht und die Reaktionen darauf. (APA, AFP, dpa, Reuters)