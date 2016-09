Von Christian Jentsch

Ankara, Brüssel — Die Gräben zwischen Europa und der Türkei werden immer tiefer. Während ein EU-Beitritt der Türkei in immer weitere Ferne rückt, kehrt auch Ankara Europa zunehmend den Rücken zu. Besonders nach dem gescheiterten Putschversuch von Mitte Juli nimmt die Herrschaft von Präsident Recep Tayyip Erdogan immer autoritärere Züge an. Der Rechtsstaat wird systematisch ausgehöhlt, bei Säuberungswellen landeten bisher rund 20.000 Menschen — darunter Soldaten, Richter, Staatsanwälte und Journalisten — im Gefängnis. Bereits 130.000 Staatsbedienstete wurden per Notstands-Dekret entlassen. Und nicht nur Anhänger des in den USA lebenden Predigers Fetullah Gülen, der den Putsch orchestriert haben soll, werden zu Staatsfeinden erklärt. Erdogan tönte, er wolle den Staat von „Viren und Metastasen“ säubern. Auch der Konflikt mit den Kurden eskaliert, im Südosten der Türkei toben heftige Kämpfe und türkische Panzer sind, um den Vormarsch der Kurden in Syrien zu unterbinden, über die Grenze ins Nachbarland gerollt. Doch trotz der zunehmenden Entfremdung werden nicht alle Bande zwischen der Türkei und Europa, zwischen der Türkei und dem Westen, gekappt. Zu wichtig sind geostrategische Überlegungen, zu groß ist die Furcht, die Türkei als strategischen Partner zu verlieren — insbesondere hinsichtlich der Flüchtlingskrise, die Europa an seine Grenzen gebracht hat.

Flüchtlingsabkommen: Um den Flüchtlingsansturm nach Europa einzudämmen, hat die EU im März ein Flüchtlingsabkommen mit der Regierung in Ankara geschlossen. Darin verpflichtet sich die Türkei, alle auf den griechischen Ägäis-Inseln ankommenden Flüchtlinge, deren Asylantrag in Griechenland abgelehnt wurde, wieder zurückzunehmen. Im Gegenzug sagte die EU zu, für jeden zurückgenommenen Syrer auf legalem Weg einen anderen syrischen Flüchtling aus der Türkei aufzunehmen. Zudem wurden der Türkei Hilfszahlungen von drei Milliarden Euro zur Versorgung syrischer Flüchtlinge versprochen. Und noch viel wichtiger: Bei der Erfüllung bestimmter Bedingungen wurde der Regierung in Ankara Visafreiheit für türkische Bürger bei Reisen in die EU und beschleunigte Beitrittsgespräche in Aussicht gestellt. Doch zuletzt kam das besonders von der deutschen Kanzlerin Angela Merkel auf Schiene gebrachte Flüchtlingsabkommen von beiden Seiten zunehmend in die Kritik. Für Österreichs Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) hat sich die EU mit dem Flüchtlingsdeal erpressbar gemacht. Vielmehr müsse die Union daran arbeiten, ihre Außengrenzen besser zu schützen. Und der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu drohte auf der anderen Seite, das Flüchtlingsabkommen ohne einen Durchbruch in der Visafrage platzen zu lassen. Was nicht nur in Griechenland die Alarmglocken schrillen ließ.Visafreiheit: Nach Lesart der türkischen Regierung ist die Visafreiheit eine Gegenleistung für das Flüchtlingsabkommen. Die EU argumentiert dagegen, die Türkei habe noch nicht alle der 72 Kriterien erfüllt, die Voraussetzung für die Visafreiheit ihrer Bürger in der EU sind. Dabei geht es insbesondere um eine Änderung der Anti-Terrorgesetze, die nach Einschätzung der EU auch gegen Regierungskritiker missbraucht werden könnten. Und die politischen Ereignisse nach dem gescheiterten Putschversuch haben die Bedenken noch größer werden lassen. Die Visumfreiheit war ursprünglich bis Ende Juni angestrebt worden. Nun erwartet die Türkei eine Aufhebung der Visumspflicht bis Oktober. Eine Annäherung zeichnet sich freilich auch weiterhin nicht ab.Beitrittsgespräche: Im Zuge des Flüchtlingsabkommens wurde Ankara auch eine Beschleunigung der 2005 begonnenen und immer wieder ins Stocken geratenen EU-Beitrittsgespräche versprochen. Doch die zunehmende Entfremdung zwischen Europa und Brüssel hat die Kritik an einer EU-Perspektive für die Türkei immer lauter werden lassen. Österreichs Kanzler preschte Anfang August vor und forderte ein Ende der Verhandlungen. Die Türkei warf der österreichischen Regierung daraufhin „Rassismus“ vor.Syrien-Politik: Mitte vergangener Woche intervenierte die Türkei in Syrien. Nach der Vertreibung der Terrormiliz IS aus einer Grenzstadt richtete sich die Militäroffensive in erster Linie gegen die syrischen Kurden. Ankara will um jeden Preis verhindern, dass die syrischen Kurdenmilizen weiter nach Westen vorrücken und damit ein zusammenhängendes Gebiet an der Grenze zur Türkei kontrollieren. Damit könnten Unabhängigkeitsbestrebungen der Kurden in der Türkei befördert werden, so die Befürchtung in Ankara. Der türkische Feldzug gegen die Kurden in Syrien stieß vor allem beim NATO-Partner USA auf laute Kritik. Die kurdischen Volksschutzeinheiten (YPG) sind ein enger Verbündeter der USA im Kampf gegen den IS.Säuberungswelle: Nach dem gescheiterten Putschversuch von Mitte Juli geht Präsident Erdogan mit aller Härte gegen seine Gegner vor, wobei auf rechtsstaatliche Prinzipien wenig Rücksicht genommen wird. Erdogan verhängte am 20. Juli einen dreimonatigen Ausnahmezustand. Seitdem kann er per Dekret regieren. Kritik aus dem Westen beantwortete Erdogan mit dem Versuch einer Wiederannäherung an Russland.