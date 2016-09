Bratislava/Wien/Brüssel – Die österreichische Bundesregierung hat unter den EU-Staaten offenbar keinen deklarierten Verbündeten für die Forderung nach einem Abbruch der EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei. EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn sah am Freitag eine Mehrheit der EU-Staaten gegen den von Österreich verlangten Stopp der Beitrittsverhandlungen mit der Türkei. Auch der slowakische Außenminister Miroslav Lajcak, dessen Land gerade die EU-Ratspräsidentschaft innehat, sagte am Freitag vor einem Treffen mit seinen EU-Kollegen: „Ich bin persönlich nicht dafür.“

„Der Beitrittsprozess ist der beste Hebel, den die EU hat, wenn wir den Prozess in Kandidatenländern beeinflussen wollen“, sagte Lajcak. Ähnlich äußerten sich auch die Außenminister von Italien und Luxemburg, Paolo Gentiloni und Jean Asselborn. „Ich denke nicht, dass das eine gute Idee ist“, sagte Gentiloni zur Frage eines Abbruchs der Beitrittsgespräche.

Kurz weiter für Abbruch der Verhandlungen

Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) hat eine Ablehnung eines EU-Beitritts der Türkei und die Forderung nach einem Stopp der Beitrittsverhandlungen bekräftigt. „Ich sehe die Türkei nicht als Mitglied der Europäischen Union“, sagte Kurz am Freitag vor Gesprächen mit seinen EU-Kollegen in Bratislava.

Einen Abbruch der Beitrittsverhandlungen mit Ankara könnten die Außenminister nicht entscheiden. „Aber der Bundeskanzler hat gesagt, dass er das bei den Staats- und Regierungschefs thematisieren wird. Ich gehe davon aus, dass er das macht“, sagte Kurz.

Als Außenminister könne er aber mitentscheiden, ob neue Kapitel in den Gesprächen mit der Türkei eröffnet werden. „Ich gehe nicht davon aus, dass neue Kapitel eröffnet werden sollen. Ich halte das auch für falsch. Ich fühle mich in dieser Position auch nicht allein“, so Kurz, der darauf hinwies, dass jeder Fortschritt in den Verhandlungen Einstimmigkeit erfordere.

Nowotny: Abkommen ohne EU-Mitgliedschaft

OeNB-Gouverneur Ewald Nowotny hält eine Vollmitgliedschaft der Türkei bei der EU aus strukturellen Gründen nicht für realistisch. Notwendig wäre vielmehr eine spezielle Vereinbarung mit der Türkei als wichtigen Wirtschaftspartner und im beiderseitigem Interesse. „Gute wirtschaftliche Beziehungen müssen nicht mit Mitgliedschaft zusammenhängen“, so Nowotny am Freitag in Alpbach.

„Die Option Mitgliedschaft der Türkei in der EU ist langfristig keine realistische“, sagte Nowotny bei einem Pressegespräch. Nicht zielführend sei es auch, wie es zum Teil auch die EU-Kommission mache, ein bisschen ein Doppelspiel zu betreiben, indem man der Türkei einerseits Hoffnungen auf einen Beitritt macht und andererseits gegenüber der europäischen Bevölkerung sagt, es wird sowieso nicht kommen. „So ein Doppelspiel ist immer gefährlich“, kritisierte der Notenbanker. Für alle Beteiligten sei es besser, von langfristig soliden Daten auszugehen.

Asselborn: Druck auf Türkei durch Gespräche

Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn betonte, er respektiere die Meinung Österreichs. Er warnte aber davor, dass dann die EU keinen Einfluss mehr auf die Türkei habe. Man habe am Beispiel der Diskussion zur Todesstrafe gesehen, „wie zurückgerudert wurde“ auf Druck der EU. „Wir sollten versuchen die Botschaft zu geben, dass wir dem Tauwetter eine Chance geben.“

Außerdem sieht Hahn die Diskussion in Österreich als eine künstliche. „Wir haben gegenwärtig wichtigere Gesprächsthemen mit der Türkei als die Beitrittsverhandlungen. Da wird zum Teil eine artifizielle Diskussion kreiert.“ Das wichtigste seien die Flüchtlingsfrage, die Stabilisierung vor Ort und gegebenenfalls die Visafreiheit. Auch die wirtschaftliche Zusammenarbeit müsse weiter forciert werden. Die Türkei habe einen dramatischen Einbruch des Tourismus, so Hahn. Europa sei mit einem Anteil von 70 Prozent der größte Investor.

Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) hat angekündigt, beim EU-Gipfel Mitte September einen formellen Abbruch der Beitrittsgespräche vorzuschlagen, weil die schon jetzt nur noch eine „Fiktion“ seien. Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) sagte seinerseits, ein Veto gegen die – derzeit nur theoretische – Eröffnung weiterer Kapitel in den Beitrittsgesprächen mit der Türkei einlegen zu wollen. (TT.com/APA)