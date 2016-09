Von Sebastian Kunigkeit, dpa

Evian – Vor gut eineinhalb Wochen trafen sie sich auf einem italienischen Flugzeugträger, nun ist die Kulisse deutlich friedfertiger. Für ihr Gespräch am Freitag wählten die deutsche Kanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Francois Hollande ein Fünf-Sterne-Hotel am idyllischen Genfer See. Der kurze Plausch am Rande eines Treffens mit wichtigen Wirtschaftsbossen beider Länder fällt in turbulente Zeiten.

Während die Dauerkonflikte in Syrien und in der Ukraine weiterlodern, steht das deutsch-französische Duo beim Ringen um die Zukunft der EU in der ersten Reihe. Ziehen Paris und Berlin an einem Strang? Ein Überblick über Gemeinsamkeiten und Differenzen bei wichtigen Themen:

TTIP. Beim geplanten Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA hat sich in den vergangenen Tagen eine Bruchlinie zwischen Hollande und Merkel aufgetan. Wie der deutsche Vizekanzler Sigmar Gabriel (SPD) wendete sich Paris von dem umstrittenen TTIP-Abkommen ab - auch wenn Hollande nicht ganz so weit ging wie sein Außenhandels-Staatssekretär, der glasklar einen Abbruch der Verhandlungen forderte. Der Staatschef machte aber deutlich: Die Gespräche hätten sich festgefahren und könnten so nicht zum Abschluss führen. Merkel sieht nach eigenen Worten dagegen weiter Chancen auf einen Erfolg und wirbt für das Abkommen. Zumindest in Hörweite der Presse vermeiden die beiden das Thema in Évian.

Brexit. Wie geht es weiter nach dem britischen Votum zum Austritt aus der EU? Vor dem inoffiziellen Sondergipfel ohne die Briten Mitte September rammen Berlin wie Paris Pflöcke ein: Hollande hat nach dem Referendum sehr offensiv eine Neuausrichtung der EU gefordert, Merkel formulierte da etwas zurückhaltender. Mit Italiens Regierungschef Matteo Renzi verständigten sich die beiden auf gemeinsame Prioritäten - doch die sind noch sehr unkonkret und lassen allen Seiten viel Interpretationsspielraum.

In Evian machen Merkel und Hollande deutlich, dass es vor allem bei den Themen Sicherheit und Wirtschaftsförderung schnelle Fortschritte geben soll. „Wir brauchen hier einen ambitionierten Zeitrahmen“, sagt Merkel.

Der Scheidungswunsch der Briten wirft die Frage auf, welche Rolle der Achse Berlin-Paris künftig zukommt. Wird sie noch stärker zum Schwerpunkt Europas - oder werden breitere Allianzen nötig? Die jüngsten Dreier-Gipfel mit dem Italiener Renzi könnten darauf hindeuten, dass sich das Machtgefüge verschiebt. Dass Hollande gerade erst führende Sozialdemokraten versammelte und nächste Woche am Südeuropa-Gipfel des griechischen Regierungschefs Alexis Tsipras teilnimmt, dürfte in Berlin mit Argusaugen verfolgt werden. Athener Regierungskreise hatten das Treffen unter das Motto „Mehr Wachstum statt Austerität“ gestellt - potenzieller Konfliktstoff mit Berlin.

Ukraine. Im Ukrainekonflikt passt kein Blatt zwischen die Deutsche und den Franzosen. Dieses Bild vermitteln sie jedenfalls nach außen. Seit Beginn des Konflikts bemühen sich beide, zwischen Kiew und Moskau zu vermitteln - und stellten so den Friedensplan von Minsk auf die Beine. Doch bei der Umsetzung der Vereinbarungen hapert es.

In den vergangenen Wochen haben Merkel und Hollande sowohl mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin als auch dem ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko telefoniert. Doch ein immer wieder geforderter neuer Vierer-Gipfel ist bisher nicht in Sicht - nun warten Beobachter mit Spannung darauf, ob das deutsch-französische Duo Putin beim G-20-Gipfel darauf festnageln kann. Merkel kündigt in Evian jedenfalls an, die Ukraine dort zum Thema zu machen.