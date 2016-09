Paris/London – Die rechtsextreme französische Politikerin Marine Le Pen hat ihren Landsleuten ein Referendum über den Austritt Frankreichs aus der Europäischen Union in Aussicht gestellt, sollte sie im kommenden Frühjahr zur Präsidentin gewählt werden.

Le Pen bezog sich in einer Rede vor Parteifreunden im ostfranzösischen Brachay am Samstag auf das Votum der Briten für den EU-Austritt am 23. Juni: Die Briten hätten sich „für ihr Schicksal entschieden“ und „für die Unabhängigkeit gestimmt“.

Die Bevölkerung könne sich „für einen anderen Weg entscheiden“, warb die Front-National-Politikerin Le Pen für den EU-Austritt. „Die Freiheit kann uns leiten, wir können wieder ein freies Volks werden, stolz, unabhängig, wir können Frankreich seinen wahren Platz in der Welt zurückgeben.“ Dies sei das Ziel, „das wir für unser stolzes und altes Land festlegen“.

Nach den derzeitigen Umfragen dürfte Le Pen bei der Präsidentschaftswahl im nächsten Jahr in die Stichwahl kommen, so wie es ihrem Vater, dem Gründer der rechtsextremen Partei Front National (FN), Jean-Marie Le Pen, 2002 gelungen war. In der Stichwahl hatte damals der amtierende konservative Präsident Jacques Chirac den FN-Gründer haushoch besiegt. (APA/AFP)