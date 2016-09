Berlin – Bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern büßten die etablierten Parteien deutlich Stimmen ein. Besonders bitter für die etablierten Parteien: Die Alternative für Deutschland „AfD“ kam hinter dem Wahlsieger SPD auf Platz zwei und ließ die CDU hinter sich. Die Rechtspopulisten zogen mit fast 22 Prozent in das neunte Landesparlament ein. Angesichts schlechter Umfragen konnte sich die CDU schon vor der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern auf den kommenden Schock einstellen. Aber als dann am Sonntagabend die ersten Ergebnisse aus dem nordöstlichen Bundesland bekannt wurden, gab es vor allem in der CDU doch lange Gesichter.

Zwar verloren alle im Bundestag vertretenen Parteien recht deutlich. Aber vor allem die CDU fühlte sich erkennbar als doppelter Verlierer: Die rechtspopulistische AfD überholte die Partei ausgerechnet im Landesverband von Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel und wurde hinter der SPD zweitstärkste Kraft. Und das Absacken unter die 20-Prozent-Marke ist eines der schlechtestes Ergebnisse bei Landtagswahlen in der gesamten CDU-Geschichte.

Auch wenn Demoskopen darauf hinwiesen, dass das Bundesland im Nordosten mit seinen 1,33 Millionen Wahlberechtigten nicht repräsentativ für die politischen Kräfteverhältnisse in Deutschland sei, zeigt das Ergebnis mehrere Folgen für den Rest der Republik.

AfD als Dauer-Schrecken aller Etablierten und der NPD

Die internationale und nationale Aufmerksamkeit lag klar auf dem starken Abschneiden der AfD. Zwar gaben laut ZDF-Analysen 75 Prozent der AfD-Wähler an, die Rechtspopulisten nur aus Protest gegen die anderen Parteien gewählt zu haben. Aber das ändert nichts daran, dass der AfD nun zum zweiten Mal nach Sachsen-Anhalt im März der Sprung über die 20-Prozent-Marke gelungen ist. Mit den Protest-Stimmen gegen die Flüchtlingspolitik und eine Politik mangelnder sozialer Gerechtigkeit verändert dies die Koalitionsarithmetik für alle etablierten Parteien. Und angesichts der Wählerwanderungen müssen sich vor allem die Union, aber eben auch die Linkspartei, die SPD, die Grünen und die FDP Gedanken machen, warum zum viele ihrer Wähler zur AfD wechselten.

Einziger Trost für die etablierten Parteien in Mecklenburg-Vorpommern: Die AfD ist offenbar auch zum Schrecken für die rechtsradikale NPD geworden. Trotz deren Materialschlacht im Wahlkampf beförderte vor allem das Überlaufen eines Großteils der NPD-Wähler zur AfD die Rechtsradikalen nach zwei Legislaturperioden aus dem Landtag.

Hilflose Erklärungen und Querschüsse der CSU

Die Union hatte in den vergangenen Wochen vor allem auf die Karte der inneren Sicherheit gesetzt – aber mit unklarem Effekt. Forsa-Chef Manfred Güllner wirft der Union vor, damit nur der AfD in die Hände gespielt zu haben. CDU-Generalsekretär Peter Tauber dagegen führt an, dass es richtig war. Allerdings bräuchten Maßnahmen etwa in der Flüchtlingspolitik oder bei der Kriminalitätsbekämpfung eben Zeit, um zu wirken.

Auch wenn Tauber nicht erwartet, dass nun ein Streit über Merkels Flüchtlingspolitik oder ihre vierte Kanzlerkandidatur losbrechen wird: In der Partei rumort es schon länger. Mit den Hinweisen Taubers und des CDU-Politikers Michael Grosse-Brömer, die Politik der Merkel-Regierung müsse nur besser erklärt werden, sei es nicht getan, deuteten am Wahlabend konservativen CDU-Politiker hinter vorgehaltener Hand an. Spätestens ab Montag werden neue Querschüsse aus der CSU erwartet - auch gegen die Kanzlerin, die die Wahl vom G20-Gipfel in China aus verfolgte.

Mit Sorge wurde in der Union noch ein anderer Umstand vermerkt: So habe die SPD gemerkt, dass sie der CDU und Merkel schaden könne, wenn sie gegen die von ihr mitbeschlossene Flüchtlingspolitik schießt. Das könnte Vorbild für den Bundestagswahlkampf sein. Zum anderen habe die SPD in Mecklenburg-Vorpommern mit vielen russland-deutschen Wählern die „Pro-Russland“-Karte ausgespielt. Sellering hatte mehrfach Position gegen die EU-Sanktionen bezogen - und SPD-Chef Gabriel gegen das Wirtschaftsabkommen mit den USA (TTIP).

Auch gestiegene Wahlbeteiligung half Etablierten nicht

Bereits im März zeigte sich, dass die AfD nicht nur einen neuen Ton in politische Debatten gebracht hat. Die Parteien müssen sich auch von der alten Gewissheit verabschieden, dass hohe Wahlbeteiligungen vor allem den moderaten Parteien nutzen. Wie bei den letzten drei Landtagswahlen half die gestiegene Wahlbeteiligung auch diesmal der AfD, die am stärksten bisherige Nicht-Wähler mobilisieren konnte. Das könnte der Trend auch bei den nächsten Wahlen werden.

SPD-Ministerpräsident Erwin Sellering konnte offenbar von einem Effekt profitieren, der sich bereits bei den drei Landtagswahlen im März zeigte. Damals setzten sich in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt jeweils die Amtsinhaber durch, obwohl sie drei verschiedenen Parteien angehören. Auch Sellerings SPD legte im Nordosten vor allem in den letzten Wochen vor der Wahl zu, nachdem sie zuvor noch hinter der CDU gelegen hatte. Das wird etwa die nordrhein-westfälische SPD-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft aufmerksam verfolgen, die 2017 wiedergewählt werden will - möglicherweise aber auch Merkel, wenn sie bei der Bundestagswahl wieder antreten sollte. (APA, Reuters)