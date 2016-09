Bratislava – EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker will „beweisen, dass Europa funktioniert“. Vor Beginn des Sondergipfels der Europäischen Union der 27 ohne Großbritannien in Bratislava am Freitag sagte Juncker, es gehe auch darum „Differenzen auszuräumen“.

Juncker setzt nach seinen mahnenden Worten in seiner Rede zur Lage der Union nun darauf, dass die zahlreichen Baustellen der EU angegangen werden. Ins gleiche Horn bliesen die Gastgeber, die slowakische Regierung. Diese mahnte Ehrlichkeit und Einigkeit in der zuletzt sehr zerstrittenen Europäischen Union an. In der slowakischen Hauptstadt solle ein Fahrplan für die nächsten sechs Monate beschlossen werden, wie die wichtigsten Fragen der Gemeinschaft gelöst werden können, sagte Regierungschef Robert Fico am Freitag. „Ich habe keinen Zweifel, dass der Gipfel in diesem Sinne ein Erfolg wird.“

Entwurf für detaillierten Fahrplan der EU soll kommen

Knapp drei Monate nach der Entscheidung der Briten für ein Ausscheiden aus der EU beraten die 27 bleibenden EU-Länder in Bratislava, wie es weiter gehen soll. Die Union steckt wegen des angekündigten Brexit, aber auch wegen eines Dauerstreits unter anderem über die Flüchtlings- und Wirtschaftspolitik in einer schweren Krise. Zentrale Themen des Gipfels sollen die Grenzsicherung, die Abwehr von Terror und die Überwindung der Wirtschaftsflaute sein. Spätestens zum 60. Jahrestag der Römischen Verträge Ende März 2017 soll festgelegt werden, wie eine engere Zusammenarbeit in den Bereichen innere und äußere Sicherheit aussehen kann und wie zusätzliche Investitionen angeschoben werden können. EU-Ratspräsident Donald Tusk hat bereits angekündigt nach dem Treffen in Bratislava einen detaillierten Fahrplan für die Zukunft der EU vorlegen zu wollen.

Bei ihrer Ankunft in Bratislava gaben sich die EU-Staats- und Regierungschefs dann auch durchaus problembewusst. Dass die Union in einer Krise steckt, bestätigte am Freitag auch die deutsche Kanzlerin Angela Merkel. Sie sieht die EU in einer „kritischen Situation“. Vor Beginn des informellen EU-Gipfels sagte Merkel, es gehe nicht darum, einfach von einem Gipfel die Lösung der Probleme zu erwarten. „Es geht darum, durch Taten zu zeigen, dass wir besser werden können im Bereich der Sicherheit, der inneren und äußeren, der Bekämpfung des Terrorismus, der Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich, des Wachstums und der Arbeitsplätze“.

Optimistisch gab sich auch Österreichs Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ). „Wer Europa liebt, der muss Interesse daran haben, dass es sich verändert. Ich bin sehr optimistisch dass wir hier heute gute Fortschritte besprechen können. Das werden nicht die großen Revolutionen sein“, sagte Kern am Freitag. Der griechische Regierungschef Alexis Tsipras hingegen forderte einen Kurswechsel. „Was Europa jetzt braucht, ist eine neue Vision. Und eine konkrete Agenda für den Wandel“, sagte der Linkspolitiker.

Der Präsident des Europaparlaments, Martin Schulz, zeigte sich hingegen „nicht superoptimistisch“ für den Ausgang des informellen EU-Gipfels. Schulz sagte kurz nach Beginn der Beratungen, er sei aber auch nicht pessimistisch. Beim Brexit müsse es darum gehen, „Schaden für beide Seiten zu vermeiden“. Zur Flüchtlingsverteilung merkte er an, eine Kombination aus verpflichtender und freiwilliger Quote wäre möglich.

Fortschritte in der seit Monaten nicht vom Fleck kommenden Umverteilung von Flüchtlingen in Europa werden in Bratislava nicht erwartet. Diese scheiterte zuletzt vor allem am Widerstand osteuropäischer Staaten. Man wünsche sich in der Flüchtlingsfrage eine „flexible Solidarität“ hieß es dann auch in einem Papier der Visegrad-Staaten. Und eine Verteilung könnte nur „freiwillig“ erfolgen.

Zusammenarbeit in Sicherheitsfragen großes Thema

Neben einer verstärkten innereuropäischen Koordinierung beim Kampf gegen den Terrorismus, wollen die Staats- und Regierungschefs am Freitag auch über eine „gemeinsame Verteidigungsstruktur“ – die Vorstufe zu einer möglichen späteren EU-Armee – reden. Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini hatte zuletzt einen Vorschlag über ein gemeinsames EU-Hauptquartier für Verteidigungsfragen in Brüssel vorgelegt und unter anderem gemeinsame Investitionen im Verteidigungsbereich sowie einen Einsatz – der bereits seit 2007 existierenden aber bisher nie verwendeten - EU-Battlegroups vorgeschlagen. Ähnliche Vorstöße waren aus Paris und Berlin gekommen, auch Ungarn und Polen sowie Tschechien drängen auf eine EU-Armee.

Dem stehen mehrere NATO-Staaten aber kritisch gegenüber, weil sie doppelte Strukturen befürchten. Es handle sich um ein ein „Missverständnis“ sagte etwa die litauische Staatspräsidentin Dalia Grybauskaite. „Wir können nicht die NATO verdoppeln oder ersetzen.“

Orban: Zäune als „Lösung“ gegen Flüchtlinge

Unmittelbar vor dem informellen Sondergipfel der EU in Bratislava pries Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban die Errichtung von Grenzzäunen als „Lösung“ für die Abwehr von Flüchtlingen und Migranten an. „Handeln ist gefragt, nicht Selbstaufgabe“, erklärte der rechts-konservative Politiker in seinem regelmäßigen Rundfunk-Interview.

Wenn es den USA gelinge, mit einer Sperranlage Einwanderer abzuhalten, „dann sehe ich nicht ein, warum wir Europäer dazu nicht in der Lage sein sollten“, fügte Orban hinzu. Die – nicht näher genannten europäischen Politikern und Meinungsbildnern zugeschriebene – Haltung, dass man ohnehin nichts machen könne und über die Aufnahme von Flüchtlingen nachdenken müsse, bezeichnete Orban als „Nihilismus“.

Das Rundfunk-Interview wurde wegen Orbans Reise nach Bratislava am Donnerstagabend aufgezeichnet und am Freitag gesendet. Orban hatte im Herbst des Vorjahres stacheldrahtbewehrte Zäune an den Grenzen Ungarns zu Serbien und Kroatien errichten lassen.

Die vier mittelosteuropäischen Länder der Visegrad-Gruppe wollen am Freitag in Bratislava einen gemeinsamen Vorschlag vorlegen. „Das wird für diese vier Staaten ein wichtiger Moment“, sagte der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban dem Radiointerview am Freitag. (TT.com/APA/dpa)