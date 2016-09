Bratislava – EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker will „beweisen, dass Europa funktioniert“. Vor Beginn des Sondergipfels der Europäischen Union der 27 ohne Großbritannien in Bratislava am Freitag sagte Juncker, es gehe auch darum „Differenzen auszuräumen“.

Juncker setzt nach seinen mahnenden Worten in seiner Rede zur Lage der Union nun darauf, dass die zahlreichen Baustellen der EU angegangen werden. Ins gleiche Horn bliesen die Gastgeber, die slowakische Regierung. Diese mahnte Ehrlichkeit und Einigkeit in der zuletzt sehr zerstrittenen Europäischen Union an. In der slowakischen Hauptstadt solle ein Fahrplan für die nächsten sechs Monate beschlossen werden, wie die wichtigsten Fragen der Gemeinschaft gelöst werden können, sagte Regierungschef Robert Fico am Freitag. „Ich habe keinen Zweifel, dass der Gipfel in diesem Sinne ein Erfolg wird.“

Krise rund um Brexit und Uneinigkeit bei Flüchtlingen

Knapp drei Monate nach der Entscheidung der Briten für ein Ausscheiden aus der EU beraten die 27 bleibenden EU-Länder in Bratislava, wie es weiter gehen soll. Die Union steckt wegen des angekündigten Brexit, aber auch wegen eines Dauerstreits unter anderem über die Flüchtlings- und Wirtschaftspolitik in einer schweren Krise. Zentrale Themen des Gipfels sollen die Grenzsicherung, die Abwehr von Terror und die Überwindung der Wirtschaftsflaute sein.

Unmittelbar vor dem informellen Sondergipfel der EU in Bratislava hat Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban die Errichtung von Grenzzäunen als „Lösung“ für die Abwehr von Flüchtlingen und Migranten angepriesen. „Handeln ist gefragt, nicht Selbstaufgabe“, erklärte der rechts-konservative Politiker in seinem regelmäßigen Rundfunk-Interview.

Orban: Was die USA können, können wir schon lange

Wenn es den USA gelinge, mit einer Sperranlage Einwanderer abzuhalten, „dann sehe ich nicht ein, warum wir Europäer dazu nicht in der Lage sein sollten“, fügte Orban hinzu. Die – nicht näher genannten europäischen Politikern und Meinungsbildnern zugeschriebene – Haltung, dass man ohnehin nichts machen könne und über die Aufnahme von Flüchtlingen nachdenken müsse, bezeichnete Orban als „Nihilismus“.

Das Rundfunk-Interview wurde wegen Orbans Reise nach Bratislava am Donnerstagabend aufgezeichnet und am Freitag gesendet. Orban hatte im Herbst des Vorjahres stacheldrahtbewehrte Zäune an den Grenzen Ungarns zu Serbien und Kroatien errichten lassen.

Die vier mittelosteuropäischen Länder der Visegrad-Gruppe wollen am Freitag in Bratislava einen gemeinsamen Vorschlag vorlegen. „Das wird für diese vier Staaten ein wichtiger Moment“, sagte der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban dem Radiointerview am Freitag. (TT.com/APA/dpa)