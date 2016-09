Italiens Ex-Staatschef Carlo Azeglio Ciampi ist am Freitag im Alter von 95 Jahren gestorben. Ciampi, der zwischen 1999 und 2006 das Amt des Präsidenten bekleidet hatte, war vor einigen Tagen in ein Krankenhaus in Rom eingeliefert worden, nachdem sich sein Gesundheitszustand verschlechtert hatte.

Der aus Livorno stammende Ciampi hatte im Jahr 1993 auch wenige Monate lang als Premier amtiert. 14 Jahre lang war er Italiens Notenbankchef.