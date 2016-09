Berlin – Nach den massiven Verlusten der regierenden Sozial- und Christdemokraten bei der Regionalwahl in Berlin suchen die Parteispitzen nach Schuldigen für das Desaster der Volksparteien.

Die SPD warf der Christdemokratie vor, für das historisch schlechte Abschneiden der Sozialdemokraten mitverantwortlich zu sein. Wenn CDU und CSU permanent über die Flüchtlingspolitik stritten, sende auch die schwarz-rote Bundesregierung das Signal, „dass sie nicht weiß, wo es lang geht“, sagte Fraktionschef Thomas Oppermann am Montag im Deutschlandfunk.

Rot-Rot-Grün „könnte für Berlin ein Modell sein“

Gute Chancen sieht Oppermann für das Zustandekommen einer rot-rot-grünen Koalition im Land Berlin. Die Linkspartei habe im früheren rot-roten Senat dazu beigetragen, dass der Haushalt konsolidiert wird. „Ich glaube, das könnte für Berlin ein Modell sein“, sagte Oppermann mit Blick auf Rot-Rot-Grün. „Wir wollen mal sehen, wie die Verhandlungen gehen.“

Ungeachtet des möglichen rot-rot-grünen Bündnisses im Land Berlin sieht er die Bedingungen für eine solche Koalition im Bund noch nicht erfüllt. Es gebe im Augenblick noch keine ausreichende inhaltliche Übereinstimmung dafür, sagte Oppermann. Dies könne sich aber bis zur Bundestagswahl noch ändern.

Linken-Chef Bernd Riexinger bekundete die Bereitschaft seiner Partei zu einem Bündnis mit SPD und Grünen auch im Bund. „Wenn die Bedingungen stimmen, stehen wir für einen Politikwechsel zur Verfügung“, sagte er dem Fernsehsender Phoenix.

CDU sieht landespolitische Gründe

CDU-Spitzenpolitiker sehen in erster Linie landespolitische Gründe für die Schlappe bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus. „Wahlen in den Stadtstaaten sind oft, sind meistens etwas Spezielles. Das kommt auch beim gestrigen Ergebnis voll zum Tragen“, sagte CDU-Vizechef Thomas Strobl der dpa.

In der CSU, der bayerischen Schwesterpartei der CDU, gibt es unterschiedliche Meinungen darüber, ob die Berlin-Wahl ein Zeichen des Protestes gegen die Bundespolitik war. „Wir haben eine tektonische Verschiebung der Parteienlandschaft“, sagte Generalsekretär Andreas Scheuer dem Bayerischen Rundfunk. Union und SPD müssten dringend das Vertrauen der Bürger mit konkreten Entscheidungen zurückgewinnen.

CDU-Generalsekretär Peter Tauber sagte im WDR, die CDU/CSU auf Bundesebene habe die Niederlage in Berlin ein Stück weit mitverschuldet. Der Streit zwischen CDU und CSU über die Flüchtlingspolitik habe Mitglieder, Anhänger und Wahlkämpfer genervt.

Dagegen sagte der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Stephan Mayer, das Berliner Ergebnis sei kein Votum gegen Merkel. „Die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin hat nur eine Nebenrolle gespielt“, sagte der CSU-Politiker der Huffington Post. Aber: „Die CDU hat das zweite Mal in kurzer Zeit eine historische Niederlage erlitten. Es geht in den nächsten Wochen darum, den offenen Dissens zwischen CDU und CSU in der Flüchtlingspolitik zu lösen.“

SPD gewinnt in Berlin mit nur 21,6 Prozent

Nach dem vorläufigen Ergebnis erreichte die SPD 21,6 Prozent (2011: 28,3). Die Union kam mit 17,6 Prozent auf Platz zwei (2011: 23,3). Die Linkspartei landete mit 15,6 Prozent auf Platz drei (2011: 11,7) und überflügelte knapp die Grünen, die 15,2 Prozent verbuchten (2011: 17,6). Die neu angetretene AfD kam auf 14,2 Prozent und sitzt nun in 10 von 16 Landesparlamenten. Die FDP kehrt mit 6,7 Prozent ins Parlament zurück (2011: 1,8). (APA/dpa/AFP, TT.com)