Brüssel/Budapest – Ungarn will offenbar dem Referendum am 2. Oktober über die Ablehnung verbindlicher Flüchtlingsquoten in der EU gesetzgeberische Schritte folgen lassen. Regierungssprecher Zoltan Kovacs sagte am Montag in Brüssel gegenüber Journalisten, die Botschaft des Referendums werde sehr klar sein.

Dies bedeute, dass die ungarische Regierung und das Parlament „etwas in gesetzlicher Art und Weise beschließen müssen“. Das Referendum werde gesetzliche Konsequenzen haben. Was dies genau sei, wollte Kovacs nicht sagen. Der Regierungssprecher erwartet aber, dass das ungarische Referendum einen weiteren Rechtsstreit Ungarns mit der EU hervorrufen könnte.

Gerichtshof in Ungarn billigte Formulierung der Frage

Bei dem Referendum sollen die ungarischen Bürger folgende Frage beantworten: „Wollen Sie, dass die Europäische Union auch ohne Zustimmung des Parlaments die zwingende Ansiedlung von nicht ungarischen Staatsbürgern in Ungarn vorschreiben kann?“ Nach Ansicht der national-konservativen Regierung in Budapest muss die Antwort auf diese Frage mit Nein ausfallen.

Kovacs betonte, das Oberste Gericht in Ungarn habe die Frage gebilligt. Das Referendum ziele aber nicht auf die Vergangenheit, sondern auf die Zukunft, sagte er.

Gegen die von der EU 2015 beschlossene Verteilung von 160.000 Flüchtlingen in der EU hat Ungarn Klage beim Europäischen Gerichtshof eingereicht. Ungarn sieht in dieser Frage keine Zuständigkeit gemäß den EU-Verträgen und durch den mit Mehrheitsentscheidung der EU-Innenminister herbeigeführten Beschluss zudem den Europäischen Rat der EU-Staats- und Regierungschefs übergangen, die sich nur für eine freiwillige Verteilung ausgesprochen hatten.

Ungarn will Abstimmung nicht mit EU-Verbleib verknüpfen

Die Botschaft des ungarischen Referendums werde „unvermeidbar für alle EU-Institutionen und für jeden in Brüssel sein“, sagte Kovacs. Das Referendum sei allerdings keine Frage darüber, ob Ungarn in der EU bleiben sollte oder nicht.

Kovacs betonte außerdem, dass Ungarn weiterhin keine Dublin-Fälle vom Vorjahr aus benachbarten Ländern zurücknehmen werde. Ohne Österreich oder Deutschland ausdrücklich zu nennen, sagte er, dass Ungarn keine Verantwortung für Entscheidungen von Ländern übernehme, die Flüchtlinge eingeladen hätten, ohne mit Ungarn zu konsultieren. Außerdem liege es nach den geltenden Regeln in der Verantwortung der Erstaufnahmeländer, Asylverfahren durchzuführen, was Ungarn im Regelfall nicht sei. (APA)