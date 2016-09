Kloster Banz – Die CSU will bei ihrer Herbstklausur den deutschen Innenminister Thomas de Maizière (CDU) von der Einführung von Grenzkontrollen und einer Obergrenze für Zuwanderer überzeugen. „Die Obergrenze in Österreich hat sich bewährt und wir werden versuchen, sie auch in Deutschland durchzusetzen“, sagte CSU-Landtagsfraktionschef Thomas Kreuzer am Mittwoch in Kloster Banz in Bayern.

Bei einem Treffen mit de Maizière am Nachmittag soll es auch um die Herausforderungen in der inneren Sicherheit und um deutschlandweite Grenzkontrollen gehen.

Platter empfiehlt Obergrenze für Deutschland

Auf Einladung der CSU-Fraktion refiererte am Vormittag auch Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) zum Thema „Grenzmanagement am Brenner“. Platter sei sich mit der CSU-Spitze jedenfalls einig darüber, dass sich ein Jahr wie 2015 nicht wiederholen dürfe. „In Österreich wurden 2015 mehr als 90.000 Asylanträge gestellt, in Deutschland waren es fast 500.000. Auf Dauer ist eine solche Zahl vor allem in Hinblick auf die begrenzte Integrationskraft unserer Gesellschaft nicht zu schaffen“, sagte Tirols Landeshauptmann. Zudem forderte er eine faire Verteilung der Last in der EU.

Platter verwies darauf, dass Österreich mit der Obergrenze ein Signal gesetzt habe. „Ich kann Deutschland nur empfehlen, ebenfalls eine solche Grenze einzuziehen. Es geht dabei auch um das Signal nach außen. Wir müssen unmissverständlich klarmachen, dass nicht jeder, der sich ein besseres Leben wünscht, einfach nach Österreich und Deutschland kommen kann“, wird Platter in einer Aussendung zitiert.

Grenzkontrollen, solange Außengrenze nicht gesichert

„Wir sind der Auffassung, dass, solange die Schengen-Außengrenzen nicht gesichert werden, die Innengrenzen so kontrolliert werden müssen“, betonte indes CSU-Landtagsfraktionschef Kreuzer. In anderen Bundesländern werde die Außengrenze derzeit überhaupt nicht kontrolliert, „und es gibt Länder, die keine Schleierfahndung haben“. Dadurch sei die Einreise nach Deutschland ungehindert möglich. „Das halten wir für nicht befriedigend.“

Für CSU-Chef Horst Seehofer endet die Klausur am Mittwoch bereits vorzeitig. Zu Mittag will er sich auf den Weg nach Berlin machen, um dort am Abend an einer Sitzung des Vermittlungsausschusses von Bundestag und Bundesrat zur Reform der Erbschaftssteuer teilzunehmen. (TT.com/APA)