Brüssel – Die EU-Kommission will mit der neuen US-Regierung unter dem künftigen Präsidenten Donald Trump über die Visa-freie Einreise für die Bürger der fünf osteuropäischen Staaten Polen, Bulgarien, Rumänien, Kroatien und Zypern reden. Trotz fortgesetzter Bemühungen gebe es dabei bisher keine Fortschritte, erklärte die EU-Kommission am Mittwoch in einem Bericht.

Konkret will die EU-Kommission nach Amtsantritt der neuen US-Administration unverzüglich ihre Bemühungen verstärken, um für die genannten fünf EU-Länder Visa-Reziprozität zu erreichen. US-Bürger brauchen nämlich bei der Einreise in die EU keine Visa. Beim nächsten Treffen der Justiz- und Innenminister beider Seiten im ersten Halbjahr 2017 sollte das Thema besprochen werden, erklärte die EU-Kommission.

Die EU-Behörde begrüßte unterdessen, dass Kanada einem Fahrplan für die volle gegenseitige Anerkennung von Visafreiheit mit allen EU-Bürgern zugestimmt habe. So will Kanada auch Bürgern aus Bulgarien und Rumänien bis Ende 2017 volle Visa-Reziprozität zugestehen. Dies war beim jüngsten EU-Kanada-Gipfel so vereinbart worden. Bulgarien und Rumänien hatten die Visafreiheit mit ihrer Zustimmung zum EU-Kanada-Handelsabkommen CETA verknüpft. (APA)