Von Helmut Mittermayr

Brüssel, Breitenwang – Ein Lehrbeispiel, wie „hohe Politik“ im entfernten Brüssel die Interessen der Menschen betrifft, lieferte kürzlich Breitenwangs Bürgermeister ab. Hanspeter Wagner wurde 2014 als Gesandter des österreichischen Gemeindebundes in den Ausschuss der Regionen (AdR) berufen. Die konservative EVP-Fraktion wollte heuer das Thema Tourismus verstärkt in den Fokus der Europäischen Union rücken. Was lag näher, als dass ein Tiroler touristische Standpunkte und Forderungen vor den 364 Deputierten des AdR auf den Punkt bringen sollte. Wagner bereitete sich monatelang intensiv vor. Ein Fragenkatalog wurde an alle 28 EU-Länder verschickt. Bereits im Mai gab es eine erste Vorstellung vor einer Fachkommission. Wissenschaftlich fachliche Begleitung erhielt er von Anika Zehrer vom MCI Innsbruck. Aus der täglichen Praxis konnten unter anderem die Reuttener Fachleute Ronald Petrini (TVB) und Günter Salchner (Regionalentwicklung) Anregungen liefern.

Derart aufmunitioniert kam kurz vor Weihnachten Wagners großer Tag. Er referierte über 40 Punkte, zu denen es aus den EU-Mitgliedsländern im Vorfeld schon 108 Abänderungsanträge gegeben hatte. Jeder wollte seine regionalspezifische Sicht zu Tourismus in den Anregungen für Kommission und Parlament verankert wissen. Wagner regte unter anderem die Schaffung einer eigenen Investmentplattform für die Förderung von touristischen Klein- und Mittelbetrieben an. „Auch der Zugang zu diesen Ausschüttungen muss um vieles leichter werden“, hörten Hunderte Abgeordnete das Postulat Wagners live in ihre Muttersprache gedolmetscht. Eine Stunde stellte sich der Außerferner den Fragen der AdR-Deputierten, bis es zur Abstimmung kam. „Einstimmig“ leuchtete schließlich an der großen Digitalanzeige auf. Dass die ganze Arbeit nicht nur Regalwände füllen wird, wurde Wagner schon bei Beginn klargelegt. Die einstimmigen AdR-Forderungen werden ihren Weg direkt ins Parlament finden und zeitnah umgesetzt werden.

Der Breitenwanger Gemeindechef ist sechsmal im Jahr im Ausschuss der Regionen in Brüssel. Seine Funktionsperiode läuft bis 2018.