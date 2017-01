Zeitungen schrieben am Mittwoch zum Rücktritt des britischen EU-Botschafters Ivan Rogers: „De Telegraaf“ (Amsterdam): „Den ohnehin schon chaotischen Versuchen Großbritanniens, der EU den Rücken zu kehren, ist mit dem Abgang des britischen Top-Diplomaten in Brüssel ein weiterer Schlag versetzt worden. Sir Ivan Rogers gilt als der britische Diplomat mit der besten Kenntnis der komplizierten Brüsseler Verhältnisse. Sein Rücktritt kurz vor dem Beginn der Brexit-Verhandlungen durch die geplante Anrufung des berüchtigten Artikels 50 im März macht es für London noch schwieriger. Doch Premierministerin Theresa May scheint ein „Hardliner“ lieber zu sein als ein erfahrener Diplomat. Bezeichnend für die politische Spaltung Großbritanniens nach dem Brexit-Votum ist, dass der Rücktritt von Sir Ivan erneut für eine Kontroverse sorgte. Befürworter des Austritts aus der EU jubeln, weil er ihnen als zu pro-europäisch gilt. Die anderen hingegen trauern.“ „Financial Times“ (London): „Mit dem Rücktritt von Sir Ivan Rogers verliert Großbritannien einen seiner erfahrensten Vertreter in Brüssel. Der Zeitpunkt ist für die Regierung von Theresa May unglücklich. Gerade jetzt, wo sich die unschönen Auseinandersetzungen zwischen Großbritannien und seinen bisherigen EU-Partnern vor dem Beginn der Verhandlungen über die Brexit-Bedingungen ihrem Höhepunkt nähern. Bei den Ideologen in Großbritanniens regierender Konservativer Partei mag der Rat bewährter Staatsdiener, die sie als „sogenannte Experten“ verspotten, nicht in Mode sein. Doch Sir Ivan ist ein ranghoher Beamter, auf den die britische Regierung gerade jetzt nur schwer verzichten kann.“