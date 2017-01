Von Brigitte Warenski

Wien – Die Europäische Grenzschutzbehörde Frontex hat die neue Einheit zur beschleunigten Abschiebung von abgelehnten Asylwerbern gestartet. Ein „Interventionsteam“, das Rückführungen organisieren und koordinieren wird und mittelfristig mit bis zu 690 Spezialisten besetzt ist, hat vergangene Woche die Arbeit aufgenommen. In den Frontex-Personalpools „sind auch Beamte des österreichischen Innenministeriums tätig“, sagt Ministeriumssprecher Karl-Heinz Grundböck. „19 österreichische Beamte sind bereitgestellt, um bei Bedarf operativ bei Abschiebungen tätig zu sein. Drei Beamte haben administrative Aufgaben, sie kümmern sich um Heimreisezertifikate.“ Zusätzlich sind EU-weit 50 Personen vorgesehen, die im Bereich Monitoring arbeiten „und damit als Menschenrechtsvertretung fungieren“. In diesen Pool entsenden nicht die Mitgliedsstaaten ihre Leute, die Bewerbungen erfolgen direkt an den Frontex-Sitz in Warschau.